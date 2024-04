A Liverpool B terve is ugrik a Barcelona miatt?

Azok után, hogy Xabi Alonso a múlt héten bejelentette, a következő idényben is a Bayer Leverkusen vezetőedzője lesz, a Liverpoolnak és a Bayern Münchennek más jelölt(ek) után kellett néznie. A németek esetében most Julian Nagelsmannt emlegetik fő esélyesként a posztra, míg az angol klubnál Rúben Amorim lehet a befutó.

A Liverpoolnál most Rúben Amorim a fő esélyes, hogy elfoglalja Jürgen Klopp helyét. Fotó: AFP/Anadolu/Isabella Bonotto

Igen ám, csakhogy a The Independent arról számolt be, hogy utóbbi megszerzésére eddig a Barcelonának volt a legnagyobb esélye. A gránátvörös-kékek meg sem próbálkoztak Alonso leigazolásával, mivel a spanyolnak volt már elég kérője, hanem Amorim volt a figyelmük középpontjában. Alonso döntése miatt most kicsit megváltozott a helyzet, nem egyértelmű, hogy hol köthet ki a Sporting trénere, ezért a katalánok azon vannak, hogy minél előbb megegyezzenek vele, és Amorim legyen a nyáron távozó Xavi utódja.

Rúben Amorim Sportinggal kötött szerződése 2026 nyaráig van érvényben, ha egy klub szeretne lecsapni rá, akkor nagyjából tizenhárommillió eurót kellene letennie az asztalra érte. Ha ez nem a Liverpool lesz, a Vörösök kívánságlistáján még Roberto De Zerbi (Brighton) és Simone Inzaghi (Internazionale) szerepel, illetve Nagelsmann leigazolását is megfontolják még, mert a német szövetségi kapitány a nyári Európa-bajnokság után szívesen visszatérne a klubfutballba. Az ő kegyeiért is több klub versenyezhetne, hiszen a már említett Liverpool és Bayern München mellett a Manchester United is érdeklődik iránta. A többi csapattal ellentétben a Vörös Ördögöknek nem kellene edzőt keresniük a következő idényre, mivel Erik ten Hag 2025 nyaráig írt alá a Uniteddel, a siralmas eredménysor miatt azonban a vezetőség mással képzeli el a közeljövőt.

A Liverpoolnál és a Bayern Münchennél ilyen szempontból bizonytalan a jövő. Jürgen Klopp mindenképp lemond az idény végén, Thomas Tuchelt pedig meneszti a bajor alakulat.

