Meggyanúsította a rendőrség azt a férfit, aki ellophatta Egressy Mátyás telefonját

Alaposan megtréfálta a Toyota-rajongókat a cég elnöke

Egy középmotoros újdonság világpremierjét ígérte meg Tojoda Akio a Tokiói Autószalonra. Aki az új MR2-re számított, hoppon maradt, pedig a Morizo álnéven versenyző cégvezető betartotta az ígéretét.

2026. 02. 09. 15:39
Forrás: Toyota
Kevés téma foglalkoztatja régebben a keményvonalas Toyota-rajongókat, mint a középmotoros MR2 feltámasztása. Persze Európában közelebb áll a szívekhez a Celica, de a GR86 jóvoltából az orrmotoros, hátsókerék-hajtású sportkupé legalább formátumában ma is létezik, ha a név nem is azonos. Az MR2 viszont egy abszolút különlegesség lehetne a piacon, amelyben legalább annyi a lehetőség, mint a kockázat – nyilván ezért is tartja izgalomban a közönséget, és ezért is óvatos vele kapcsolatban a gyár.

Toyota
Már két év is eltelt, mióta leleplezték az új MR2 előfutárát, az FT-Se tanulmányt
Fotó: Toyota

Más dolog persze, ha maga Tojoda Akio állít valamit – neki nem csak az autóiparral kapcsolatban tett nyilatkozatait, de általában minden gazdasági megnyilvánulását névértéken elhiszi a japán társadalom. A Toyota Motor Company elnök-vezérigazgatójaként ugyanis bizonyította, hogy elméletben és gyakorlatban egyaránt nagyon ért a vállalatvezetéshez. Legutóbbi tréfáját követően azonban lehet, hogy egyesek átmenetileg fenntartásokkal fogadják majd közléseit – igaz, vélhetően többen akadnak, akik örömmel tapasztalták, hogy humor dolgában is kivételes érzékkel bír Morizo.

Daihatsu Hijet
Fotó: Toyota

A Tokiói Autószalon előtti napokban arról számolt ugyanis be a cégelnök, hogy egy különösen izgalmas középmotoros járművet fog személyesen bemutatni a kiállításon. És így is tett: a Gazoo Racing és a Daihatsu együttműködése nyomán megszületett a Toyota GR Hijet Morizo K-Trail. A terepes kisteherautó alapját a Daihatsu Hijet kei-truck, azaz a japán miniautó-szabályrendszer szerint megépített, parányi méretekkel és még kisebb motorral szerelt furgon adta.

Toyota
Fotó: Toyota

Emelt futóművet és munkagépabroncsokat kapott a kis Hijet, a lengéscsillapítók a Toyota GR86-osból származnak, a 0,66 literes motor pedig erősebb, turbófeltöltős kivitelében került be a helyére, a vezető ülése alá és mögé (ami technikailag tehát középmotorossá teszi a járművet.) A hűtőmaszk a Land Cruisert idézi, a kipufogót oldalt vezették ki, mint a GR Corollán, és még arról is gondoskodtak, hogy négyen utazhassanak a parányi autóban – igaz, a hátsó üléssornak már csak a nyitott platón jutott hely.

Daihatsu Hijet
Fotó: Toyota

Morizo végül mégis füllentett, mert nem egy, hanem kettő középmotoros koncepciót mutatott be Tokióban: a Daihatsu Hijet Jumbo Star Climber szélvédő helyett bukókeretet kapott, a platón ülések helyett tárolószekrényt építettek ki, a sznorkel és az alsó védőpanelek pedig arra engednek következtetni, hogy a 100 mm-es futóműemelés nem hangulati elem, hanem tényleges terepalkalmasságot takar. 

Toyota
Fotó: Toyota

Reméljük, a végén mindenki jót nevetett a tréfán – annál is inkább, mert a Toyota a színfalak mögött mégis csak gőzerővel dolgozik az MR2 utódlásán, a kétliteres, turbós benzinmotorra épülő hajtásláncot például alaposan átalakított GR Yarisokban tesztelik.


 

