A francia lakosságnál betelt a pohár

Közvélemény-kutatás bizonyítja, hogy a franciák többsége támogatja a Muszlim Testvériséghez kapcsolható szervezetek betiltását. A felmérés rámutat arra is, hogy a kérdés már árnyaltabb képet festett a francia muszlimok körében. Egy részük hátrányos megkülönböztetéstől tart, viszont érdekesség, hogy csaknem felük nem aggódott emiatt. A statisztikát készítő intézet korábbi felmérése nagy vihart kavart, mivel a megkérdezett fiatal francia muszlimok 33 százalékánál mértek a vallás szigorúbb formái iránti erősebb vonzalmat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 4:50
A Muszlim Testvériség betiltására vonatkozó lépéseket már több arab ország, például Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is megtette. Franciaországban is egyre nagyobb teret nyer az elképzelés, amelyet nemrégiben a Belügyminisztérium sokkoló jelentésének nyilvánosságra hozatala erősített fel. A Franciaországban működő, kiterjedt hálózattal rendelkező testvériség következményei – amelynek célja a saría jogon alapuló iszlám rendszer létrehozása – megosztják a politikai osztályt – számolt be részletes cikkében a Le Figaro.

A francia társadalom többsége támogatná a Muszlim Testvériséghez kapcsolódó szervezetek betiltását
Két héttel ezelőtt a Republikánusok (LR) javaslatára elfogadott, jogilag nem kötelező érvényű határozat, amely arra szólítja fel az Európai Bizottságot, hogy terrorszervezetként sorolja be ezt a szervezetet, felháborodást váltott ki a La France Insoumise padsoraiból.

A vitát az Ifop közvélemény-kutatása váltotta ki. 

A franciák többsége (53 százalék) támogatja a Muszlim Testvériséghez köthető szervezetek betiltását, míg 23 százalék ellenzi, 24 százaléknak pedig nincs véleménye.

Nem meglepő módon a kérdés kevésbé egyértelmű a francia muszlimok körében, akik ugyan nem utasítják el egyöntetűen a tiltást, de megosztottak: 38 százalék támogatja, 43 százalék ellenzi, 19 százaléknak pedig nincs határozott véleménye. 

Diszkriminációra és radikalizálódásra hivatkoznak a tiltást ellenző francia muszlimok

Közülük 41 százalék attól tart, hogy az „az iszlám és valamennyi muszlim elleni diszkrimináció egyik formája”. Ezzel szemben a francia muszlimok nagyobb része (49 százalék) nem aggódik emiatt. Attól sem tartanak (57 százalék), hogy az intézkedés „radikálisabb iszlamista mozgalmak megjelenését” segítené elő.

Összességében a tiltást támogató franciák körében markáns nemi különbség figyelhető meg: a férfiak (62 százalék) nagyobb arányban támogatják, mint a nők (43 százalék). 

Kevésbé várt eredmény, hogy a tiltást többségben támogatják a franciák függetlenül attól, kire szavaztak az utóbbi elnökválasztás első fordulójában.

Tavaly novemberben az Ifop az Écran de veille számára készített, a Le Figaro által exkluzívan közölt felmérése erős vonzalmat mutatott ki a fiatal francia muszlimok körében a vallás szigorúbb formája iránt. A tanulmány második része azt is kimutatta, hogy a francia muszlimok 33 százaléka úgy vélte: a saría jogot mindenhol alkalmazni kellene.

