Hollandia betiltotta a Muszlim Testvériséget

A törvényjavaslat elfogadására nem sokkal azután került sor, hogy egy zsinagógát és egy zsidó iskolát is támadás ért az országban. Hollandia Franciaország hasonló lépései után döntött a fokozódó feszültségek közepette a Muszlim Testvériség betiltása mellett – írja a Brussel Signal.

Geert Wilders pártjának javaslatára Hollandia betiltja a Muszlim Testvériséget

A lépésre a francia belügyminisztérium „A Muzulmán Testvériség és a politikai iszlám Franciaországban” című friss jelentését követően került sor. Ebben többek között arról írnak, hogy a mozgalom a nyugati társadalmakban való hosszú távú befolyásolási stratégián keresztül működik, különösen iskolákon, jótékonysági szervezeteken és helyi egyesületeken keresztül.

A jelentés szerint egyébként a szervezet erre több esetben is az áldozatszerepet választotta, és az iszlamofóbia vádjával élt a kritikusok ellen.

Az ideológiai cél azonban túlmutat a valláson és a jelentés arra is rávilágít, hogy a Muzulmán Testvériség alapítójának, Haszan al-Bannának víziója szerint az iszlámnak kellett volna irányítania az élet minden területét. Ez olyan szlogenekben tükröződik, mint például a „Korán a mi alkotmányunk”, amely kiemeli a vallási törvényeknek tulajdonított fontosságot.