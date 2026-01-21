Szijjártó PéterUkrajnamagyar nagykövet

Szijjártó Péter: Ukrajna tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben

Ukrajna, a kijevi magyar nagykövet bekéretésével, tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben, de bármit is csinálnak, amíg hazánkban szuverén, nemzeti kormány van, addig a magyar emberek pénzét nem fogják elküldeni a szomszéd országba – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 11:01
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
Szijjártó Péter arról számolt be a kormányülés előtt, hogy miután világossá tették, hogy semmiképp sem hajlandók hozzájárulni a magyar emberek pénzének Ukrajnába küldéséhez, ezáltal a fiatalok jövőjének feléléséhez, Kijevben bekérették a magyar nagykövetet.

Szijjártó Péter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
Szijjártó Péter. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az ukránok most tovább feszítik a húrt Magyarországgal szemben, berendelték a nagykövetünket Kijevben, hogy tiltakozzanak a nyolcszázmilliárd dollár Ukrajnába küldése ellen szervezett nemzeti petícióval szemben

 – tájékoztatott.

Ezt nagyon durva beavatkozásnak tartjuk Magyarország belügyeibe. Mi itt, Magyarországon vagyunk jogosultak arra, hogy eldöntsük, hogy a magyar emberek pénzét mire költsék. Mi nem járulunk hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek pénzét elküldjék Ukrajnába. A magyar emberek pénzének a helye Magyarországon van, abból Magyarországot kell fejleszteni, a magyar családokat kell erősíteni

 – folytatta. Mi nem fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar emberek pénzéből akár egyetlen forintot is elküldjenek Ukrajnába, ezért nem járulunk hozzá ahhoz, hogy nyolcszázmilliárd dollárnyi összeget költsön az Európai Unió Ukrajna finanszírozására a következő tíz esztendőben – tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy végig fogják vinni a nemzeti petíciót, függetlenül attól, hogy az ukránok hogyan tiltakoznak és még hányszor rendelik be a magyar nagykövetet. Az ukránok azt is közölték, hogy korlátozni fogják a magyar kormányzati tisztségviselők utazását és látogatásait Kárpátalján. Ez egy újabb, európai értékekkel és szabályokkal ellentétes húzása az ukránoknak, újabb magyarellenes húzás, hiszen nyilvánvalóan a magyar kormány és a kárpátaljai magyar nemzeti közösség közötti kapcsolattartást akarják korlátozni, ami teljesen ellentétes mindenfajta európai szabállyal és európai értékkel – emelte ki.

Ehhez képest Brüsszel Ukrajnát be akarja nyomni az Európai Unióba. Egy olyan országot, amely a nemzeti kisebbségekkel szemben durván fellép, és amely korlátozni akarja a nemzeti kisebbségekkel való kapcsolattartást

 – jegyezte meg.

Ukrajna tehát tovább feszíti a húrt, de bármit is csinálnak, amíg Budapesten szuverén, nemzeti kormány van, addig a magyar emberek pénzét nem fogjuk elküldeni Ukrajna finanszírozására – összegzett.
 

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

