Szentkirályi Alexandra: Magyarország nem léphet a háború útjára + videó

Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában arról beszélt: a háborúhoz csak kétféleképpen lehet viszonyulni, békét akarva vagy háborút támogatva. Mint hangsúlyozta, a magyar kormány a konfliktus kezdete óta egyértelműen a béke pártján áll.

Fotó: Facebook

A politikus kitért Tarr Zoltán kijelentésére is, amely szerinte azt jelzi, hogy a Tisza Párt eltérne a jelenlegi, háborúellenes iránytól. Megfogalmazása szerint ez azt jelentené, hogy Magyarország a brüsszeli, háborús politikát követné. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta:

ezt az irányt meg kell akadályozni, mert a magyar emberek pénze és a magyarok élete nem áldozható fel Ukrajnáért.

Véleménye szerint éppen ezért a Fidesz jelenti a biztos választást Magyarország számára.