Szentkirályi Alexandra: Magyarország nem léphet a háború útjára + videó

A háború kérdésében egyértelmű választás van: béke vagy háború – jelentette ki a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, hangsúlyozva, hogy a magyar kormány a kezdetektől következetesen háborúellenes álláspontot képvisel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 17:46
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában arról beszélt: a háborúhoz csak kétféleképpen lehet viszonyulni, békét akarva vagy háborút támogatva. Mint hangsúlyozta, a magyar kormány a konfliktus kezdete óta egyértelműen a béke pártján áll.

Fotó:   Facebook

A politikus kitért Tarr Zoltán kijelentésére is, amely szerinte azt jelzi, hogy a Tisza Párt eltérne a jelenlegi, háborúellenes iránytól. Megfogalmazása szerint ez azt jelentené, hogy Magyarország a brüsszeli, háborús politikát követné. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: 

ezt az irányt meg kell akadályozni, mert a magyar emberek pénze és a magyarok élete nem áldozható fel Ukrajnáért.

 Véleménye szerint éppen ezért a Fidesz jelenti a biztos választást Magyarország számára.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


