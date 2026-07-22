A Magyar Képzőművészeti Egyetem lépcsőjén ül Strobl alkotása

Szerdahelyi Márk művészettörténész ismertetése szerint a kiállításon a közgyűjtemények mellett magángyűjteményekből kölcsönzött művek is láthatók, köztük olyan gipsz- és terrakottaszobrok, amelyeket a nagyközönség most láthat először. A válogatásban a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum, a Gödöllői Városi Múzeum, a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, valamint magángyűjtemények kiemelkedő darabjai szerepelnek. Ismertetés szerint a kiállítás előkészítéséhez kapcsolódó kutatások során kiderült, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményében őrzött több szobor is Strobl Alajos alkotása. Az újonnan azonosított művek között Rauscher Lajos építész, valamint gróf Károlyi Sándor és Bethlen Klementina portréja is megtalálható.

A tárlat egyik különleges eleme az Andrássy úti főbejárat lépcsőjén látható aranyszínű, életnagyságú, 3D-nyomtatott szobor. A Mihály néven ismert alak Strobl Alajos 1913-ban felavatott Mechwart-emlékművének egy fennmaradt mellékalakja alapján készült. Az eredeti bronzszobor a második világháború után egyedüliként maradt meg a szoborcsoportból, jelenleg a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény kertjében látható.