Drasztikus árcsökkentésre és offenzívára készül a Toyota Magyarországon

Nyolc új Toyota és két új Lexus is érkezik 2026-ban, a Corolla árából pedig 2,6 millió forintot engednek.

2026. 02. 04. 10:49
Az új RAV4 áprilisban érkezik Magyarországra Forrás: Toyota
A Toyota hazai importőre immár hagyományosnak tekinthető módon az MVM Dome-ban tartotta meg 2026-os évnyitó sajtótájékoztatóját, amelyen nem csupán a globális, európai és magyarországi értékesítési eredményeiről számolt be, hanem idei terveiről is, amelyek nagyrészt rengeteg új modell bevezetéséről és néhány régi árcsökkentéséről szólnak.

Forrás: Toyota

11 322 575 – egészen pontosan ennyi új autót értékesített tavaly a Toyota-csoport világszinten, ami 4,6 százalékos bővülést jelent a rekordot jelentő 2024-hez képest. Ez több mint 2,3 millióval több mint amennyit a kis visszaesést elkönyvelő legközelebbi versenytárs, a Volkswagen-csoport értékesített világszerte. A harmadik helyen a Hyundai-Kia végzett 7,27 millió darabos értékesítéssel, ami 0,6 százalékos növekedést jelent a koreai gyártónak 2024-hez képest.

Daihatsu Copen. Negyedével nőttek az Európában már nem kapható budget márka globális eladásai. Forrás: Daihatsu

A Toyota-csoport két fő márkája, 

a Toyota és a Lexus egyaránt rekord darabszámmal zárta a 2025-ös évet:

az előbbi autóiból 9 654 576 darab, az utóbbiéból pedig 882 231 darab talált gazdára világszerte. Látványos növekedést könyvelt el az Európában nem forgalmazott olcsó márka, a Daihatsu, amelyből 675 285 darab talált gazdára, míg a vállalat busz és teherautó márka, a Hino 110 483 darabos értékesítéssel zárta a tavalyi évet.

Toyota RAV4
A világ legnépszerűbb autója volt 480 ezer eladott példánnyal a RAV4. Ebből csak húszezer volt PHEV. Forrás: Toyota

2025-ben a világ legnépszerűbb autótípusainak tízes listáján négy Toyota is szerepelt:

a RAV4 még életciklusa utolsó évében is első tudott lenni, a Corolla harmadik, a Camry nyolcadik, a kifutó Hilux pedig kilencedik lett. A Toyota Csoport eladásaiban a fő csapást továbbra az öntöltő hibrid elektromos (HEV) autók jelentik, amelyek eladása 4 433 533 darabot tett ki 2025-ben, ez növekedés 2024-hez képest. Ezzel párhuzamosan látványosan, 177 152 darabra nőttek a csoport lágy hibrid (MHEV) értékesései, ami főleg a dízelmotoros Hiluxot és Land Cruisert jelenti. Szintén markáns bővülést könyvelhettek el a plug-in hibrid elektromos (PHEV) eladások 183 845 darabbal, és komoly növekedést a tisztán elektromos autók 199 137 darabbal.

A március végén záruló 2026-ös japán üzleti évre várt 23 milliárd dolláros adózás előtti eredménnyel a Toyota-csoport ismét a világ legnyereségesebb autógyártója lehet. Évente a vállalat kilencmilliárd dollárt költ kutatási és fejlesztési tevékenységre, ennek köszönhetően első az autóipari szabadalmak számában is.

 

Európai értékesítés

Európa legnépszerűbb Toyotája a Franciaországban készülő Yaris Cross, évi kétszázezer fogy belőle. Forrás: Toyota

2025-ben a Toyota rekord számú, 1 229 000 új autót értékesített Európában, ami növekedés 2024-hez képest. Sorozatban ötödik éve őrzi a második helyét a kontinens személyautó piacán a japán gyártó a Volkswagen-csoport mögött. A Toyota-csoport teljes európai eladásából 1 143 963 autó volt Toyota márkájú autó, a márkán belül a pedig legnépszerűbb típusnak a Yaris Cross számított több mint kétszázezer eladott példánnyal. Nyugat-Európában a hibrid/elektromos arány a teljes értékesítésből már elérte a nyolcvan százalékot.

 

Magyarországi értékesítés

Toyota
László Richárd, a Toyota országigazgatója. Az ábrán a magyarországi prémium piac látható, amely 15 év alatt közel meghatszorozódott. Forrás: Toyota

Tavaly Magyarországon 16 635 új autó értékesítésével, 10,9 százalékos piaci részesedéssel 

a negyedik egymást követő évben végzett az első helyen

a Toyota márka a személyautó- és kishaszongépjármű-piacon, annak ellenére, hogy az értékesítése elmaradt a rekordot jelentő 2024-es évitől. A Lexus 1354 új autó értékesítésével zárta a 2025-ös évet, ami a csökkenés ellenére továbbra is ötödik helyet jelenti számára a prémium piacon. Amire büszke lehet a japán prémiummárka, hogy a prémium piaci részesedése jóval nagyobb, mint az európai átlag (a negyedik legnagyobb a kontinensen).

 

Hatalmas modellinvázió várható 2026-ban

Toyota
Az új Hilux tisztán elektromos hajtással is választható lesz. Forrás: Toyota

Idén nyolc vadonatúj Toyota és két vadonatúj Lexus modell mutatkozik be itthon. A legfontosabb a RAV4 következő, hatodik nemzedéke lesz, amelyet a régihez hasonlóan öntöltő és plug-in hajtással lehet majd megvásárolni, mégpedig áprilistól. A tisztán elektromos hajtású autók kínálatát a vadonatúj Urban Cruiser (a Suzuki eVitara testvére, márciusban érkezik) és a C-HR+ (áprilisban érkezik), a frissített bZ4X (már rendelhető), a hatalmas csomagterű bZ4X Touring (nyártól kapható), és a kilencedik generációs Hilux bővíti majd (áprilistól), utóbbi WLTP hatótávja 257 km, de a szállítási képességei nem romlanak. Természetesen a sikermodellnek számító pickup új nemzedéke dízelmotorral, 48 voltos lágy hibridként is elérhető lesz, de csak júliustól.

Toyota
Az új C-HR+-nak semmi köze a C-HR-hez, ez egy nagyobb villanyautó. Forrás: Toyota

Nemrég történt frissítése után immár öntöltő hibrid hajtással is kapható a legkisebb Toyota, az Aygo X is, így a japán gyártó azt az ígéretét is teljesítette, hogy 2026-tól nem szerepel egyetlen olyan modell sem a kínálatában, amely ne lenne elérhető részben vagy teljesen elektromos hajtással. Egy év múlva egy olyan villanyautó is érkezik, amelyről még semmit sem volt hajlandó elárulni a Toyota (valószínűleg a Highlander szabadidő-autó hétszemélyes utódáról van szó).

Toyota
Az új Lexus ES már 5,14 méter hosszú, és elektromos hajtással is kérhető. Forrás: Lexus

Az elektromos offenzívából ugyanakkor a Lexus is kiveszi a részét: idén debütál a frissített, sokkal versenyképesebbé tett RZ, és történetében először az öntöltő hibrid mellett tisztán elektromos meghajtással is bemutatkozik a vadonatúj ES (utóbbi egy motorral 224, kettővel 343 lóerőt ad le). A felső-középkategóriás szedán 5,14 méteres hosszával fél kategóriával nagyobb lett, mint elődje, és végre összkerékhajtással is rendelhető lesz, (hibrid és elektromos hajtással is). Annyit megtudtunk a sajtótájékoztatón, hogy a 247 lóerős fronthajtású öntöltő hibrid alapmodell, az ES 300h árlistája 26,9 millió forinttól indul majd.

 

Árcsökkentések

Már tízmillió forint alatt indul a hibrid Corolla árlistája. Forrás: Toyota

Magyarország legolcsóbb új autója már a Toyota Aygo X Classic,

amelynek az egyliteres, háromhengeres szívómotorral szerelt alapverziója mostantól 5,98 millió forintba kerül a korábbi 6,73 millió helyett. Még többet, 2,6 millió forintot engednek a négyajtós Corolla árából, a 140 lóerős öntöltő hibrid a korábbi 12,45 millió forint helyett már 9,85 millióért elhozható.

 

