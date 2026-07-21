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Várják haza Kloppot a németek, megvan a bemutatás dátuma

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Jürgen Klopp vasárnap még a világbajnoki döntőn dolgozott New Jersey-ben, Németországban azonban már a hazatérésére és a hivatalos bemutatására készülnek. A korábbi Liverpool-edző a hírek szerint 2030-ig ír alá, és valamivel többet kereshet majd, mint elődje, Julian Nagelsmann.

Magyar Nemzet
2026. 07. 21. 8:14
Már csak formaságok vannak hátra, Jürgen Klopp lesz a német válogatott szövetségi kapitánya Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON Forrás: SVEN SIMON
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Nagelsmann maradt volna, a DFB mégis váltott

Németország ismét csalódást okozott a világbajnokságon: a legjobb 32 között, tizenegyespárbajban esett ki Paraguay ellen. A németek így 2018 és 2022 után sorozatban a harmadik vb-jükön sem jutottak el a nyolcaddöntőig.

Julian Nagelsmann közvetlenül a kiesés után még kijelentette, hogy nem akar távozni, és szívesen folytatná a 2028-as Európa-bajnokságig érvényes szerződése alapján megkezdett munkát. A DFB frankfurti válságtanácskozásán azonban egyhangúlag arra jutottak, hogy változásra van szükség. Nagelsmann lehetőséget kapott arra, hogy maga jelentse be a távozását, és végül a válogatott tehermentesített újrakezdésére hivatkozva lemondott.

 

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