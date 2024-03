Dibusz és Gulácsi intelligenciája garancia

Hajdu Attila felelevenítette, ő is volt olyan helyzetben, hogy kiszorította a csapattársát a kezdőből és olyanban is, amikor sérülésből tért vissza, meg kellett küzdeni a helyéért, ezért át tudja érezni Gulácsi Péter és Dibusz Dénes helyzetét is.

Aki ül a padon és nem drukkol annak, hogy a másik hibázzon, az nem mond igazat. Ezen túl kell esni, ezen felül kell emelkedni. Dibusz Dénes és Gulácsi Péter képes erre, el tudja magában rendezni ezt a kérdést, mert fejben annyira erősek. Az embernek elsősorban önmagával kell megvívni ezt a harcot

– mondta ki őszintén Hajdu Attila

Király és Babos

A rivalizáló kapusok helyzete azért is különleges, mert egymást segítik, sőt készítik fel az edzéseken és a mérkőzések előtt.

Hajdu Attila rivalizálása a Ferencvárosban Zsiborás Gáborral, Józsa Miklóssal, Balogh Tamással és Szeiler Józseffel.

Marco Rossi, tőle szokatlanul, személy szerint is bírálta Gazdag Dánielt a Koszovó elleni mérkőzés után.

A Törökország és Koszovó ellen meccs alapján is látszik, hogy szinte megvan a válogatott legerősebb kezdőtizenegye.

Király Gábor 1998 és 2016 között 18 éven át volt a válogatott kapusa, de vele is megesett, hogy átmenetileg valaki más – Sáfár Szabolcs, Babos Gábor, Szűcs Lajos – kiszorította őt a kapuból.

Közülük Babos Gábor hosszú távon annak dacára elvesztette a versenyt Király Gáborral szemben, hogy Hollandiában az egyik évben nem csupán az év kapusának, hanem az év játékosának választották meg.

