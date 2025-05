Alonso semmibe veszi a leidiótázott riválisát, aki történelmi mélységekbe lökte őt

Noha az Aston Martin kimondottan 2026-ra készül, aligha gondolta bárki, hogy hat versenyhétvége után mindössze 14 pontja lesz a silverstone-i istállónak, azt meg pláne, hogy azok mindegyikét Lance Stroll szerzi. A kétszeres világbajnok Fernando Alonso a 2001-es bemutatkozása (Minardi) és a 2015-ös szenvedése (McLaren) óta nem kezdett hat pont nélküli futammal Forma–1-es idényt, de azokban az években is az ideinél jobb helyezéseket ért el. Mellette még három újonc áll pont nélkül: a tavalyi Forma–2-es bajnok Gabriel Bortoleto, a kirúgás által fenyegetett Jack Doohan, valamint a Red Bulltól már két nagydíj után lefokozott Liam Lawson. Elsősorban Alonso és Lawson gyengélkedése meglepő, és ők ketten a hétvégi Miami Nagydíjon össze is zördültek egymással.

Fernando Alonso és Liam Lawson viszonya nem javult a Forma–1-es Miami Nagydíjon (Fotó: AFP/Charly Tiballeau)

Alonso és az akkor beugrósként szereplő Lawson már a tavalyi Amerikai Nagydíjon (az austini sprintfutamon és időmérőn is) összeakadtak, akkor a spanyol versenyző idiótának nevezte és állítólag meg is fenyegette az új-zélandi riválisát. A szombati, miami sprintfutamon aztán ennél is látványosabb volt kettejük ütközete:

a verseny hajrájában Liam Lawson úgy nekiment az akkor éppen nyolcadik Fernando Alonso autójának, hogy az megpördülve a falnak csapódott – ennek következtében ért célba biztonsági autó mögött a mezőny.

Noha a Racing Bulls pilótája pontszerző helyen ért célba, utólag 5 másodperces időbüntetést kapott a tettéért, így továbbra is nulla ponttal áll. A (spanyol) Marca hétfői cikkében arról írt, hogy Lawson a sprintfutam közben annyi szabálytalanságot követett el, amiért legalább 20 másodpercet és rajthelybüntetést is kapnia kellett volna.

A sprintdobogót bánja Fernando Alonso, aki semmibe veszi Liam Lawsont

A sprintverseny után Alonso mégis azért volt mérges, mert a csapat nem hallgatott rá, és csak később állt ki száraz pályás gumikért a bokszutcába, mint ő szerette volna. A spanyol szerint a harmadik-negyedik hely is meg lehetett volna, ha hamarabb cserélnek neki kereket, és ebben az esetben nem állt volna fenn a veszélye annak, hogy áldozatául esik Lawson ámokfutásának.

🗣️ Alonso no está nada contento con la estrategia que le dictaron desde el muro



Hoy Fernando sabía que podía haberse quedado cerca del PODIO 😮#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/IrO6wGIxFH — DAZN España (@DAZN_ES) May 3, 2025

Arra a kérdésre, hogy mit gondol arról, hogy Lawson miatt továbbra sincsen pontja, Alonso csak elmosolyodott, és ennyit mondott:

Semmit, semmit…

– a Marca szerint ez egyértelmű jelzése volt annak, hogy Alonso valóban semmibe veszi az új-zélandit, és nem is tartja őt valódi riválisnak.

A vasárnapi futamon aztán Alonso 15. lett, Lawson pedig kiesett, így ők ketten legközelebb jövő héten, Imolában szerezhetik meg az első pontjaikat az idényben.