Görbicz Anita a közösségi oldalán osztotta meg nagy fájdalmát

Gyászol a magyar sport. Ahogy arról a Magyar Nemzet is hírt adott, csütörtökön 66 éves korában elhunyt Róth Kálmán mesteredző, a Győri Audi ETO KC korábbi vezetőedzője. A tréner olyan klasszisoknak volt a nevelőedzőe, mint Görbicz Anita és Pálinger Katalin, de további számos jelenlegi és egykori válogatott, valamint elsőosztályú kézilabdázó kezdte pályafutását a keze alatt. A Kisalföld vette észre, hogy az egyik legnevesebb tanítványa, a 2005-ben a világ legjobb női kézilabdázójának megválasztott Görbicz Anita érzelmes posztban búcsúzott el a mesterétől.

Róth Kálmán többek között Görbicz Anita mestere is volt. Fotó: Kisalföld.hu

Görbicz Anita búcsúja Róth Kálámántól

„KÁLMÁN BÁCSI!

Ma búcsút kell vennem attól az embertől, Tőled,akinek a legtöbbet köszönhetem a kézilabdában és talán az életemben is.

Elment a nevelőedzőm, aki felfedezett, hitt bennem, tanított, terelt, és olyan útra állított, amelyet nélküle soha nem járhattam volna be.

Ő volt az, aki meglátta bennem azt, amit akkor még én sem láttam magamban.

Ő volt az, aki nemcsak technikát és sportot tanított, hanem kitartást, alázatot, felelősséget, és azt, hogy mindig legyen bennünk több, mint amit elsőre gondolnánk.

Neki köszönhetek mindent, MINDENT!!!!!

A sikereket, az élményeket, a csapatszellemet, a küzdést az alázatot és azt, hogy a kézilabda örökre az életem része lett. Ma fáj a búcsú, nagyon fáj, de a hála még erősebb.

Hálás vagyok minden edzésért, minden tanácsért, minden szigorú pillanatért és minden bátorításért.

Nyugodj békében, Kálmán bácsi!

A pályán és azon kívül is velünk marad mindaz, amit adtál.

Nagyon fogsz hiányozni

Köszönök mindent.”

Búcsúztatás Győrben gyertyagyújtással

Róth Kálmánra csendes gyertyagyújtással emlékeznek december 12-én, pénteken 17 órától a Magvassy Mihály Sportcsarnok főbejáratánál.