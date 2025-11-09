Kis híján megfulladt egy kétéves kislány egy orrszívótól

Egy mindössze öt centiméteres orrszívóalkatrész miatt került életveszélyes helyzetbe egy kétéves budapesti kislány. A gyermek véletlenül a szájába vette és lenyelte a szilikonból készült darabot, ami csaknem elzárta a légcsövét. Az alkatrész közepén egy apró nyíláson valamennyi levegő átjutott a tüdejébe, enélkül a tragédia elkerülhetetlen lett volna.

Kis híján megfulladt egy kétéves budapesti kislány (Fotó: Róka László)

A szülők azonnal próbáltak segíteni, de a beszorult darabot még a Heimlich-féle műfogással sem sikerült eltávolítani a mentősöknek. A gyerek kis híján megfulladt – írta meg az Origo.

Az esetkocsi perceken belül a helyszínen volt, megérkezett a gyermekmentő orvosi kocsi is. A kislány lélegzett, de oxigénhiányos állapotban volt, azonnali életmentő beavatkozásra volt szükség

– mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a TV2 Tényeknek.

Apró tárgyaktól megfulladhat egy kisgyerek

Mivel a helyszínen nem tudták az orrszívót kiemelni, a kislányt a Szent János Kórházban meg kellett műteni, amihez el kellett altatni.

Mogyoró, szőlő, bármi, ami 4-8 milliméter között van, sajnos be tud jutni és el tudja zárni a légutat, ami gyors halált okoz

– közölte Csollák István gyermekorvos.

Másnap reggel már kiengedték az intenzív osztályról a kislányt, de orvosi megfigyelés alatt továbbra is kórházban tartották – erről az édesapja számolt be a közösségi oldalán.

A szakemberek arra figyelmeztetnek,

hogy fulladásos tünetek esetén azonnal mentőt kell hívni, mert ilyen helyzetben minden másodperc életet menthet.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.