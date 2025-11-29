Rendkívüli

Nézőpont: A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékon áll

magyar férfi kosárlabda-válogatottSomogyi ÁdámFinnországvb-selejtezőPerl ZoltánGasper Okorn

Egészen elképesztő bravúrt ért el magyar válogatott

A magyar férfi kosárlabda-válogatott 89-82-re legyőzte a finn csapatot Szombathelyen a világbajnoki selejtezősorozat pénteki nyitányán. A Finnország elleni kosárbravúr már azért is nagy dolog, mivel az északi együttes története legjobb eredményét érte el a nyári kontinenstornán, de a Savaria Arénában egy pillanatig sem tudtak vezetni a szinte hiba nélkül játszó és remekül küzdő magyar csapat ellen, akik olykor közönségszórakoztató megoldásokkal örvendezették meg a szombathelyi publikumot. A magyar férfi kosárlabdázás előtt újabb esély adódhat, hogy egy európai szinten is ütőképes gárda formálódjon.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 6:00
A magyar válogatott nehéz csoportba került, hiszen Gasper Okorn együttese az olimpiai ezüstérmes franciákkal, az Európa-bajnoki negyedik finnekkel és a belgákkal vív meg a továbbjutásért. Az első akadály az őszi kontinenstorna meglepetéscsapata volt, a Finnország elleni mérkőzés előtt a magyar csapat két húzóembere bizakodva beszélt az esélyekről, s a nemzeti együttes két oszlopos tagja úgy látszik nem alaptalanul volt optimista, kosárbravúr született Szombathelyen.

A szombathelyi kosárbravúr után a magyar válogatott bizakodva tekinthet a jövő elé.
Kosárbravúr Szombathelyen

A pénteki csatában a csütörtökön megsérült Golomán György nélkül kiálló házigazdák, akik legutóbb 2011-ben vívtak tétmeccset a finnekkel, Reuvers öt pontjával kezdtek, és az ötödik percben már 17-4-re vezettek. Ebben az időszakban kulcsmomentumnak számított a meccs első magyar kosara, amikor is a bajnok Szolnok irányítója, Somogyi Ádám egy látványos passzal hozta helyzetbe az utóbbi évtized talán legjobb honosított játékosát, a Valencia légiósát, Nate Reuverst, aki a levegőből elkapva zsákolta be a labdát a gyűrűbe. 

Ez a könnyedség arról árulkodott, hogy a magyar csapat már az első percektől magabiztos volt az esélyesebb ellenfelével szemben.

A vendégek nem tudtak mit kezdeni a korábban a magyar válogatottságot is lemondó Lukács és a szombathelyiek nagy kedvence, a Falcóban játszó Perl Zoltán dobásaival. Közben Vojvoda Dávid harcképtelenné vált egy ütközést követően, de Gasper Okorn meccstaktikájának (is) hála, továbbra is lendületben maradt a csapat. A folytatásban 26 pontra nőtt a hazai előny, Reuvers és Perl is átlépte a tíz pontot. 

A nagyszünetben 60-39 volt az állás, Reuvers a mezőny legjobbjaként 16 pontnál tartott, és ami még hihetetlenebb, addig dobást sem hibázott

Térfélcsere után a házigazdák magabiztosan tartották a húsz pont körüli különbséget, Somogyi Ádám sportszerűtlen hibája borzolta a kedélyeket, aztán elkezdett felzárkózni az ellenfél. 

A végig lelkesen szurkoló szombathelyi közönség természetesen hangosan adott helyet a nemtetszésének a bírói ítéletekkel kapcsolatban, és ekkor félő volt, hogy a magyar játékosokra is átragad a drukkerek frusztráltsága. Nem így történt.

Somogyi Ádám zsákolása után biztossá vált, hogy a magyar válogatott felülmúlja az Eb-negyedik finneket.
Bár egyre több finn akció végződött kosárral, s hosszú idő után tíz ponton belülre kerültek a vendégek, az extázisban játszó Perl bedobta 23. pontját, ami valamelyest megnyugtatta a csapatot. A hajrá így is izgalmasan alakult, de Somogyi nagy zsákolása után az utolsó perc 87-79-ről indult, innen pedig már nem volt visszaút a finnek számára. A magyar férfi kosárlabda-válogatott úgy kezdte egy bravúros győzelemmel a vb-selejtezőket, hogy a finn csapat egyetlenegy percig (!) sem vezetett ellenük Szombathelyen.

Meglepték az Eb-negyedik finneket

A magyar labdarúgás vb-selejtezős szívtörése után az első jelentősebb bravúrt válogatott szinten a magyar férfi kosárlabdázók hozták. A mérkőzés után a nemzeti csapat képviseletében Perl Zoltán azzal kezdte nyilatkozatát, hogy nagyon keményen készültek erre a meccsre, és mindenki motiváltan lépett pályára.

Megleptük őket az elején, szinte minden bement az első félidőben. Nagy előnyt harcoltunk ki, amelyet okosan meg tudtunk tartani. Összességében jó teljesítményt nyújtottunk egy erős ellenféllel szemben

  jelentette ki a Falco kosarasa, akivel korábban beszélgettünk a magyar válogatott fájó kudarcáról isaz írek elleni vb-selejtezőn. 

Perl Zoltán szerint nem kérdés, hogy a magyar válogatott mezében a végsőkig küzdeni kell.
A finnek elleni meccsen a mezőny legeredményesebb játékosaként teljesítő Perl szerint nem volt nagyobb nyomás a nemzeti csapaton a futballisták veresége miatt, a magyar kosaras úgy gondolja, hogy a magyar válogatott mezében nem kérdés, hogy a végsőkig küzdeni kell. 

Túlélték a nehéz pillantokat

A finnek elleni sikerben elévülhetetlen érdemei vannak a szövetségi kapitány Gasper Okornnak is, aki elmondta, ez a hozzáállás kárpótlás volt az augusztusi, észak-macedóniai rossz játékért, és a harcos csapatszellemnek köszönhető a jó eredmény, ráadásul az alapembereknek számító Golomán és Vojvoda nélkül kellett helytállnia a válogatottnak.

Gasper Okorn szerint a siker egyik kulcsa az aggresszív játék volt.
Amióta én irányítom a csapatot, ez volt a legjobb félidőnk támadásban és védekezésben is. Nem ijedtünk meg, és az agresszív játékunkkal szinte sokkoltuk az ellenfelet, és később túléltük a nehezebb pillanatokat egy elvileg jobb ellenféllel szemben 

közölte a szlovén tréner. A finnek elleni bravúr során a legtöbb gólpasszt kiosztó Somogyi Ádám a meccs előtt dicsérte a szlovén szakember játékrendszerét, és bölcsen alig árult el róla valamit a mérkőzés előtt, nehogy a finnek ebből szerezzenek valamilyen előnyt Szombathelyen. A modern kosárlabda manapság már még inkább az ilyen nüanszokon múlik, s lám, a titkolózásnak meglett a gyümölcse.

Szerethető válogatott született Szombathelyen

A mérkőzés előtt sokan tartottak a Karcsú Jézusként becézett finn tinicsillagtól, de Miika Muurinen nem Szombathelyen győzte meg a világot arról, hogy honfitársához, az NBA-ben szereplő Utah Jazz szupersztárjához Lauri Markannen szintjén áll, aki egyébként kihagyta a vb-selejtezőt. A magyar csapat közös erőfeszítése révén a finnek mindössze 22 pontot tudtak szerezni a büntetőterületen belül, és a 18 éves és 211 cm magas Muurinen az első sikeres mezőnykosarát csak a meccs utolsó három percében szerezte (!). 

Miika Muurinentől nem ijedtek meg a magyar válogatott tagjai.
A magyar csapat tizenhét eladott labdába hajszolta bele az Eb-negyedik finneket. 

A lepattanócsatában ugyanúgy végzett a két gárda (37-37) negyven percnyi játékidő után, de sokatmondó adat, hogy öt támadólepattanóval többet szedtek le, mint északi ellenfelük. 

A kispadról szerzett pontok tekintetében óriási különbség volt, a finnek cserejátékosai kétszer annyi pontot dobtak, mint a mieink. Ez jól jelzi, hogy a pénteki győzelem ellenére a játékosképzés terén van még lemaradása a magyar kosárlabdának, amit egyébként Somogyi Ádám is kiemelt a meccs előtt. 

A szombathelyi kosárcsoda persze még nem azt jelenti, hogy a magyar csapat már biztosan továbbjutott, de jó előjelnek számít a hétfői, belgák elleni összecsapás előtt.

Amikor 2010 őszén kinevezték Egervári Sándort a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányává, a szakember elmondta, hogy egy szerethető válogatott kialakítása volt a célja , aki amelyben a közönség látja a feltétlen győzni akarást, a játékosok többet akarnak, fiatalok vannak a keretben, és szerethető játékstílusuk van. Annak a történetnek csúnya vége lett, de később Marco Rossi vezérletével szerencsére sikerült visszanyerni a szurkolók bizalmát a közelmúltban elbukot vb-részvétel ellenére is. 

Bár Gasper Okorn együttese ettől még picit távol van, péntek este a magyar kosarasokon is ugyanaz az elszántság, erős csapatszellem, és kreatív támadójáték tükrőzödött, amit anno Egervári megálmodott a labdarúgó-válogatottban. A szombathelyi siker talán elindíthatja a magyar kosárlabdát egy olyan úton, ami a finnek elleni siker után hasonló győzelmekkel lehet kikövezve, s így még több hitet és szimpatizánst szerezve annak a szakágnak, amely klubszinten a Falco és mostanság a Szolnok révén ér el sikereket nemzetközi porondon.

Kosárlabda, világbajnoki selejtező, Szombathely

Magyarország–Finnország 89-82 (31-17, 21-12, 15-22, 21-14)
Legjobb dobók: Perl 25, Reuvers 16, Benke 10, ill. Salin 16, Jantunen 13, Maxhuni 13

A csoport másik mérkőzésén:

Franciaország-Belgium 79-63

A magyar csapat további menetrendje:

december 1.: Belgium–Magyarország, Mons 20.30

2026. február 27.: Magyarország–Franciaország

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

