A gazdák dühösek, és minden okuk megvan rá, Magyar Pétert is kiosztották + videó

A gazdák dühösek, és minden okuk megvan rá, hiszen a hétvégén aláírták a Mercosur-megállapodást úgy, hogy az EP nem adta ehhez a jóváhagyását – mondta Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti (EP) képviselő kedden újságíróknak Strasbourgban.

2026. 01. 20. 17:14
A gazdák jogosan vannak felháborodva Forrás: AFP
Dömötör Csaba emlékeztetett, a megállapodás értelmében úgy nyitják meg az EU piacait a dél-amerikai országok és Ukrajna irányából, hogy közben húsz százalékkal akarják csökkenteni az agrártámogatásokat, és az így felszabaduló összeget hadialapokba és Ukrajnába küldik. A héten azonban nem a szerződésről szavaznak, hanem arról, hogy az Európai parlament megtámadja-e az eljárást, a lényegi szavazás pedig csütörtökön lesz az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról – mondta el a képviselő, megjegyezve, akkor dől el, ki van a gazdák mellett és ki van Von der Leyen csapatában.

(Fotó: AFP)

Ezt az egészet Magyar Péter brüsszeli pártja hozta össze

Dömötör Csaba úgy fogalmazott, 

Magyar Péter hosszú idő után betalált a munkahelyére és előadott egy elképesztően álságos színjátékot, a saját Facebook élő videójában előadta, hogy kritikus a Mercosur-megállapodással szemben, de ezzel egy időben a saját főnöke, Manfred Weber sajtótájékoztatón ismertette azt, hogy az Európai Néppárt miért áll ki a megállapodás mellett.

Dömötör Csaba egy videóban arról is beszélt:

Ráadásul még meg is sértette Weber a gazdákat azzal, hogy azt mondta, hogy lehet, hogy sok gazda nem is ismeri a megállapodás tartalmát.

Magyar Péter a mezőgazdasági bizottság tagja, és nem kevesebb mint 372 napja nem találta fontosnak, hogy kiálljon ezekben az ügyekben – mondta a fideszes képviselő. Nem az a baj vele, hogy munkakerülő, hanem az, hogy letagadja ezeket a terveket, a saját főnökei szépen áterőltetik őket – fogalmazott Dömötör Csaba. 

Dömötör Csaba rámutatott, hogy Magyar Péter az agrártámogatásokról szóló vitán sem jelent meg, és az elmúlt egy évben egyetlen bizottsági ülésen sem állt ki a gazdákért. 

Sajtótájékoztatóján Magyar Péter azt mondta, a Fidesz EP-képviselői nem álltak ki a gazdák mellett, nem voltak ott a tüntetésen sem. Erre a nyilvánvaló hazugságra is reagált Dömötör Csaba. 

Péter hiányolt minket a gazdatüntetésről. Itt vagyunk, itt vagyok, fel is szólaltam az EP-képviselői blokkban, de ő erre már nem vette a bátorságot

– hívta fel rá a figyelmet a képviselő. 

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció alelnöke szerint az Európai Bizottság és Ursula von der Leyen felelősek a kialakult helyzetért, ezért nyújtottak be hétfőn a Patrióták bizalmatlansági indítványt Von der Leyen ellen. A képviselő kijelentette, a gazdák mellett vagyunk itt kint és bent is.

Ellentétben a tiszásokkal és Magyar Péterrel, akik mást mondanak kint és bent, mi mindig is azt mondtuk, hogy a Mercosur tönkreteszi a gazdákat

– fogalmazott Gál Kinga. A képviselő úgy vélekedett, a bizottság a zöldítéssel, a gazdákra rótt bürokratikus tehrekkel, az Ukrajna–EU kereskedelmi megállapodással tönkreteszi a kelet-közép-európai és a magyar gazdák helyzetét, és azoknak árt, akik az asztalra teszik a mindennapi betevő falatot. A Fidesz–KDNP képviselői nem csak az utcán, hanem a plenáris ülésen is küzdenek a gazdákért – emelte ki.

(Fotó: AFP)

Magyar Péter pártcsaládja a gazdák ellen van

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője egyenesen „anti-Trump megállapodásként” ünnepelte a Mercosur-megállapodást. A Néppárt vezetője azt is megerősítette, hogy az EPP – amelyhez Magyar Péter pártja is tartozik – támogatja az egyezményt. A frakcióvezető szavai alapján egyértelmű, hogy Brüsszelben pontosan tudják, hogy a megállapodás komoly társadalmi feszültséget okoz, mégis végigviszik.

Magyar Pétert a gazdák is kiosztották. Ahogy megírtuk, Deák Dániel közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyen a strasbourgi gazdatüntetés látható. A felvétel szerint a magyar gazdák helyretették Magyar Pétert.

Mikor álltál ki a gazdák mellett? 

– teszi fel a kérdést a videóban az egyik tüntető Magyar Péternek.

Soha nem láttunk.

– tette hozzá, majd egy másik tüntető azt kérdezi a Tisza Párt vezetőjétől, hogy hol volt Brüsszelben, majd azt mondja:

Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek, te pedig kiállsz mellettük. Köszönjük szépen ezt a segítséget.

Borítókép: A gazdák jogosan vannak felháborodva (Fotó: AFP)

