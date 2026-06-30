sportállamtitkárságFradiKálnoki Kis Attila

Fradivárosról, NAV-vizsgálatokról, a MotoGP 16 milliárdjáról is beszélt a sportállamtitkár

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A jövőben olyan versenyeket fog támogatni a sportért felelős államtitkárság, amelyek racionálisabb költségvetéssel készülnek és a piaci bevételi oldaluk is markánsan megjelenik. Többek között erről, a Fradiváros kérdéséről és a balatonfőkajári MotoGP-futam milliárdjairól is beszélt Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár egy friss interjúban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 30. 18:50
Kálnoki Kiss Attila lett a sportért felelős államtitkár
Kálnoki Kiss Attila lett a sportért felelős államtitkár Forrás: Nemzeti Sport/Koncz Márton
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