Guardiola után szabadon: Schäfer viccet csinált Szoboszlai nevéből

sérülés miatt közel másfél évig nem lépett pályára a magyar válogatottban, így most emlékezetes napokon van túl. Múlt pénteken a Törökország ellen 1-0-ra megnyert mérkőzésen tért vissza, majd kedden Koszovó (2-0) ellen cserélte őt be szövetségi kapitány a második félidőre, amelynek során egy gólpasszt is kiosztott Szoboszlai Dominiknek.

– Hatalmas megtiszteltetés itt játszani, a két meccsen elért eredményünk sem volt rossz, ha csak ezt nézzük – nyilatkozta az M4 Sport kamerái előtt az Union Berlin középpályása.

Schäfernek a sok örömteli esemény közepette viccelődni támadt kedve. A meccs utáni nyilatkozatában Pep Guardiolát, a Manchester City menedzserét idézte, akinek nem sikerült megtanulnia nevét.

– Nem is kérdés, hogy Dominikkel érezzük egymást a pályán. Középpályásként általában nem a rövidre érkezik, de ez most jól jött ki – utalt Schäfer a mérkőzés első góljára. – Legközelebb ő jön, adós nekem egy gólpasszal. A végén megpróbálta, de az is lehet, hogy nem Szoboszlai volt, hanem Szvolazi, ahogy Guardiola mondta – tette hozzá mosolyogva.