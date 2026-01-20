A gazdák dühösek, és minden okuk megvan rá, Magyar Pétert is kiosztották + videó

Dömötör Csaba emlékeztetett, a megállapodás értelmében úgy nyitják meg az EU piacait a dél-amerikai országok és Ukrajna irányából, hogy közben húsz százalékkal akarják csökkenteni az agrártámogatásokat, és az így felszabaduló összeget hadialapokba és Ukrajnába küldik. A héten azonban nem a szerződésről szavaznak, hanem arról, hogy az Európai parlament megtámadja-e az eljárást, a lényegi szavazás pedig csütörtökön lesz az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról – mondta el a képviselő, megjegyezve, akkor dől el, ki van a gazdák mellett és ki van Von der Leyen csapatában.

Strasbourgban tüntettek a gazdák a Mercosur-megállapodás ellen

(Fotó: AFP)

Ezt az egészet Magyar Péter brüsszeli pártja hozta össze

Dömötör Csaba úgy fogalmazott,

Magyar Péter hosszú idő után betalált a munkahelyére és előadott egy elképesztően álságos színjátékot, a saját Facebook élő videójában előadta, hogy kritikus a Mercosur-megállapodással szemben, de ezzel egy időben a saját főnöke, Manfred Weber sajtótájékoztatón ismertette azt, hogy az Európai Néppárt miért áll ki a megállapodás mellett.

Dömötör Csaba egy videóban arról is beszélt:

Ráadásul még meg is sértette Weber a gazdákat azzal, hogy azt mondta, hogy lehet, hogy sok gazda nem is ismeri a megállapodás tartalmát.

Magyar Péter a mezőgazdasági bizottság tagja, és nem kevesebb mint 372 napja nem találta fontosnak, hogy kiálljon ezekben az ügyekben – mondta a fideszes képviselő. Nem az a baj vele, hogy munkakerülő, hanem az, hogy letagadja ezeket a terveket, a saját főnökei szépen áterőltetik őket – fogalmazott Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba rámutatott, hogy Magyar Péter az agrártámogatásokról szóló vitán sem jelent meg, és az elmúlt egy évben egyetlen bizottsági ülésen sem állt ki a gazdákért.

Sajtótájékoztatóján Magyar Péter azt mondta, a Fidesz EP-képviselői nem álltak ki a gazdák mellett, nem voltak ott a tüntetésen sem. Erre a nyilvánvaló hazugságra is reagált Dömötör Csaba.

Péter hiányolt minket a gazdatüntetésről. Itt vagyunk, itt vagyok, fel is szólaltam az EP-képviselői blokkban, de ő erre már nem vette a bátorságot

– hívta fel rá a figyelmet a képviselő.