Dibusz Dénes a kapuskérdésről: „Szerintem kicsit fel van fújva ez a téma”

– Sok olyan dolog van még, amin javítanunk kell, de a csapat egyben van, egymásért is küzdünk és meccsről meccsre haladunk. Most már lassan ott tartunk, hogy nem veretlenek akarunk maradni, hanem folyamatosan győzni. Én legalábbis így állok hozzá, de szerintem a válogatott minden egyes játékosa így van ezzel – jelentette ki a Liverpool labdarúgója. – Most visszamegyek a klubcsapatomba, ahol próbálok úgy teljesíteni, hogy meghívót kapjak a válogatottba.

Válogatottunk június 4-én, Írország ellen folytatja Európa-bajnoki felkészülését, amelynek utolsó állomása a június 8-i, Izrael elleni hazai meccs lesz.