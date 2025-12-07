magyar férfi kosárlabda-válogatottSomogyi Ádámkosárlabda vb-selejtezőKovács AdriánValenciaGasper Okorn

Focikapusnak indult a magyar válogatott légiósa, aki nyerőember volt a vb-selejtezőkön

A magyar férfi kosárlabda-válogatott két bravúros győzelemmel kezdte a vb-selejtezőket. A Finnország és Belgium elleni sikerek egyik hőse Nate Reuvers volt, a magyar válogatott légiósa imád piros-fehér-zöldben játszani, a Valencia kosarasa eddig remek játékkal hálálta meg Gasper Okorn bizalmát. A válogatott szövetségi kapitánya mellett a spanyol klubcsapatnál dolgozó magyar másodedzőt, Kovács Adriánt is megkérdeztük arról, hogy mit gondolnak a vb-selejtezős győzelmekről és az amerikai magasemberről, és persze az érintettel is váltottunk néhány szót.

Perje Sándor
2025. 12. 07. 18:57
Fotó: ALTAN GOCHER Forrás: Hans Lucas
Gasper Okorn szövetségi kapitány csapata múlt pénteken 89-82-re verte az Európa-bajnokságon negyedik helyezett finneket Szombathelyen, majd hétfőn Belgiumban diadalmaskodott 87-85-re, így továbbra is százszázalékos. A dupla sikerben óriási szerepe volt Nate Reuversnek, a magyar válogatott légiósa szívügyének tekinte, hogy a magyar együttes minnél jobban szerepeljen a vb-selejtezőkön. Reauvers azonban nemcsak a nemzeti csapatban villog, a spanyol Valencia Basketban is fontos szerepet tölt be. A spanyol bajnokság éllovasánál dolgozó magyar másodedző, a Bajnokok Ligáját nyerő Kovács Adrián napi szinten együtt dolgozik a a 26 éves erőcsatárral.

A magyar válogatott légiósa Nate Reuvers (labdával) sokféle módon képes kosarat szerezni.
A magyar válogatott légiósa Nate Reuvers (labdával) sokféle módon képes kosarat szerezni. Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

A magyar válogatott légiósa Valenciában is kedvenc

Nathan Reuvers tavaly júniusban tette le a magyar állampolgársági esküt, s egy év elteltével kimondható, hogy a magyar férfi kosárlabda-válogatott és Gasper Okorn szövetségi kapitány sokat nyert az amerikai játékossal. Reuvers a finnek ellen tizenhat pontot, a belgák elleni idegenbeli győzelem során pedig huszonhat pontot tett be a közösbe. A center a klubcsapatánál, a spanyol Valenciában is hasznos játékkal veteti észre magát hétről-hétre, ahol ráadásul együtt dolgozhat egy magyar szakemberrel. A Kovács Adrián tavaly a német Telekom Baskets Bonn csapatával Bajnokok Ligája győzelmet ért el, a magyar szakember azóta már dolgozott az Euroligában szereplő Paris Basketball együttesénél is, mostanság pedig a spanyol Valenciát segíti, amely amellett, hogy spanyol bajnokság (ACB) tabellájának élén áll, az Euroligában is kiválóan szerepel.

– Jó formában vagyunk, szerencsére elkerültek minket a sérülések is. Rengeteg mérkőzést játszunk, a játékrendszerünk jól működik, az új érkezők pedig jól illeszkedtek be. Egy nagyon éhes, fiatal társaság, akiknek kiemelkedő az edzésmunkájuk, és minden nap előrébb akarnak lépni – nyilatkozta Kovács Adrián a görög Panathinaikosz elleni Euroliga-mérkőzés előtt, amelyet végül a spanyolok nyertek 89-79-re. A magyar edző szerint picit változott a szerepköre a korábbi klubjaihoz képest, rajta kívül még ketten elemzik és gyűjtenek információkat az aktuális ellenfelekről, Kovács Adrián szavaival élve „mindenki egy kicsit mindennel foglalkozik”. A feszített menetrend mellett a magyar szakembert apai örömök is érték, hiszen nemrégiben született meg a kislánya is, Kovács Adrián szerint ez a lehető legédesebb teher egy férfi számára.
– Nem létezik ennél gyönyörűbb dolog egy ember életében. A sok meccs között próbálom megtalálni az egyensúlyt, próbálok előre dolgozni. Persze a mindennapi feladatokban is ki akarom venni a részem, hogy otthon is jól teljesítsek – nyilatkozta a magyar edző, aki a kevés szabadideje mellett azért figyelemmel követte a magyar válogatott bravúros győzelmeit Finnország és Belgium ellen.

Nate Reuvers nagyon szeret a magyar válogatottban játszani, és szerencsére ezt eredményesen is teszi.
Nate Reuvers nagyon szeret a magyar válogatottban játszani, és szerencsére ezt eredményesen is teszi. Fotó: ALTAN GOCHER / Hans Lucas

Külön öröm számomra, hogy Nate jól teljesít a nemzeti csapatban. Jó játékos és remek ember. Amerikai, de a szívét-lelkét kiteszi a magyar válogatottért. Amikor beszélgetünk a nemzeti csapatról, látom az arcán is, hogy nagyon szeret ott játszani, és sok-sok energiát tesz bele, hogy sikeresek legyenek 

– mondta el a Valencia másodedzője a válogatott légiósáról, aki hozzátette, hogy a spanyol csapatnál azért más szerepköre az amerikai centernek, de ott is kiválóan helytáll.

– Mindent alárendel a csapat érdekeinek, és azt csinálja a pályán, ami a csapatnak a legjobb. Pozitív személyiség, de közben óriási versenyszellem buzog benne. Azt gondolom, hogy minden játékos szeret ilyen csapattárssal kosárlabdázni – beszélt Reuvers karakteréről a BL-győztes magyar edző.

Magyar színekben akart játszani

A 25 esztendős, 211 centi magas, amerikai születésű magasbedobót még két évig szerződés köti a spanyol klubhoz. Reuvers a 2022/2023-as szezonban az olasz Reggio Emiliában pattogtatott, előtte a Cibonában mutatkozott be az öreg kontinensen. A horvát klubnál együtt dolgozott egy fél szezon erejéig Gasper Okornnal - együtt nyertek horvát bajnoki címet és kupát 2022-ben.

Egy intelligens és eszes kosárlabdázó, és ami még fontosabb ennél, hogy akart és szeretett volna a magyar válogatott színeiben játszani. Nagyon jól kijön a magyar csapattársaival és remekül érzi magát körülöttük. Segíteni akart a csapatnak, és a hozzáállása is példaértékű. Fontos láncszem

 – nyilatkozta róla a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki újonckora óta ismeri az amerikai játékost. Okorn persze említést tett nekünk a legutóbbi vb-selejtezőkről és hogy mik a távlati céljai a magyar férfi kosárlabda-válogatottnak.

Gasper Okorn bízik benne, hogy a generációváltás előtt álló magyar válogatott sikeresen veszi az akadályokat.
Gasper Okorn bízik benne, hogy a generációváltás előtt álló magyar válogatott sikeresen veszi az akadályokat. Fotó: ALTAN GOCHER / Hans Lucas

– Nagyon motivált vagyok. Nincs mellette klubkötelezettségem és csak a magyar válogatottra koncentrálok, élvezem a feladatot. 

Nemcsak kiváló játékosokkal dolgozhatom együtt, hanem jó emberekkel is. Ez a legfontosabb számomra, mert hiszem, hogy valami különlegeset is sikerül együtt felépítenünk 

– mondta el Gasper Okorn, aki szeretne csapatával a legjobb három között végezni a vb-selejtezőcsoportban. Ehhez persze még rengeteg munka vár rájuk és közben azt sem szabad elfeledni, hogy egy generációváltás zajlik a magyar válogatottban.

Hanga Ádám, Eilingsfeld János, Keller Ákos már nem tagja a csapatnak, de Perl Zoltán, Benke Szilárd, Golomán György, noha mind kiváló játékosok is már elmúltak harminc. A fiatal maghoz azért szeretnénk még játékosokat beépíteni, van is egy-két kiszemelt az NB I-ből, de egyelőre erről nem szeretnék beszélni. 

Nem könnyű beilleszteni az újakat, mert bár szükségük van a tapasztalatra, de ezt csak lépésről-lépésre tudom megadni ezt nekik. Lassan, nem kapkodva 

– hangsúlyozta Gasper Okorn, aki távlati célként a 2029-es Eb-kijutást fogalmazta meg egy versenyképes magyar csapattal. A szövetségi kapitányt arra kértük, hogy egy szóvval jellemezze a belgák elleni győzelem egyik hősét. A szlovén szakember a 'polite' szót használta, aminek jelentése udvarias, de utalhat arra, hogy Reuvers illedelmes és tisztelettudó. Kiváncsiak voltunk az érintett véleményére is.

Reuvers és a családja nagy szurkolók 

A Panathinaikosz elleni győzelem után a repülőtéren értük el Reuverst, aki a telefonban helytállónak nevezte a válogatott edzőjének megállapítását.

– Igen. Alapvetően alázatos és tisztelettudó fickónak tartom magam, illetve próbálok az lenni. Nem szoktam dühbe gurulni, és azért szoktam nevetni is, de amikor a helyzet komolyságot igényel, akkor mindig koncentrált vagyok – mondta el a Valencia magyar válogatott játékosa, aki nem tagadta, élvezi a magyar válogatott körüli légkört.

Nagyon bírom a srácokat, volt egy kis finomhangolás az edzőtábor alatt, de most már minden remekül passzol a játékunkban. A nyár sokat segített, jobban összekovácsolt minket

 – mondta el a 26 éves kosaras, aki a Minnesota államban található Lakeville-ből származik, s gyerekként több sportágat is kipróbált, focikapus is volt.

Nate Reuvers szerint a nyáron sokat sikerült javítaniuk a magyar válogatott játékán.
Nate Reuvers szerint a nyáron sokat sikerült javítaniuk a magyar válogatott játékán. Fotó: FIBA/Basketball

– Gyerekként baseballoztam és amerikai fociztam is, de a kosárlabda állt a legközelebb a szívemhez. Bevallom, nem nagyon követem a nemzetközi labdarúgást, inkább az amerikai fociliga (NFL) mérkőzéseit igyekszem figyelemmel kísérni. Minnesota Vikings a kedvenc csapatom, de a főiskolai meccseket is megnézem, ha van rá időm. Az egész család rajong a sportágért, igazi „Nerd fanok” vagyunk – utalt Reuvers arra, hogy a családtagjaival szinte fanatikusan tudják buzdítani a csapatot, hangosan kántálva különböző szurkolói énekeket. A profi játékos szinte mindig úton van, sok mérkőzést játszik a csapatával, s ennek bizony ára van.

– Két éve voltam otthon nyáron, a július 4-ikei nemzeti ünnep környékén töltöttem el pár napot a családommal. A feleségem és a kislányom is velem volt, a gyerekünket akkor keresztelték meg egy katolikus templomban. Lakeville egyébként nyáron a leggyönyörűbb, érdemes ellátogatni oda egyszer – mondta el az amerikai légiós, akit megkérdeztünk a magyar ételekről is.

– Elég válogatós vagyok, de a gulyásleves nem rossz. Régen kedvenc ételem volt a Minnesota államban honos halfajta, a Walleye (egy süllőféle - szerk), amely sütve és rántva is nagyon finom – árulta el Reuvers, akinél minden bizonnyal a karácsonyi menüben is szerepelni fog valamilyen halféle.

A magyar csapat további menetrendje:

2026. február 27.: Magyarország–Franciaország

2026. március 1.: Franciaország–Magyarország

2026. július 3.: Finnország–Magyarország

2026. július 6.: Magyarország–Belgium
 

 

