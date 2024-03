Marco Rossi és a marháskodásból elkövetett kísérletezgetés

A szövetségi kapitány elárulta, több poszton is változás lesz a kezdőcsapatban a törökök elleni találkozóhoz képest, de ezt nem nevezné kísérletezgetésnek. – Egy néhai, otthon jól, másutt kevésbé ismert edzőtől származik a mondás, hogy a válogatottnál nem lehetnek marháskodásból elkövetett kísérletezgetések. Igaza van, és én is ehhez tartom magamat. Meccsről meccsre fejlődünk, fejlődni is akarunk, és minden ennek a céljából történik. Olyat biztosan nem próbálunk meg Koszovó ellen, amit nem akarunk alkalmazni a nyári Európa-bajnokságon. Ugyanakkor meg kell néznünk több játékost is, hogyan illenek bele különböző elképzelésekbe.