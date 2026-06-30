Eljött az idő? Klopp ellentmondásba keveredett, de ha valaki, ő válthatja Nagelsmannt

Más kérdés, hogy ő maga is tudja, milyen közegbe tér haza. Azt mondta, ismeri a futball működését, és tisztában van vele, hogy Németországban most sokan nem beszélnek róla pozitívan. Ez finom megfogalmazás. A valóság az, hogy a Paraguay elleni kiesés után nem lehet egyszerű balszerencsére fogni a történteket.

Nagelsmann szerződése 2028-ig szól, de egy újabb vb-kudarc után a szerződés önmagában nem jelent védelmet. A DFB-nek azt kell eldöntenie, elhiszi-e még, hogy vele lehet újra nagy tornát nyerni.

Klopp hárít, de mindenki tudja, miért őt kérdezik

A kapitánykérdés azért különösen érzékeny, mert van egy név, amely évek óta ott lebeg a német válogatott körül: Jürgen Kloppé. A korábbi dortmundi és liverpooli sikeredző ma a Red Bull globális futballigazgatója, a világbajnokságon pedig televíziós szakértőként dolgozik. Nincs a kispadon, mégis a német futball középpontjában van.

A dolog pikantériája, hogy a Németország–Paraguay mérkőzés után maga Klopp riporteri szerepben faggata Nagelsmannt.

A Paraguay elleni kiesés persze őt magát is megkérdezték tőle, mit szól ahhoz, hogy ismét felvetődik a neve szövetségi kapitányként.

Klopp nem jelentkezett be Nagelsmann helyére, de nem is kezdett hosszú cáfolatba. „Értem, hogy a nevem előkerül. De ez nem a pillanat. Erről nincs mit mondani” – fogalmazott.

Ez elegáns hárítás volt. Klopp aligha tehette volna meg, hogy a német kiesés estéjén saját esetleges szerepéről beszéljen. De a helyzet ettől még világos: ha a DFB váltana, a közvélemény számára aligha lenne erősebb üzenet, mint Klopp kinevezése. Ő az a figura, aki egyszerre jelent szakmai tekintélyt, érzelmi töltetet és új hitet.

Jürgen Klopp is faggatta Julian Nagelsmannt a Németország-Paraguay vb-mérkőzés után Fotó: TOM WELLER / DPA

Csak nem freudi elszólás volt?

A Klopp–Nagelsmann-szál nem a Paraguay-meccsel kezdődött. A Curacao elleni vb-nyitány előtt Klopp a MagentaTV-ben azt mondta, ő Jamal Musiala helyett Deniz Undavot tenné a kezdőbe, de szerencsére „még” Julian Nagelsmann állítja össze a csapatot.

A „még” szó azonnal önálló életre kelt. Csak nem freudi elszólás volt? A német közegben mindenki tudja: ha egyszer Nagelsmann alatt meginog a kispad, Klopp neve az elsők között kerül elő. A mondat ezért akkor is veszélyes volt, ha Klopp nem így szánta.

A Curacao elleni 7-1-es győzelem után Klopp tisztességesen rendezni akarta az ügyet. Személyesen is beszélt Nagelsmann-nal, és bocsánatot kért a félreérthető megfogalmazásért. „Már megtaláltam a világ leggyűlöltebb szavát: még. Arcon akartam vágni magam miatta, de túl késő volt, élő televíziós adásban mondtam” – fogalmazott. Majd hozzátette: „Kicsúszott a számon, és semmi jelentősége nincsen. Rájöttem, hogy most leszek 59 éves, de még mindig egy idióta vagyok. Teljes mértékben veled vagyunk, bármit is teszel.”