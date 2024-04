Vettel visszatér a Formula–1-be? Már Wolff-fal egyeztet

Sebastian Vettelnek a Formula–1-ben eltöltött utolsó évében nem termett sok babér. Az akkor még a hátsó traktusokba tartozó Aston Martinban ülve nagyjából a futamok felén szerzett csak pontot, és a 2022-es év közepén bejelentette, hogy az idény végén visszavonul. A négyszeres világbajnok azóta olykor-olykor versenyautóba ült, de tagadta, hogy újra a száguldó cirkuszba készülne, alkalmanként olyan pletyka merült fel, hogy esetleg más pozícióban térhet vissza.

Sebastian Vettel lehetne utódja a Mercedesnél (Fotó: MTI/AP/Darko Bandic)

De mint kiderült, Vettel még nem zárta le teljesen az életének ezt a fejezetét, és a BBC-nek elismerte, nem kizárt, hogy versenyzőként térjen vissza a Formula–1-be.

– Olykor elmélkedem a visszatérésen. De ugyanúgy állok hozzá ehhez, mint eddig, szóval meglátjuk, hogy mit hoz a jövő – fogalmazott.

A télen nagy lesz a mozgolódás a pilótapiacon. Lewis Hamilton elhagyja a Mercedest a Ferrari kedvéért, Carlos Sainznak ezért új ülés után kell néznie. A hétszeres világbajnok helyére Toto Wolff csapatfőnök négy lehetséges jelöltet emlegetett: Max Verstappent, Fernando Alonsót, Sainzt és Kimi Antonellit. Vettelé lehet az ötödik név a listán.

– Továbbra is követem a Formula–1-et, most sok minden történik a pilótapiacon. Én többekkel kapcsolatban állok, Totóval is beszélek időről időre. Előfordulhat, hogy visszatérek, de jelenleg nem ez a prioritás.

A Mercedes pilótái örülnének Vettel visszatérésének

A Mercedes jelenlegi pilótái szívesen látnák Vettelt az istállónál.

– Nagyon boldog lennék, ha Seb visszatérne, és szerintem ő egy nagyszerű jelölt lenne a másik ülésre – vélekedett az idény végén távozó Hamilton.

– Sebastian egy nagyszerű ember, hiányzik a rajtrácsról. Én örülni fogok, bárkit is kapok csapattársamnak. Legyen szó világbajnokról vagy újoncról, én ugyanúgy teszem majd a dolgomat – fogalmazott George Russell.

