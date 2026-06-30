NémetországJürgen Klopplabdarúgó-vb 2026ParaguayJulian Nagelsmann

Eljött az idő? Klopp ellentmondásba keveredett, de ha valaki, ő válthatja Nagelsmannt

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Németország már a legjobb 32 között kiesett a labdarúgó-világbajnokságon, miután tizenegyespárbajban alulmaradt Paraguayjal szemben. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány nem akar önként távozni, de az újabb német vb-kudarc után könnyen veszélybe kerülhet az állása. Ha pedig a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) váltana, a közvélemény szemében Jürgen Klopp lenne a legkézenfekvőbb utódjelölt. A korábbi liverpooli edző a vb alatt furcsán fogalmazott Nagelsmannról, a kiesés után pedig óvatosan hárít.

Novák Miklós
2026. 06. 30. 7:41
Julian Nagelsmann és Jürgen Klopp. A jelen és a jövő a német válogatottnál? Fotó: TOM WELLER Forrás: DPA
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Más kérdés, hogy ő maga is tudja, milyen közegbe tér haza. Azt mondta, ismeri a futball működését, és tisztában van vele, hogy Németországban most sokan nem beszélnek róla pozitívan. Ez finom megfogalmazás. A valóság az, hogy a Paraguay elleni kiesés után nem lehet egyszerű balszerencsére fogni a történteket.

Nagelsmann szerződése 2028-ig szól, de egy újabb vb-kudarc után a szerződés önmagában nem jelent védelmet. A DFB-nek azt kell eldöntenie, elhiszi-e még, hogy vele lehet újra nagy tornát nyerni.

Klopp hárít, de mindenki tudja, miért őt kérdezik

A kapitánykérdés azért különösen érzékeny, mert van egy név, amely évek óta ott lebeg a német válogatott körül: Jürgen Kloppé. A korábbi dortmundi és liverpooli sikeredző ma a Red Bull globális futballigazgatója, a világbajnokságon pedig televíziós szakértőként dolgozik. Nincs a kispadon, mégis a német futball középpontjában van.

A dolog pikantériája, hogy a Németország–Paraguay mérkőzés után maga Klopp riporteri szerepben faggata Nagelsmannt.

A Paraguay elleni kiesés persze őt magát is megkérdezték tőle, mit szól ahhoz, hogy ismét felvetődik a neve szövetségi kapitányként.

Klopp nem jelentkezett be Nagelsmann helyére, de nem is kezdett hosszú cáfolatba. „Értem, hogy a nevem előkerül. De ez nem a pillanat. Erről nincs mit mondani” – fogalmazott.

Ez elegáns hárítás volt. Klopp aligha tehette volna meg, hogy a német kiesés estéjén saját esetleges szerepéről beszéljen. De a helyzet ettől még világos: ha a DFB váltana, a közvélemény számára aligha lenne erősebb üzenet, mint Klopp kinevezése. Ő az a figura, aki egyszerre jelent szakmai tekintélyt, érzelmi töltetet és új hitet.

Jürgen Klopp is faggatta Julian Nagelsmannt a Németország-Paraguay vb-mérkőzés után
Jürgen Klopp is faggatta Julian Nagelsmannt a Németország-Paraguay vb-mérkőzés után Fotó: TOM WELLER / DPA

Csak nem freudi elszólás volt?

A Klopp–Nagelsmann-szál nem a Paraguay-meccsel kezdődött. A Curacao elleni vb-nyitány előtt Klopp a MagentaTV-ben azt mondta, ő Jamal Musiala helyett Deniz Undavot tenné a kezdőbe, de szerencsére „még” Julian Nagelsmann állítja össze a csapatot.

A „még” szó azonnal önálló életre kelt. Csak nem freudi elszólás volt? A német közegben mindenki tudja: ha egyszer Nagelsmann alatt meginog a kispad, Klopp neve az elsők között kerül elő. A mondat ezért akkor is veszélyes volt, ha Klopp nem így szánta.

A Curacao elleni 7-1-es győzelem után Klopp tisztességesen rendezni akarta az ügyet. Személyesen is beszélt Nagelsmann-nal, és bocsánatot kért a félreérthető megfogalmazásért. „Már megtaláltam a világ leggyűlöltebb szavát: még. Arcon akartam vágni magam miatta, de túl késő volt, élő televíziós adásban mondtam” – fogalmazott. Majd hozzátette: „Kicsúszott a számon, és semmi jelentősége nincsen. Rájöttem, hogy most leszek 59 éves, de még mindig egy idióta vagyok. Teljes mértékben veled vagyunk, bármit is teszel.”

Nagelsmann akkor mosolygós kézfogással jelezte, hogy nincs harag. A történet lezártnak tűnt. A Paraguay elleni kiesés után azonban a „még” szó új értelmet kapott. Klopp nem kampányolt Nagelsmann ellen, sőt igyekezett világossá tenni, hogy mellette áll. De a futballban néha egyetlen kicsúszott szó is előre megírja a következő vitát.

Letargia. Németország zsinórban harmadszor szenvedett el kudarcot a labdarúgó-vb-n
Letargia. Németország zsinórban harmadszor szenvedett el kudarcot a labdarúgó-vb-n Fotó: TOM WELLER / DPA

Zsinórban a harmadik kudarc a labdarúgó-vb-n: valami nem stimmel a németekkel

Németország zsinórban harmadszor vallott kudarcot világbajnokságon. 2018-ban és 2022-ben már a csoportkörben kiesett, most ugyan továbbjutott a csoportjából, de a legjobb 32 között megállította Paraguay.

Ez a német futball mércéjével nem előrelépés, legfeljebb enyhébb formája ugyanannak a válságnak. A játékosok is érezték a kudarc súlyát. Kai Havertz szinte önostorozó hangot ütött meg, amikor arról beszélt, hogy ez már a második világbajnoksága, amelyet elrontottak, és bocsánatot kért a szurkolóktól. Joshua Kimmich ezzel szemben küzdősebb hangot választott: azt mondta, soha nem fogja feladni.

Csakhogy most nem elsősorban fogadkozásra van szükség. A német válogatottból évek óta hiányzik az a magabiztosság, amely korábban természetesnek tűnt. Nem elég jó játékosokat pályára küldeni, nem elég a labdabirtoklás, nem elég a múlt tekintélye. A Nationalelf megint nem tudott nagycsapatként viselkedni egy nagy tornán.

Nagelsmann nem akar elfutni. Klopp nem akar bejelentkezni. A DFB-nek viszont hamarosan döntenie kellhet: elég-e még a bizalom a jelenlegi kapitányban, vagy eljött az idő annak az embernek, akinek a neve már akkor is ott volt a történetben, amikor még csak egyetlen szerencsétlen szó csúszott ki a száján.

 

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