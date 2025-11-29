Egészen elképesztő bravúrt ért el magyar válogatott

A magyar válogatott nehéz csoportba került, hiszen Gasper Okorn együttese az olimpiai ezüstérmes franciákkal, az Európa-bajnoki negyedik finnekkel és a belgákkal vív meg a továbbjutásért. Az első akadály az őszi kontinenstorna meglepetéscsapata volt, a Finnország elleni mérkőzés előtt a magyar csapat két húzóembere bizakodva beszélt az esélyekről, s a nemzeti együttes két oszlopos tagja úgy látszik nem alaptalanul volt optimista, kosárbravúr született Szombathelyen.

A szombathelyi kosárbravúr után a magyar válogatott bizakodva tekinthet a jövő elé. Fotó: fiba.basketball

Kosárbravúr Szombathelyen

A pénteki csatában a csütörtökön megsérült Golomán György nélkül kiálló házigazdák, akik legutóbb 2011-ben vívtak tétmeccset a finnekkel, Reuvers öt pontjával kezdtek, és az ötödik percben már 17-4-re vezettek. Ebben az időszakban kulcsmomentumnak számított a meccs első magyar kosara, amikor is a bajnok Szolnok irányítója, Somogyi Ádám egy látványos passzal hozta helyzetbe az utóbbi évtized talán legjobb honosított játékosát, a Valencia légiósát, Nate Reuverst, aki a levegőből elkapva zsákolta be a labdát a gyűrűbe.

Ez a könnyedség arról árulkodott, hogy a magyar csapat már az első percektől magabiztos volt az esélyesebb ellenfelével szemben.

A vendégek nem tudtak mit kezdeni a korábban a magyar válogatottságot is lemondó Lukács és a szombathelyiek nagy kedvence, a Falcóban játszó Perl Zoltán dobásaival. Közben Vojvoda Dávid harcképtelenné vált egy ütközést követően, de Gasper Okorn meccstaktikájának (is) hála, továbbra is lendületben maradt a csapat. A folytatásban 26 pontra nőtt a hazai előny, Reuvers és Perl is átlépte a tíz pontot.

A nagyszünetben 60-39 volt az állás, Reuvers a mezőny legjobbjaként 16 pontnál tartott, és ami még hihetetlenebb, addig dobást sem hibázott.

Térfélcsere után a házigazdák magabiztosan tartották a húsz pont körüli különbséget, Somogyi Ádám sportszerűtlen hibája borzolta a kedélyeket, aztán elkezdett felzárkózni az ellenfél.