Szoboszlai negatív hős lett, a Liverpoolnak borzalmas estéje volt Isztambulban

A penicillin felfedezése: véletlen, ami megváltoztatta az orvoslást

A penicillin felfedezése Alexander Fleming 1928-as megfigyelésével kezdődött Londonban. A véletlennek köszönhetően megkezdődött az antibiotikumok kora, amely alapjaiban formálta át az orvoslást és milliók életét mentette meg.

Elter Tamás
Forrás: Múlt-kor2025. 09. 30. 21:53
Fleming a laboratóriumában
Fleming a laboratóriumában Fotó: Wikimedia Commons
A penicillin felfedezése egy elfelejtett lemezen

1928 szeptemberének végén Alexander Fleming visszatért a londoni Szent Mária Kórház laboratóriumába. A zsúfolt, rendetlen asztalon baktériumtenyészetek sorakoztak. Egyikükön penészfolt jelent meg, amely körül eltűntek a baktériumok. Más kutató talán kidobta volna, Fleming viszont észrevette a különös jelenséget. A penész, amelyet később Penicillium notatumként azonosítottak, baktériumölő hatásúnak bizonyult. Anélkül, hogy tudta volna, Fleming megnyitotta az utat az antibiotikumok kora előtt.

Alexander Fleming, a penicillin felfedezője  Fotó: Wikimedia Commons

Fleming nem volt vegyész vagy gyógyszerkutató. Inkább éles szemű megfigyelő, aki a váratlanban is lehetőséget látott. 

Felfedezése azonban egy évtizedre feledésbe merült. 

Csak 1939-ben az oxfordi kutatócsoport – Howard Florey, Ernst Chain és Norman Heatley – folytatta a megfigyelést. Nekik sikerült izolálni és tisztítani a vegyületet, majd embereken is tesztelni. Az eredmények drámaiak voltak: korábban halálos fertőzések váltak kezelhetővé.

A második világháború és a termelés áttörése

A háború alatt a penicillin hatalmas jelentőségre tett szert. Tábori kórházakban sebeket gyógyított, amputációkat előzött meg, és ezrek életét mentette meg. A gyártás azonban nehéz volt: a P. notatum kevés hatóanyagot termelt. A fordulat akkor jött, amikor egy penészes sárgadinnye került az Illinois állambeli Peoria laborjába. A rajta élő Penicillium chrysogenum több százszor hatékonyabbnak bizonyult. Röntgen- és mutációs technikákkal sikerült ipari termelésre is alkalmassá tenni. Ez lett a modern gyógyszeripar egyik alapja.

Penicillium chrysogenum tenyészet egy petricsészében   Fotó: Wikimedia Commons/Crulina 98

1945-re a penicillin már az Egyesült Államokban és Európában is elterjedt. 

Fleming, Florey és Chain orvosi Nobel-díjat kaptak érte. Maga Fleming azonban figyelmeztetett: a túlzott antibiotikum-használat rezisztens baktériumokhoz vezethet. A jelenség, amelyet ma antimikrobiális rezisztenciának nevezünk, hamar valósággá vált. A penicillin már nem volt mindenható, de ezzel elindult az antibiotikumok aranykora.

A penicillin öröksége és jövője

Az 1940-es évektől új antibiotikumok sora jelent meg: tetraciklinek, sztreptomicin, eritromicin. A penicillin azonban megőrizte történelmi jelentőségét. Konzervatív becslések szerint több mint 500 millió életet mentett meg. Hatása túlmutatott az orvosláson: megváltoztatta a társadalom egészségről alkotott képét, fellendítette a sebészetet és lehetővé tette a korábban végzetes fertőzések kezelését.

A modern antibiotikumokat Fleming módszerével tesztelik  Fotó: Wikimedia Commons/CDC

Ma, közel egy évszázaddal később a penicillin felfedezése egyszerre jelképezi az orvostudomány diadalát és kihívását. A baktériumok folyamatos alkalmazkodása új módszereket követel, a CRISPR-technológiától a bakteriofágokig. Mindez azonban egy laboratórium sarkában felejtett tenyésztőlemezzel kezdődött, amely átírta az emberiség történetét.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

