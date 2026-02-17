gösserOrbán Viktorkorda györgytabánipintér sándortatár

Orbán Viktor elárulta, hol a legjobb a tatár bifsztek

Újabb ínycsiklandozó étket posztolt az Országjárás – büfékocsi sorozatában a kormányfő. Orbán Viktor elárulta, hol ette a legízletesebb tatár bifszteket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 16:11
„A legjobb tatár: Tabáni Gösser” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett új bejegyzésében. A kormányfő ezúttal is megmutatta a tányérját, amelyen igazi ínyencség volt: pirítós, lila hagyma, paprika körítette a tatár bifszteket. Mindezt a tabáni étteremben fogyasztotta el a miniszterelnök, és mint arról Deák Dániel posztolt: nem egyedül. A kormányfő Pintér Sándor belügyminiszter és Korda György társaságában töltötte az estéjét, amiről a Harcosok Klubjának küldött üzenetében úgy számolt be:

Tegnap este megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör. Nem ez volt a legjobb napom. A veszteség azért viselhető.

 

Borítókép: Orbán Viktor vacsorája (Forrás: Facebook)


Bayer Zsolt
idezojelekRadnai Márki

Juj de izgi!

Bayer Zsolt avatarja

Hogy biztos-e? Egészen biztos, hogy biztos!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
