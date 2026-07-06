Dárdai Pál titokban újra a fiát edzette, közel a visszatérés Németországban

Az első idényében 16-szor volt kezdő, ötször csereként lépett pályára, és négy gólban vállalt szerepet, bekerült a magyar válogatottba is, amelyben háromszor lépett pályára. Ezt azonban nem követte hasonlóan sikeres második évad, amelynek még aránylag az elején megsérült.

Hazaköltözött Berlinbe, a család tartotta benne a lelket

Ebben az időszakban különösen fontos volt számára a család összetartása. Dárdai egy időre visszaköltözött a szülői házba Berlinbe. Ott levették a válláról a hétköznapok apró terheit – legyen szó főzésről, takarításról vagy mosásról. Ennél is fontosabb volt azonban az érzelmi támasz.

– A családom sokat beszélt velem, és tartotta bennem a lelket, amikor nehezebb pillanatok jöttek – mondta a középpályás. – Nincs minden nap kedved elmenni a rehabilitációra, csak ki akarsz menni a pályára, és újra élvezni a játékot. Ezért hétről hétre kis célokat tűztem ki magam elé, és próbáltam előrehaladni. Az elején ezek apró lépések voltak, aztán egyre nagyobbak lettek.

Dárdai Bence most már pozitív, elmondása szerint jól érzi magát Wolfsburgban, ahová 2029-ig köti a szerződése.

– Újra lendületbe akarok jönni, és egy nagyszerű évet megélni a srácokkal – tekintett előre.