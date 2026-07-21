Várják haza Kloppot a németek, megvan a bemutatás dátuma

Nagelsmann maradt volna, a DFB mégis váltott

Németország ismét csalódást okozott a világbajnokságon: a legjobb 32 között, tizenegyespárbajban esett ki Paraguay ellen. A németek így 2018 és 2022 után sorozatban a harmadik vb-jükön sem jutottak el a nyolcaddöntőig.

Julian Nagelsmann közvetlenül a kiesés után még kijelentette, hogy nem akar távozni, és szívesen folytatná a 2028-as Európa-bajnokságig érvényes szerződése alapján megkezdett munkát. A DFB frankfurti válságtanácskozásán azonban egyhangúlag arra jutottak, hogy változásra van szükség. Nagelsmann lehetőséget kapott arra, hogy maga jelentse be a távozását, és végül a válogatott tehermentesített újrakezdésére hivatkozva lemondott.