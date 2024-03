Fiola Attlia Rossiról: Nem keresett, de nem is foglalkozom ezzel

A Puskás Akadémia–Fehérvár találkozó után az M1-nek nyilatkozott aki legutóbb október 8-án volt kezdő, és sérülései után két hete tért vissza.

– Ez a hosszú időszak megviseli az embert, nem vagyok még topállapotban. Ez volt az első kilencven perc, amit végigjátszottam, a végén már kapkodtam a levegőt. Minden játékos játszani szeretne, nem a lelátóról nézni a csapatát. Sajnos a pályafutásom során három-négy év kimaradt a sérülések miatt, egy ilyen hosszabb kihagyás fejben nagyon megviseli az embert, próbálom visszaépíteni magam – mondta a rutinos játékos.

Az M1 riportere arról is kérdezte a 34 éves, 56-szoros válogatott védőt, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitány a kecskeméti visszatérése óta felhívta-e – ha már az ugyancsak sérüléséből visszatért Nagy Zsolt estében ezt rögtön megtette, mi több, a Puskás Akadémia védőjét be is hívta a nemzeti csapatba, s ő kedden gólt is szerzett Koszovó ellen.

Fiola Attila feszült lett, amikor a válogatottság került szóba

– Nem keresett, de nem is foglalkozom ezzel – mondta érezhetően feszülten Fiola Attila. Aki arra a kérdésre, hogy az Eb előtt képes lehet-e olyan formába lendülni, hogy visszakerüljön a válogatott keretébe, még tömörebben válaszolt:

– Meglátjuk – jegyezte meg, és ezen a ponton vége is lett az interjúnak.

Fiola Attila feszültségét természetesen megérthetjük. 2021. június 19-én az előző Eb csoportkörében az akkor vb-címvédő francia válogatott ellen 1-1-re végződött találkozón a Puskás Arénában ő szerezte válogatottunk gólját, és az egész ország ünnepelte. Legutóbb 2023. október 17-én a litvánok elleni Eb-selejtezőn (2-2), Kaunasban szerepelt a válogatottban.

