Orbán Viktor elárulta, hol a legjobb a tatár bifsztek

„A legjobb tatár: Tabáni Gösser” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett új bejegyzésében. A kormányfő ezúttal is megmutatta a tányérját, amelyen igazi ínyencség volt: pirítós, lila hagyma, paprika körítette a tatár bifszteket. Mindezt a tabáni étteremben fogyasztotta el a miniszterelnök, és mint arról Deák Dániel posztolt: nem egyedül. A kormányfő Pintér Sándor belügyminiszter és Korda György társaságában töltötte az estéjét, amiről a Harcosok Klubjának küldött üzenetében úgy számolt be:

Tegnap este megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör. Nem ez volt a legjobb napom. A veszteség azért viselhető.