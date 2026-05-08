Orbán Viktor lerántotta a leplet arról, hogy mi lesz a feladata a következő egy évben

Nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia, aki a BL-döntő idején Budapesten töltene egy éjszakát

Igencsak jól kereshet egyetlen éjszaka alatt, akinek van kiadó lakása, és történetesen az Budapesten van. Nem ritka, hogy egyetlen napi szállásdíjért akár több millió forintot is elkérnek, és akad vendég, aki ezt meg is fizeti.

2026. 05. 08. 16:35
Ugyanakkor van olyan szálláshirdetés is a VII. kerületben, ahol egy stúdiólakást hirdetnek a 30-i napra 35 750 346 forintért. Igaz, itt már 2 személyre kínálják a szállást. Ez a lakás egész évben csak május utolsó hat napjára elérhető. A 14. kerületben pedig 1,3 millió forint két személy részére egy lakás.

A Booking.com-on is találni igencsak magas áron hirdetett lakásokat a május 30-i éjszakára. A lista szerint május 8-án 18 449 585 forintért kínálnak a VII. kerület belső részén egyszobás apartmant, amivel messze kiemelkedik a többi versenyző közül. A második legdrágább az a kétszobás IX. kerületi ingatlan, amelyet 4 181 380 forintért kínálnak, szorosan mögötte pedig egy hasonló nagyságú VII. kerületi ingatlan áll 4 145 570 forinttal. A legolcsóbb május 8-án elérhető ajánlatot május 30-ra két fő részére egy hotel kínálja 221 395 forintért a IX. kerületben.

Beszédes adat, hogy május 30-ra 263 szállás érhető el, míg június utolsó szombatjára 1056 darab. A szállásdíjak azonban nem maradnak ilyen magasan, Wintermantel Zsolt airbnb-s gyűjtése is mutatja, hogy az árak hetek alatt a töredékükre csökkennek.

Összehasonlításképpen 2026 áprilisának közepén a budapesti medián albérleti díj 255 ezer forint volt. Ha pedig az ingatlantulajdont nézzük, a használt lakások és házak átlagos négyzetméterára Budapesten április elején 1,43 millió forintot tett ki. A használt társasházi lakások négyzetméter ára pedig 1,5 millió forint volt.

Egy Bajnokok Ligája-döntő értéke óriási, mivel sokakat mozgat meg. Például a 2024-es BL-döntő becsült globális közönsége 145 millió volt. Ennek alapján a BL-döntő világviszonylatban a legnézettebb sportesemények köz tartozik. A meccs nemcsak a csapatoknak és a szponzoroknak hoz sokat, de a rendező városnak is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

