Nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia, aki a BL-döntő idején Budapesten töltene egy éjszakát

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia, aki teljes lakást venne ki a BL-döntő ideje alatt

Ugyanakkor van olyan szálláshirdetés is a VII. kerületben, ahol egy stúdiólakást hirdetnek a 30-i napra 35 750 346 forintért. Igaz, itt már 2 személyre kínálják a szállást. Ez a lakás egész évben csak május utolsó hat napjára elérhető. A 14. kerületben pedig 1,3 millió forint két személy részére egy lakás.

A Booking.com-on is találni igencsak magas áron hirdetett lakásokat a május 30-i éjszakára. A lista szerint május 8-án 18 449 585 forintért kínálnak a VII. kerület belső részén egyszobás apartmant, amivel messze kiemelkedik a többi versenyző közül. A második legdrágább az a kétszobás IX. kerületi ingatlan, amelyet 4 181 380 forintért kínálnak, szorosan mögötte pedig egy hasonló nagyságú VII. kerületi ingatlan áll 4 145 570 forinttal. A legolcsóbb május 8-án elérhető ajánlatot május 30-ra két fő részére egy hotel kínálja 221 395 forintért a IX. kerületben.

Beszédes adat, hogy május 30-ra 263 szállás érhető el, míg június utolsó szombatjára 1056 darab. A szállásdíjak azonban nem maradnak ilyen magasan, Wintermantel Zsolt airbnb-s gyűjtése is mutatja, hogy az árak hetek alatt a töredékükre csökkennek.

Összehasonlításképpen 2026 áprilisának közepén a budapesti medián albérleti díj 255 ezer forint volt. Ha pedig az ingatlantulajdont nézzük, a használt lakások és házak átlagos négyzetméterára Budapesten április elején 1,43 millió forintot tett ki. A használt társasházi lakások négyzetméter ára pedig 1,5 millió forint volt.

Egy Bajnokok Ligája-döntő értéke óriási, mivel sokakat mozgat meg. Például a 2024-es BL-döntő becsült globális közönsége 145 millió volt. Ennek alapján a BL-döntő világviszonylatban a legnézettebb sportesemények köz tartozik. A meccs nemcsak a csapatoknak és a szponzoroknak hoz sokat, de a rendező városnak is.

