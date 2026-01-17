Rendkívüli

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

Tarr Zoltán a jobboldal sikeréért dolgozik + videó

Az Európai Néppárt háborúpárti politikája alól Magyar Péternek sem jár kivétel.

Munkatársunktól
2026. 01. 17. 10:16
Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ismét csak köszönetet tudunk mondani Tarr Zoltánnak, hogy ennyit dolgozik a jobboldal választási sikerén – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Dornfeld László, a központ vezető elemzője. Ismert: a Tisza alelnöke a héten arról írt, hogy Ukrajna támogatása óriási lehetőség és jó üzlet. Tarr Zoltán az egyik legmegbízhatóbb emberünk a Tisza Párton belül, aki időről időre menetrendszerűen szállítja ezeket az elszólásokat – jegyezte meg Dornfeld László. 

A Tisza Párt az Európai Néppárt tagpártja, amelyről vezetője, Manfred Weber elmondta, hogy Ukrajna támogatásának pártja, háborús párt – emlékeztetett Hoppál Hunor, a Mandiner szerkesztője. A néppárti erők folyamatosan haladnak befelé a háborúba, és ez alól nincsen kivétel Magyar Péternek sem. Akinek szándéka sincs arra, hogy kivételt képezzen a háborús politika alól, ő teljes alávetettségben csak azt tenné, amit az Európai Néppárt diktál neki, a különböző zűrös ügyei miatt fogott ember – mondta a Tisza vezetőjéről Hoppál Hunor. 

Csillag István volt SZDSZ-es gazdasági miniszter szavairól, miszerint a Tisza hatalomra kerülése esetén magántulajdonban lévő javakat kellene elkobozni, ingatlanokat és gyárakat lefoglalni, Dornfeld László elmondta: ez a Rákosi-korszakra jellemző gondolkodás, padlássöprés is lenne? A kommunisták mindig úgy haladnak, hogy először elveszik attól, akinek van, utána pedig attól, akinek nincs. Előbb-utóbb elintézik, hogy mindenki egyenlő módon részesüljön a nyomorból – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ vezető elemzője. 

Ezek az emberek az MSZP–SZDSZ korszakban megérezték a hatalom ízét, nagyon frusztráltak, hogy 16 éve jobboldali kormány van, és nekik nem terem babér az ős-SZDSZ-es múltjukkal – jellemezte a helyzetet Hoppál Hunor. Nem Magyar Péter személye vonzza őt a Tisza Párthoz, hanem a hatalomba visszakerülés lehetősége – emelte ki a Mandiner szerkesztője. 

 

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: 

               
       
       
       

