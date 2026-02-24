Reneszánszukat élik Európában a B-s jogosítvány nélkül vezethető mopedautók

Nincs szükség „anya- vagy apataxira”, nem kell igazodni a tömegközlekedéshez, kényelmesebb és jobb időjárás elleni védelmet ad, mint a mikromobilitási eszközök (elektromos roller, pedlec): ezek a fő okai annak, hogy Európában egyre népszerűbbek a fiatalok körében a mopedautók. Vidéki falvakban és nagyvárosokban egyaránt felbukkannak, ám lényeges különbség az elmúlt évtizedek gyakorlatához képest, hogy korábban zömében inkább az idősebbek furikáztak ezekkel az L6e kategóriába sorolt, 45 km/h legnagyobb engedélyezett sebességű járművekkel – nem utolsósorban azért, mert lejárt egészségügyi alkalmasságú B kategóriás jogosítánnyal is vezethetőek. Újabban azonban a tinédzserek is rákaptak az országtól függően 14 vagy 15 éves kortól (AM kategóriás jogsival) vezethető, takarékos és könnyen parkolható törpeautókra.

Talán a BMW Isetta-ihlette Microlino a legbájosabb mopedautó, de rettentő drága (18 ezer euró)

Fotó: Microlino

Minden bizonnyal az áll a növekvő ifjúsági kereslet hátterében, hogy az eddigi kéthengeres, dízelmotoros verziók mellett a kulturáltabb és még nagyobb spórolási potenciált nyújtó elektromos hajtású (legfeljebb 8,1 lóerős) kivitelek kínálata is egyre szélesebb. Ezenfelül a hagyományos francia gyártók (Ligier, Aixam) mellett a Stellantis-csoport is kínál ilyeneket jól csengő Citroen és Opel márkanéven, nem is beszélve a bájos retró fazonja miatt különösen kedvelt Fiat Topolinóról. Utóbbi újonnan 10 ezer eurótól indul (átszámítva 3,8 millió forint), és a többi sem sokkal olcsóbb. Érdemi kereslet híján nálunk kevés mopedautót forgalmaznak, és használtan is kevésre kerül fel a speciális formátumú rendszám. Franciaországban viszont az oktatási intézmények környékén olykor tömegesen is előfordulnak, mint a Traffix.hu rövid videójából is kiderül.

Nem csak a helyi gyártású törpeautókat szeretik a francia diákok: a Fiat Topolino az új sláger

Fotó: Traffix.hu