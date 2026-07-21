Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár korábban úgy fogalmazott: jogászok hada döntheti el, megfelelő volt-e az FTC elszámolása, a vita alapját pedig az jelentheti, hogy pontosan mit lehet működési kiadásnak tekinteni. Erre a kérdésre keresheti most a választ a rendőrségi nyomozás is.
Már nyomoz a rendőrség, politikai felelősség is felmerülhet a Fradinál
Nyomozást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Fradiváros ügyében. Az FTC 2016-ban és 2017-ben összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott a sportkomplexum megépítésére, ám a beruházás nem valósult meg. Egy 2022-es kormányhatározat lehetővé tette, hogy a klub a pénzt működésre is felhasználja, ez azonban a jogi vizsgálat mellett a politikai felelősség kérdését is felvetheti.
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