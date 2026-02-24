autós hírFranciaországjogosítványmopedautó

Reneszánszukat élik Európában a B-s jogosítvány nélkül vezethető mopedautók

Nemcsak az idősek, hanem a tinédzserek is felfedezték maguknak az apró járműveket. De milyen áron spórolnak?

2026. 02. 24. 9:53
Fotó: Fiat
Nincs szükség „anya- vagy apataxira”, nem kell igazodni a tömegközlekedéshez, kényelmesebb és jobb időjárás elleni védelmet ad, mint a mikromobilitási eszközök (elektromos roller, pedlec): ezek a fő okai annak, hogy Európában egyre népszerűbbek a fiatalok körében a mopedautók. Vidéki falvakban és nagyvárosokban egyaránt felbukkannak, ám lényeges különbség az elmúlt évtizedek gyakorlatához képest, hogy korábban zömében inkább az idősebbek furikáztak ezekkel az L6e kategóriába sorolt, 45 km/h legnagyobb engedélyezett sebességű járművekkel – nem utolsósorban azért, mert lejárt egészségügyi alkalmasságú B kategóriás jogosítánnyal is vezethetőek. Újabban azonban a tinédzserek is rákaptak az országtól függően 14 vagy 15 éves kortól (AM kategóriás jogsival) vezethető, takarékos és könnyen parkolható törpeautókra. 

Talán a BMW Isetta-ihlette Microlino a legbájosabb mopedautó, de rettentő drága (18 ezer euró)
Fotó: Microlino

Minden bizonnyal az áll a növekvő ifjúsági kereslet hátterében, hogy az eddigi kéthengeres, dízelmotoros verziók mellett a kulturáltabb és még nagyobb spórolási potenciált nyújtó elektromos hajtású (legfeljebb 8,1 lóerős) kivitelek kínálata is egyre szélesebb. Ezenfelül a hagyományos francia gyártók (Ligier, Aixam) mellett a Stellantis-csoport is kínál ilyeneket jól csengő Citroen és Opel márkanéven, nem is beszélve a bájos retró fazonja miatt különösen kedvelt Fiat Topolinóról. Utóbbi újonnan 10 ezer eurótól indul (átszámítva 3,8 millió forint), és a többi sem sokkal olcsóbb. Érdemi kereslet híján nálunk kevés mopedautót forgalmaznak, és használtan is kevésre kerül fel a speciális formátumú rendszám. Franciaországban viszont az oktatási intézmények környékén olykor tömegesen is előfordulnak, mint a Traffix.hu rövid videójából is kiderül. 

Nem csak a helyi gyártású törpeautókat szeretik a francia diákok: a Fiat Topolino az új sláger
Fotó: Traffix.hu

Biztonsági aggályok

Bár a jogosítvány-könnyítés mellett más, anyagi vonzattal járó adminisztratív szempontok (például műszaki vizsga- és adómentesség) is szólnak a mopedautók mellett, számos szakmai szervezet, köztük valós töréstesztek lesújtó eredményei alapján az Euro-NCAP is felhívja a figyelmet alacsony utasvédelmi szintjükre. Emellett a belvárosi környezeten kívül 45 km/h-s legnagyobb sebességük is biztonsági kockázatot jelent, hiszen „mozgó útakadályok”.   

Nem kötelező az ABS és a légzsák beépítése az L6e kategóriás mopedautókba

 

 

 

