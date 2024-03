Az NB III-ba küldené Marco Rossi válogatott kapusát a Puskás Akadémia edzője?

Sokkal aktívabb volt a Puskás Akadémia, mint a Fehérvár, a vendégek kapusának bravúrokat is be kellett mutatnia, hogy tartsa a 0-0-t. A 26 éves Tóth Balázs tagja volt válogatott keretének a legutóbbi, Törökország és Koszovó elleni meccseken , és mögött ő is pályázik arra, hogy ott lehessen a nyári Európa-bajnokságon, amiért vélhetően a paksi Szappanos Péterrel kell megküzdenie. Érdekes helyzet, hogy a Puskás ellen parádézó Tóth valójában a felcsútiak labdarúgója, csak kölcsönben szerepel a Fehérvárban. Erre tett megjegyzést Hornyák Zsolt, a Puskás edzője.

Marco Rossi válogatott kerettag kapusa a Puskás elleni bravúrjai után az NB III-ban köthet ki? Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Megérdemeltük volna, hogy megnyerjük a mérkőzést, hiszen a kapusunk, Pécsi Ármin a 93. percben fogott először labdát, be se tudott melegedni. Tudtuk, hogy az ellenfél a védekezésre építi a játékát, Kenan Kodro nincs már a klubnál, nehezen rúgnak gólt. Viszont a gólszerzés nekünk is nehéz – értékelte a meccset Hornyák, majd rátért Tóth Balázs helyzetére az M4 Sport kamerája előtt.

Hornyák Zsolt a válogatott kerettag kapusról: Dehogy bánom, hogy elengedtük!

– Dehogy bánom, hogy elengedtük. Ilyen ez élet, amióta itt vagyok már négy kapusunk volt. Most itt van Pécsi, ő nemzetközi szintű kapus lesz, mi azért vagyunk, hogy neveljünk. Ha Tóth Balázst itt tartottuk volna, akkor most a kispadon ül, vagy az NB III-ban véd. Azért ment Fehérvárra, hogy segítsen a csapaton, segít is, örülök neki és sok sikert kívánok – fogalmazott Hornyák, majd viccesen folytatta. – Még mindig a mi játékosunk, tehát megtörténhet, hogy itt lesz, és NB III-as kapus lesz. Nem, természetesen csak viccelek.

A döntetlen a Fehérvárnak volt kedvezőbb eredmény, hiszen a harmadik helyen álló csapat nem engedte magához közelebb a negyedik Puskást, amely továbbra is hat ponttal van lemaradva rivális mögött, ebben a fordulóban ráadásul akár a Debrecen, a Diósgyőr és az MTK is megelőzheti.

Labdarúgó NB I, 26. forduló: Péntek:

Puskás Akadémia FC–Fehérvár FC 0-0, Pancho Aréna, 3617 néző, jv.: Erdős Szombat:

Kisvárda Master Good–DVSC 14.30

MTK Budapest–Kecskeméti TE 17.00

ZTE FC–DVTK 19.30 Vasárnap:

Paksi FC–Újpest FC 15.30

Mezőkövesd Zsóry FC–Ferencvárosi TC 18.00

