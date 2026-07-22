StroblMagyar Képzőművészeti Egyetemenkiállítás

A Magyar Képzőművészeti Egyetem lépcsőjén ül Strobl alkotása

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Strobl Alajos örökségét, számon tartott vagy eddig rejtőzködő alig ismert alkotásokat, valamint egy életnagyságú, 3D-nyomtatott szobrot mutat be A halhatatlanság forrása - Strobl Alajos (1856-1926) című nagyszabású életműkiállítás, amely szerdán nyílt meg Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen (MKE).

Magyar Nemzet
2026. 07. 22. 21:34
Fotó: Kádár Viktor, MKE
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Szerdahelyi Márk művészettörténész ismertetése szerint a kiállításon a közgyűjtemények mellett magángyűjteményekből kölcsönzött művek is láthatók, köztük olyan gipsz- és terrakottaszobrok, amelyeket a nagyközönség most láthat először. A válogatásban a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum, a Gödöllői Városi Múzeum, a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, valamint magángyűjtemények kiemelkedő darabjai szerepelnek. Ismertetés szerint a kiállítás előkészítéséhez kapcsolódó kutatások során kiderült, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményében őrzött több szobor is Strobl Alajos alkotása. Az újonnan azonosított művek között Rauscher Lajos építész, valamint gróf Károlyi Sándor és Bethlen Klementina portréja is megtalálható.

A tárlat egyik különleges eleme az Andrássy úti főbejárat lépcsőjén látható aranyszínű, életnagyságú, 3D-nyomtatott szobor. A Mihály néven ismert alak Strobl Alajos 1913-ban felavatott Mechwart-emlékművének egy fennmaradt mellékalakja alapján készült. Az eredeti bronzszobor a második világháború után egyedüliként maradt meg a szoborcsoportból, jelenleg a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény kertjében látható.

A kiállítás kurátorai Erős Apolka és Borovi Dániel.

 

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