Több mint 10 százalékkal vezet a Fidesz jelöltje a veszprémi körzetben + videó

Tapolcán és Sümegen folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, ahol hatalmas taps fogadta a kormányfőt. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter bejegyzésében elárulta, hogy a miniszterelnökkel közösen egyeztettek tapolcai, sümegi és ajkai vállalkozókkal. Orbán Viktor azt mondta: Navracsics Tibor meggyőző fölénnyel vezet, de nem szabad hátradőlni.

A január végén készült mérések alapján a pártlistán 9 százalékkal vezet a Fidesz–KDNP a sümegi körzetben, Navracsics Tibor pedig egyéniben 14 százalékkal – ismertette Sümegen Orbán Viktor.