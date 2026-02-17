orbán viktornavracsics tiborfidesz - kdnpsümeg

Több mint 10 százalékkal vezet a Fidesz jelöltje a veszprémi körzetben + videó

A miniszterelnök Sümegen folytatta országjárását, ahol Navracsics Tiborral együtt vállalkozókkal is egyeztetett. Orbán Viktor elárulta a körzetben mért közvélemény-kutatási adatokat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 22:13
Tapolcán és Sümegen folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, ahol hatalmas taps fogadta a kormányfőt. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter bejegyzésében elárulta, hogy a miniszterelnökkel közösen egyeztettek tapolcai, sümegi és ajkai vállalkozókkal. Orbán Viktor azt mondta: Navracsics Tibor meggyőző fölénnyel vezet, de nem szabad hátradőlni.

A január végén készült mérések alapján a pártlistán 9 százalékkal vezet a Fidesz–KDNP a sümegi körzetben, Navracsics Tibor pedig egyéniben 14 százalékkal – ismertette Sümegen Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor Sümegen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


