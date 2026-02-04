Drasztikus árcsökkentésre és offenzívára készül a Toyota Magyarországon

A Toyota hazai importőre immár hagyományosnak tekinthető módon az MVM Dome-ban tartotta meg 2026-os évnyitó sajtótájékoztatóját, amelyen nem csupán a globális, európai és magyarországi értékesítési eredményeiről számolt be, hanem idei terveiről is, amelyek nagyrészt rengeteg új modell bevezetéséről és néhány régi árcsökkentéséről szólnak.

11 322 575 – egészen pontosan ennyi új autót értékesített tavaly a Toyota-csoport világszinten, ami 4,6 százalékos bővülést jelent a rekordot jelentő 2024-hez képest. Ez több mint 2,3 millióval több mint amennyit a kis visszaesést elkönyvelő legközelebbi versenytárs, a Volkswagen-csoport értékesített világszerte. A harmadik helyen a Hyundai-Kia végzett 7,27 millió darabos értékesítéssel, ami 0,6 százalékos növekedést jelent a koreai gyártónak 2024-hez képest.

A Toyota-csoport két fő márkája,

a Toyota és a Lexus egyaránt rekord darabszámmal zárta a 2025-ös évet:

az előbbi autóiból 9 654 576 darab, az utóbbiéból pedig 882 231 darab talált gazdára világszerte. Látványos növekedést könyvelt el az Európában nem forgalmazott olcsó márka, a Daihatsu, amelyből 675 285 darab talált gazdára, míg a vállalat busz és teherautó márka, a Hino 110 483 darabos értékesítéssel zárta a tavalyi évet.

2025-ben a világ legnépszerűbb autótípusainak tízes listáján négy Toyota is szerepelt:

a RAV4 még életciklusa utolsó évében is első tudott lenni, a Corolla harmadik, a Camry nyolcadik, a kifutó Hilux pedig kilencedik lett. A Toyota Csoport eladásaiban a fő csapást továbbra az öntöltő hibrid elektromos (HEV) autók jelentik, amelyek eladása 4 433 533 darabot tett ki 2025-ben, ez növekedés 2024-hez képest. Ezzel párhuzamosan látványosan, 177 152 darabra nőttek a csoport lágy hibrid (MHEV) értékesései, ami főleg a dízelmotoros Hiluxot és Land Cruisert jelenti. Szintén markáns bővülést könyvelhettek el a plug-in hibrid elektromos (PHEV) eladások 183 845 darabbal, és komoly növekedést a tisztán elektromos autók 199 137 darabbal.

A március végén záruló 2026-ös japán üzleti évre várt 23 milliárd dolláros adózás előtti eredménnyel a Toyota-csoport ismét a világ legnyereségesebb autógyártója lehet. Évente a vállalat kilencmilliárd dollárt költ kutatási és fejlesztési tevékenységre, ennek köszönhetően első az autóipari szabadalmak számában is.

Európai értékesítés