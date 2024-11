Alonso állapota miatt aggódnak, az Aston már „le is cserélte” őt

Fernando Alonso a csapata, az Aston Martin jóváhagyásával kihagyta a csütörtöki médianapot a múlt heti Mexikói Nagydíj előtt. Az akkor a 400. versenyhétvégére készülő klasszisnak az egészsége rakoncátlankodott, emiatt maradt távol a kötelezettségeitől, de a pénteki második szabadedzésen már részt vett, és a továbbiakban végezte a dolgát. Az időmérőn – ahogy mindig – legyőzte a csapattársát, Lance Strollt, ám a futamot tizenöt kör elteltével fékproblémák miatt fel kellett adnia.

Alonso problémái nem múltak el

Hiába száguldozik már bő húsz éve Formula–1-es autóban, Alonsónak még mindig fáj egy-egy kiesés. Így volt ezzel Mexikóban is. De nemcsak emiatt lehetett frusztrált, hanem az egészsége miatt is, a korábbi gondjai ugyanis nem múltak el, és a hétvégi Brazil Nagydíj helyszínére is késéssel érkezett meg. A csütörtöki médianapot ezúttal is ki kellett hagynia, nem maradhatott az óceán túlpartján, bélfertőzése miatt hazatért, és egy európai specialistához fordult.

Alonso hiányában az Aston Martin a brazil tartalékpilótáját, Felipe Drugovichot állította a kamerák elé a médianapon, de a brit istálló várakozása szerint a kétszeres világbajnok a sprinthétvége további részében a rendelkezésükre áll majd.