Alonsónak eszébe sem jutott, hogy visszavonuljon, csak egy esetben távozna

(Red Bull) folyamatosan azt hangoztatja, hogy ő nem tervez hosszú időre a Formula–1-ben, de a nagy bajnokokra inkább ennek az ellenkezője volt jellemző az elmúlt évtizedekben. Nehezen szakadtak el az ülésüktől, és ha még vissza is vonultak, többen csak néhány évig bírták száguldozás nélkül, és visszaültek a volán mögé. Így tett annak idején majd Kimi Räikkönen és Fernando Alonso (Aston Martin) is, a közelmúltban pedig a 2022-ben elköszönő Sebastian Vettel pedzegette, nem áll távol tőle a visszatérés gondolata . A még aktív pilóták közül (Mercedes) jövőre tölti be a negyvenet, de még éhes a sikerre, ezért jövőre új kalandnak vág neki a Ferrarival, az Aston Martin pedig csütörtökön jelentette be, hogy a 42 éves Alonso szerződést hosszabbított.

Fernando Alonso megtalálta a helyét az Aston Martinnál Fotó: MTI/EPA/Ali Haider

Alonso 45 évesen is a mezőny tagja lesz

A spanyol versenyző már így is páratlan dolgot vitt véghez a Formula–1-ben azzal, hogy 382 futamon rajthoz állt (az örökranglistán Räikkönen a második 350-nel, Hamilton a harmadik 336-tal). 2001-ben mutatkozott be a Minardinál, 2005-ben és 2006-ban a Renault-val lett világbajnok, azóta többek közt a Ferrarinál és a McLaren-Mercedesnél is megfordult, kétéves szünetet tartott, amikor más sorozatokban versenyzett, majd 2021-ben tért vissza, 2023 óta az Aston Martint erősíti. A brit istálló tavaly olyan autót tett alá, amivel egymás után gyűjtötte a dobogós helyezéseket, Alonso megérezte a vér szagát, arról álmodozik, hogy 2013 után először újra futamot nyerjen. A következő két és fél idényben azért hajthat, hogy elérje ezt a célt, új megállapodása értelmében ugyanis 2026 végéig biztosan a mezőny tagja marad. És bár akkor már 45 éves lesz, elmondása szerint meg sem fordult a fejében, hogy visszavonuljon. Sőt, ha egyszer megteszi, akkor is négy keréken folytatja tovább az életét.

– Amikor elköszönök a Formula–1-től, máshol fogok versenyezni. Talán a Dakarban. Nagyon nehéz elképzelnem egy olyan életet, amikor a kormány nincs a kezemben. Ez soha nem fog megtörténni, legalábbis a közeljövőben biztosan nem.

Kilencvenkilenc százalékig biztos voltam benne, hogy jövőre is versenyezni fogok, a visszavonulás nem tartozott a lehetőségeim közé. Viszont ha egy nap úgy érzem majd, hogy nem vagyok elég motivált, esetleg nem elég gyors, akkor azonnal jelezni fogom az Astonnak. De nem hiszem, hogy ez a következő években megtörténne

– mondta a spanyol klasszis.

Amikor februárban kiderült, hogy Hamilton az év végén a Mercedestől a Ferrarihoz igazol, Alonsónak is sokszor feltették a kérdést, hogy hol folytatja. A válasz az volt, hogy kicsit még vár a döntéssel. A tapasztalt versenyző továbbra is a száguldás szerelmese, nem szívesen követné a tévén keresztül az F1-et. Csak az aggasztotta, hogy nőtlen (elvált), még nincs gyermeke, és a családtagjait is ritkábban látja, mint szeretné.

– Néhány futamot adtam magamnak, hogy átgondoljam, kész vagyok-e rá, hogy évekre elkötelezzem magam ide. Egyre hosszabb a versenynaptár, a Formula–1 elveszi minden idődet, minden energiádat, tulajdonképpen mindent feladsz a versenyzésért. Amikor megszületett bennem a döntés, talán az Ausztrál Nagydíj után, leültem az Aston képviselőivel. Mindig ennél a csapatnál akartam maradni, szóval nem volt nehéz megegyezni, mindkét fél ugyanazt akarta – magyarázta Alonso, aki a Mercedes jelöltjei közt is szerepelt, mint Hamilton egyik lehetséges utódja. A veterán pilóta bevallotta, egyeztetett más csapatokkal is, de komoly tárgyalásokat nem folytatott egyikkel sem.

Megérkezett a 2025-ös versenynaptár Március 14–16.: Ausztrál Nagydíj, Melbourne

Március 21–23. Kíniai Nagydíj, Sanghaj

Április 4–6.: Japán Nagydíj, Szuzuka

Április 11–13: Bahreni Nagydíj, Szahír

Április 18–20. Szaúdi Nagydíj, Dzsidda

Május 2–4: Miami Nagydíj, Miami

Május 16–18.: Emilia Romagna Nagydíja, Imola

Május 23–25.: Monacói Nagydíj, Monaco

Május 30–június 1.: Spanyol Nagydíj, Barcelona

Június 13–15.: Kanadai Nagydíj, Montreal

Június 27–9.: Osztrák Nagydíj, Spielberg

Július 4–6.: Brit Nagydíj, Silverstone

Július 25–27.: Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

Augusztus 1–3.: MAGYAR NAGYDÍJ, Mogyoród

Augusztus 29–31.: Holland Nagydíj, Zandvoort

Szeptember 5–7.: Olasz Nagydíj, Monza

Szeptember 19–21.: Azeri Nagydíj, Baku

Október 3–5.: Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

Október 17-–19.: Egyesült Államok Nagydíja, Austin

Október 24–26.: Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

November 7–9.: Brazil Nagydíj, Sao Paulo

November 20–22.: Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas

November 28–30.: Katari Nagydíj, Lusail

December 5–7.: Abu-Dzabi Nagydíj, Jasz Marina

