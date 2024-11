Az FIA után saját csapata is Verstappent „bünteti”

A Formula–1-es Mexikói Nagydíj után a Red Bull pilótáiról szóltak a szalagcímek. Na nem a fantasztikus teljesítményük nyomán kerültek a figyelem középpontjába. Éppen ellenkezőleg, Max Verstappen és Sergio Pérez is lejáratta magát az előző futamon.

Verstappen újabb büntetésre számíthat

Verstappen kapcsán ilyesmit ritkán írhatunk le, most viszont joggal, hiszen a háromszoros világbajnok Mexikóban kissé elvetette a sulykot. A holland pilóta az előző két évben kényelmesen húzta be a vb-címet, de idén akad egy kihívója Lando Norris (McLaren) személyében, aki szerint Verstappen olykor piszkos eszközökhöz folyamodik a célja elérése, azaz a címvédés érdekében.

A háromszoros világbajnok Mexikóban emiatt meg is ütötte a bokáját. A Norrisszal való párharca során Verstappen két manőverét is szabálytalannak ítéltek a sportfelügyelők, emiatt kétszer tíz másodperces büntetést osztottak ki a Red Bull versenyzőjének. A bokszutca „lakói” egyetértettek abban, hogy joggal büntették meg Verstappent, még az osztrák istállónál is csak a húsz másodperces „csomagot” sokallták. Ezzel persze a 27 éves pilóta fizetett rá a legjobban, mivel így csak hatodikként intették le a nagydíjon, és tíz pont oda lett az előnyéből a másodikként célba ért Norrisszal szemben. Arról nem is beszélve, hogy a Red Bull is súlyos pontokat veszített, és tovább nőtt a lemaradása a konstruktőri pontversenyben a McLarennel és a Ferrarival szemben.

A bikák szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy Interlagosban jól teljesítsenek, ahol sprinthétvége révén a szokottnál több pont kerül kiosztásra. Verstappen dolgát nehezítheti a Brazil Nagydíjon, hogy öt rajthelyes büntetés van neki kilátásban. Ezúttal nem a mexikóvárosi agresszivitása áll a háttérben, hanem az, hogy a Red Bull új belső égésű motort szerelhet az autójába, ami Verstappennél már a hatodik lenne, ez a limit felett van, így bizony büntetéssel járna a csere.

Adná magát, hogy a pálya jellegéből adódóan Interlagosban kerüljön erre sor, hiszen itt lehet előzni, van esély a felzárkózásra. Verstappen arra utalt, a Red Bullnál nem feltétlenül így gondolkodnak.

– Nem hallottam még az esetleges cseréről. Nem beszéltünk meg ilyesmit, ugyanakkor valamikor sort kell keríteni erre. Szóval meglátjuk – nyilatkozta a helyszínen a címvédő.

Helmut Marko szerint viszont elkerülhetetlen, hogy ez megtörténjen Interlagosban. A Red Bull tanácsadója arról is megszólalt, a csapat számára már elérhetetlenné vált a vb-cím, a Ferrarival szemben nincs esélyük, és az olasz csapat még a pontversenyt vezető McLarenre is veszélyes lehet. A britek tehát nem lehetnek nyugodtak a Ferrari formajavulása láttán, és Marko úgy látja, Verstappen sem lehet az, hiába vezet 47 ponttal Norrisszal szemben.

Meddig maradhat Pérez?

Ahogy a Red Bull másik pilótájának, Sergio Péreznek is van oka az aggodalomra.

A mexikói pilóta futamgyőzelemre vágyott hazájában, ehhez képest már az időmérőt is elrontotta, aztán a versenyen is hibát hibára halmozott, az energiaitalosok másik csapata, az RB pilótájával, Liam Lawsonnal kakaskodott. Pont nélkül zárta a Mexikói Nagydíjat, ami nagyon fájhat a Red Bullnak az idény végi elszámolásnál.

Pérez (hátul) szerint nem kérdés, hogy jövőre ki lesz Verstappen csapattársa. Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

Péreznek pedig az, ha kirúgják, amire lassacskán tényleg sor kerülhet. Az osztrák alakulat a nyáron – érthetetlen módon – meghosszabbította a 34 éves versenyző szerződését, aki már akkor is és azóta is csak vergődik. Christian Horner csapatfőnök kijelentette, a Red Bullnál továbbra is a konstruktőri vb-cím elérésében reménykednek. Ennek megszerzésére már kevés az esély, ami nagyban Pérez „érdeme”.

Egyes híresztelések szerint a mexikóitól még az idény lezárulta előtt megszabadulnának a bikák, ám erre vajmi kevés az esély Horner legutóbbi nyilatkozata alapján, viszont azt már előrevetítették a Red Bullnál, hogy az év végén megvitatják, kit lenne érdemes jövőre Verstappen mellé ültetni. A szerződéssel rendelkező számára ez nem is kérdés, ő szánalmasnak tartja ezeket a pletykákat.

– Las Vegasban és jövőre is láthatnak majd engem, nem én vagyok az, aki emiatt aggódik – jelentette ki.

Pedig talán nem ártana.