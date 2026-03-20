Hollandia betiltotta a Muszlim Testvériséget

Megszavazta a holland parlament azt a törvényjavaslatot, amelyet a Geert Wilders és Maikel Boon vezette Szabadságpárt (PVV) nyújtott be. A döntés értelmében Hollandia hivatalosan is betiltotta a Muszlim Testvériség nevű radikális iszlám szervezetet, amely kapcsán már több szakember is megkongatta a vészharangot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 4:57
Fotó: ROBIN UTRECHT Forrás: ANP MAG
A törvényjavaslat elfogadására nem sokkal azután került sor, hogy egy zsinagógát és egy zsidó iskolát is támadás ért az országban. Hollandia Franciaország hasonló lépései után döntött a fokozódó feszültségek közepette a Muszlim Testvériség betiltása mellett – írja a Brussel Signal

Geert Wilders pártjának javaslatára Hollandia betiltja a Muszlim Testvériséget 
A lépésre a francia belügyminisztérium „A Muzulmán Testvériség és a politikai iszlám Franciaországban” című friss jelentését követően került sor. Ebben többek között arról írnak, hogy a mozgalom a nyugati társadalmakban való hosszú távú befolyásolási stratégián keresztül működik, különösen iskolákon, jótékonysági szervezeteken és helyi egyesületeken keresztül. 

A jelentés szerint egyébként a szervezet erre több esetben is az áldozatszerepet választotta, és az iszlamofóbia vádjával élt a kritikusok ellen. 

Az ideológiai cél azonban túlmutat a valláson és a jelentés arra is rávilágít, hogy a Muzulmán Testvériség alapítójának, Haszan al-Bannának víziója szerint az iszlámnak kellett volna irányítania az élet minden területét. Ez olyan szlogenekben tükröződik, mint például a „Korán a mi alkotmányunk”, amely kiemeli a vallási törvényeknek tulajdonított fontosságot.

A holland szavazásra a hollandiai zsidó helyszíneket – köztük egy rotterdami zsinagógát és egy amszterdami zsidó iskolát – célzó közelmúltbeli terrortámadásokat követő fokozódó feszültségek után került sor.

Bár nem sikerült közvetlen kapcsolatot megállapítani a Muzulmán Testvériséggel, a támadások fokozták a nyomást a cselekvésre.

Az indítvány támogatói, köztük Wilders is, azt mondják, hogy a francia jelentés megerősíti az éberség szükségességét. Számukra a kérdés nemcsak a biztonságról szól, hanem az iszlám hosszú távú politikai befolyásáról is Európában.

A kritikusok azonban megkérdőjelezik, hogyan működhetne egy ilyen tilalom a gyakorlatban. Az Általános Hírszerző és Biztonsági Szolgálat (AIVD) jelenleg nem tekinti a Muzulmán Testvériséget strukturált szervezetnek Hollandiában, így bármilyen jogi tilalom nehezen érvényesíthető.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy a francia nemzetgyűlés január 22-én hivatalosan is megszavazta a Muzulmán Testvériség mozgalom terrorszervezetnek nyilvánítását és felszólította az Európai Uniót, hogy vegye fel a szervezetet a blokk terroristalistájára. A holland indítvány nem változtatja meg azonnal a törvényt, de egyértelmű jelzést küld Európa-szerte a kormányoknak, hogy alaposabban megvizsgálják a Muzulmán Testvériséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

