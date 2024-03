Egyszer már csúnyán kipenderítették, most visszaülhet a Bayern kispadjára

Azok után, hogy Xabi Alonso úgy döntött, kitart a Bayer Leverkusen mellett, kérőinek, a Liverpoolnak és a Bayern Münchennek is új edző után kell néznie. Az angolok esetében két nevet emlegetnek, Rúben Amorimét (Sporting) és Roberto de Zerbiét (Brighton). Utóbbi a németek jelöltlistáján is szerepel, ahogy Unai Emery (Aston Villa), Ralf Rangnick (osztrák válogatott), valamint Zinedine Zidane (klub nélkül) is. És legfőképpen Julian Nagelsmann.

Tuchel nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a Bayern Münchennél, ezért februárban bejelentették, hogy az idény végén mennie kell. Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/Uwe Anspach

A 36 éves német edző egyszer már megbukott Münchenben, már ha azt bukásnak lehet nevezni, hogy alig több mint másfél év után menesztette őt a Bayern, hogy helyet csináljon Thomas Tuchelnek. Nagelsmann-nak annak ellenére is mennie kellett, hogy egyetlen teljes idényében megnyerte a Bundesligát, kétszer a Német Szuperkupát, irányítása alatt 84 meccsből tízet veszített el a bajor csapat, amellyel 2,31-es pontátlagot produkált.

2023 márciusában kinevezett utódjának ehhez képest eddig egy bajnoki címet sikerült begyűjtenie, és a vezetőedző nyári távozása előtt nagyon valószínűtlen, hogy sikerülne megismételni ezt a teljesítményt, mivel a Bayer Leverkusen tíz pontra meglépett a Bundesliga rekordbajnokától. Tuchelnek eddig 49 meccs jutott, ezeken már többször, tizenegyszer kapott ki a gárda, mint Nagelsmann teljes regnálása alatt, és a meccsenkénti pontátlaga is rosszabb az elődjénél: 2,08.

És mivel eddig sorra visszautasításokat kapott a német klub, így jöhet ismét a képbe Nagelsmann, ezzel beismerve, hogy annak idején elhamarkodottan rúgták ki őt. A német szövetségi kapitány szerződése a nyári Európa-bajnokság végéig szól, és bár a helyi szövetség azon munkálkodik, hogy meggyőzze Nagelsmannt a hosszabbításról, eddig nem járt sikerrel. Mindenesetre a fiatal tréner már a kontinenstorna előtt szeretne döntést hozni a jövőjéről, így júniusig minden bizonnyal kiderül, hogy a régi sérelmeit elfeledve visszaül-e a Bayern München kispadjára.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.