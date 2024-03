Rossi: Ritkán veszítem el a türelmem, de most kijöttem a sodromból

November közepe óta pénteken játszott mérkőzést a magyar labdarúgó-válogatott. Az évkezdet az eredmények szempontjából remekül sikerült, hiszen a törököket 1-0-ra, a koszovóiakat 2-0-ra verte csapata. A játék ugyan még hagy kivánnivalót maga után, Rossi szerint az összeszokottság hiánya még meglátszik a magyar válogatotton.

– Minden egyes alkalommal, amikor hosszú idő után, ahogyan most, négy hónap után találkozunk, az mindig sajátságos helyzet. Novemberben játszottuk az utolsó meccset a mostaniak előtt. Az UEFA nem tette lehetővé, így azóta nem tudtunk együtt dolgozni. A második mérkőzésen látni akartam olyanokat, akik nem kezdtek eddig, és bár a FIFA-ranglista alapján nem tűnik erősnek Koszovó, de jó csapatról van szó, így remek lehetőség volt ellenük tesztelni néhány játékost – magyarázta Marco Rossi, aki elismerte, sok munka áll még a csapata előtt. – Az első félidőben valóban nem volt mutatós a játékunk, de volt négy helyzetünk, amit be lehetett volna fejezni. Nyilván még mindenen lehet csiszolni. De ne felejtsük el, hogy a legutóbbi huszonhat mérkőzésből csak háromszor vesztettünk, kétszer az olaszok ellen, egyszer Szerbia ellen – egy barátságos meccsen, mert a videóbíró nem látta, hogy kezeztek a góljuk előtt.

De ha bárki azt gondolja, hogy Magyarországnak végig dominálnia kell a mérkőzésen, az teljesen el van tájolva. Vannak olyan eredményeink, amire senkit sem számíthatott. Ma nem loptunk meg senkit, bár nem volt kaput eltaláló lövésünk az első félidőben, nekik pedig volt néhány helyzetük, de azt hiszem, hogy nekünk állt a zászló. Szenvedős volt a mai mérkőzés. Régen veszítettem el a türelmem, de most kicsit kijöttem a sodromból.

Rossi: Inkább a játékosoknak jár a dicséret

A kezdőcsapatok bemutatásánál a játékosok helyett messze Marco Rossi kapja a legnagyobb üdvrivalgást a szurkolóktól. A szövetségi kapitány szerint ez nem helyes.

– Eddig nem tudtam erről. Megköszönöm a szurkolóknak, hogy ilyen szeretettel fordulnak felém. Nemcsak a stadionban, hanem bárhol is járok Magyarországon. Tiszteletet, szeretetet kapok tőlük, úgy fogadnak, mintha közülük való lennék. Bár az valójában hiba, ha engem jobban megünnepelnek, mint Szoboszlait, mert ő és a társai a főszereplők. Az edzők is éreztetik a hatásukat, de nem ők döntik el a meccseket – húzta alá az olasz–magyar szakember.

Elővigyázatosságból maradt ki Sallai és Kerkez

Rossi kulcsjátékosai közül csak a kispadról nézte végig a Koszovó elleni mérkőzést, pedig nem volt a keretben. A szövetségi kapitány a meccs utáni sajtótájékoztatón elárulta, hogy miért.

– Tegnap az edzés végén Milosnak fájt a vádlija, Roli is jelezte, hogy problémája van. Egyikük esetében sincs szó súlyos sérülésről, ha az Eb első meccse lett volna, akkor mindketten pályára lépnek. A barátságos mérkőzésekre is úgy készülünk, mintha tétmeccsek lennének, bár persze a kettő nincs egy szinten, ezért nem játszottak most.

Gazdagtól többet vár Rossi

az első félidőben játszott, pedig a szünet után lépett pályára. A két játékosról jelenleg nagyon más véleménnyel van Rossi.

– Dani többször is kapott lehetőséget. Nem szívesen beszélek külön-külön játékosokról, de róla kérdeztek, szóval elmondom, hogy tőle többet várok. Kap játékperceket, de ma nem játszott jól. Talán mást várunk el tőle, mint a klubjában. Ez részben taktikai probléma – fogalmazott a kapitány. Schäfer játékával viszont nagyon elégedett: – András már akkor is rokonszenves volt, amikor még nagyon messze volt attól, hogy bekerüljön a válogatottba. Nagyon tetszik a hozzáállása, az öltözőben is. Ha András olyan formában, erőben lesz, mint most, akkor biztosan ott lesz az Eb-csapatban – tette hozzá.

Bárkire veszélyes lehet a magyar válogatott

Franco Foda közel hatvan percen keresztül, tehát vezető góljáig elégedetten figyelte a meccset, utána viszont már nem az elképzelései szerint folytatódott a találkozó.

– Hatvan percen keresztül kielégítő volt a játék képe, jól játszottunk, labdabiztosak voltunk. Előzetesen jól kielemeztük a magyar válogatottat. Voltak helyzeteink, akár a vezetést is megszerezhettünk volna, egy óra után viszont megváltozott a játék képe. Egy labdavesztés után kaptunk egy gólt, ami ezen a szinten nem engedhető meg. A második félidőben is voltak helyzeteink, kiegyenlíthettünk volna, de ez ma sajnálatos módon nem sikerült – fogalmazott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a koszovóiak német szövetségi kapitánya.

Foda szerint a mieink a nyári Európa-bajnokságon bármelyik csapat orra alá borsot törhetnek.

– Magyarországnak is szurkolok az Európa-bajnokságon, megérdemelten jutott ki. Veszélyesen játszik, remekül kontrázik, védekezésben kompakt, nagyon jó az átmenetekben, emiatt bármelyik csapatra veszélyes lehet az Európa-bajnokságon,

főleg Szoboszlai Dominikkel a csapatban. Meglepetést okozhat majd a magyar válogatott – tette hozzá.