Szijjártó Péter: Ukrajna tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben

Szijjártó Péter leszögezte, hogy végig fogják vinni a nemzeti petíciót, függetlenül attól, hogy az ukránok hogyan tiltakoznak és még hányszor rendelik be a magyar nagykövetet. – Az ukránok azt is közölték, hogy korlátozni fogják a magyar kormányzati tisztségviselők utazását és látogatásait Kárpátalján. Ez egy újabb, európai értékekkel és szabályokkal ellentétes húzása az ukránoknak, újabb magyarellenes húzás, hiszen nyilvánvalóan a magyar kormány és a kárpátaljai magyar nemzeti közösség közötti kapcsolattartást akarják korlátozni, ami teljesen ellentétes mindenfajta európai szabállyal és európai értékkel – emelte ki.

Ehhez képest Brüsszel Ukrajnát be akarja nyomni az Európai Unióba. Egy olyan országot, amely a nemzeti kisebbségekkel szemben durván fellép, és amely korlátozni akarja a nemzeti kisebbségekkel való kapcsolattartást

– jegyezte meg.