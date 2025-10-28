Előállította a rendőrség a sztárbox sztárját, Dudás Mikit

A XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságon állították elő az egykori világbajnok kajakost, Dudás Miklóst, akit a bulvárlapok csak Dudás Mikiként emlegetnek - tudta meg a Magyar Nemzet.

A férfi forrásaink szerint egy vita hevében megrongálta egyik ismerőse autóját.

Egyelőre nem tudni, hogy Dudást gyanúsítják-e valamivel. Érdeklődtünk a rendőrségnél is, hogy abban az időben történt-e előállítás a XIII. kerületben. Mint írták, egy személyt valóban elfogtak a kerületben egy autó megrongálása miatt, akit előállítottak, elszámoltatása pedig folyamatban van.

Dudás Miklós kajakosként világbajnoki címet szerzett, és hosszú éveken át a magyar kajak-kenu válogatott meghatározó alakja volt. Az aktív sportolói pályafutása után az RTL műsoraiban is feltűnt. Legutóbb a sztárboxban lépett fel.

A férfinak korábban már volt hasonló balesete. Májusban a sztory.hu szerint kocsijával közlekedve másik három autóban tett kárt, majd elhajtott a helyszínről.