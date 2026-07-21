Már nyomoz a rendőrség, politikai felelősség is felmerülhet a Fradinál

Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár korábban úgy fogalmazott: jogászok hada döntheti el, megfelelő volt-e az FTC elszámolása, a vita alapját pedig az jelentheti, hogy pontosan mit lehet működési kiadásnak tekinteni. Erre a kérdésre keresheti most a választ a rendőrségi nyomozás is.