Focikapusnak indult a magyar válogatott légiósa, aki nyerőember volt a vb-selejtezőkön

Gasper Okorn szövetségi kapitány csapata múlt pénteken 89-82-re verte az Európa-bajnokságon negyedik helyezett finneket Szombathelyen, majd hétfőn Belgiumban diadalmaskodott 87-85-re, így továbbra is százszázalékos. A dupla sikerben óriási szerepe volt Nate Reuversnek, a magyar válogatott légiósa szívügyének tekinte, hogy a magyar együttes minnél jobban szerepeljen a vb-selejtezőkön. Reauvers azonban nemcsak a nemzeti csapatban villog, a spanyol Valencia Basketban is fontos szerepet tölt be. A spanyol bajnokság éllovasánál dolgozó magyar másodedző, a Bajnokok Ligáját nyerő Kovács Adrián napi szinten együtt dolgozik a a 26 éves erőcsatárral.

A magyar válogatott légiósa Nate Reuvers (labdával) sokféle módon képes kosarat szerezni. Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

A magyar válogatott légiósa Valenciában is kedvenc

Nathan Reuvers tavaly júniusban tette le a magyar állampolgársági esküt, s egy év elteltével kimondható, hogy a magyar férfi kosárlabda-válogatott és Gasper Okorn szövetségi kapitány sokat nyert az amerikai játékossal. Reuvers a finnek ellen tizenhat pontot, a belgák elleni idegenbeli győzelem során pedig huszonhat pontot tett be a közösbe. A center a klubcsapatánál, a spanyol Valenciában is hasznos játékkal veteti észre magát hétről-hétre, ahol ráadásul együtt dolgozhat egy magyar szakemberrel. A Kovács Adrián tavaly a német Telekom Baskets Bonn csapatával Bajnokok Ligája győzelmet ért el, a magyar szakember azóta már dolgozott az Euroligában szereplő Paris Basketball együttesénél is, mostanság pedig a spanyol Valenciát segíti, amely amellett, hogy spanyol bajnokság (ACB) tabellájának élén áll, az Euroligában is kiválóan szerepel.

– Jó formában vagyunk, szerencsére elkerültek minket a sérülések is. Rengeteg mérkőzést játszunk, a játékrendszerünk jól működik, az új érkezők pedig jól illeszkedtek be. Egy nagyon éhes, fiatal társaság, akiknek kiemelkedő az edzésmunkájuk, és minden nap előrébb akarnak lépni – nyilatkozta Kovács Adrián a görög Panathinaikosz elleni Euroliga-mérkőzés előtt, amelyet végül a spanyolok nyertek 89-79-re. A magyar edző szerint picit változott a szerepköre a korábbi klubjaihoz képest, rajta kívül még ketten elemzik és gyűjtenek információkat az aktuális ellenfelekről, Kovács Adrián szavaival élve „mindenki egy kicsit mindennel foglalkozik”. A feszített menetrend mellett a magyar szakembert apai örömök is érték, hiszen nemrégiben született meg a kislánya is, Kovács Adrián szerint ez a lehető legédesebb teher egy férfi számára.

– Nem létezik ennél gyönyörűbb dolog egy ember életében. A sok meccs között próbálom megtalálni az egyensúlyt, próbálok előre dolgozni. Persze a mindennapi feladatokban is ki akarom venni a részem, hogy otthon is jól teljesítsek – nyilatkozta a magyar edző, aki a kevés szabadideje mellett azért figyelemmel követte a magyar válogatott bravúros győzelmeit Finnország és Belgium ellen.