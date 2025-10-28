Rendkívüli

Több mint 30 ezer ember „kiregisztrált” a Tisza applikációjából az adatszivárgás után

rendőrségsztárboxDudás Miklós

Előállította a rendőrség a sztárbox sztárját, Dudás Mikit

Előállította a sztárboxból ismert Dudás Mikit a rendőrség – értesült a Magyar Nemzet. A férfi információink szerint egy ismerőse autóját rongálta meg.

Pámer Dávid
2025. 10. 28. 15:14
Dudás Miklós kétszáz méteren hatodik lett a londoni olimpián Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságon állították elő az egykori világbajnok kajakost, Dudás Miklóst, akit a bulvárlapok csak Dudás Mikiként emlegetnek - tudta meg a Magyar Nemzet. 

A férfi forrásaink szerint egy vita hevében megrongálta egyik ismerőse autóját.

Egyelőre nem tudni, hogy Dudást gyanúsítják-e valamivel.  Érdeklődtünk a rendőrségnél is, hogy abban az időben történt-e előállítás a XIII. kerületben. Mint írták, egy személyt valóban elfogtak a kerületben egy autó megrongálása miatt, akit előállítottak, elszámoltatása pedig folyamatban van. 

Dudás Miklós kajakosként világbajnoki címet szerzett, és hosszú éveken át a magyar kajak-kenu válogatott meghatározó alakja volt. Az aktív sportolói pályafutása után az RTL műsoraiban is feltűnt. Legutóbb a sztárboxban lépett fel.

A férfinak korábban már volt hasonló balesete. Májusban a sztory.hu szerint kocsijával közlekedve másik három autóban tett kárt, majd elhajtott a helyszínről.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.