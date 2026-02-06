A francia lakosságnál betelt a pohár

Diszkriminációra és radikalizálódásra hivatkoznak a tiltást ellenző francia muszlimok

Közülük 41 százalék attól tart, hogy az „az iszlám és valamennyi muszlim elleni diszkrimináció egyik formája”. Ezzel szemben a francia muszlimok nagyobb része (49 százalék) nem aggódik emiatt. Attól sem tartanak (57 százalék), hogy az intézkedés „radikálisabb iszlamista mozgalmak megjelenését” segítené elő.

Összességében a tiltást támogató franciák körében markáns nemi különbség figyelhető meg: a férfiak (62 százalék) nagyobb arányban támogatják, mint a nők (43 százalék).

Kevésbé várt eredmény, hogy a tiltást többségben támogatják a franciák függetlenül attól, kire szavaztak az utóbbi elnökválasztás első fordulójában.

Tavaly novemberben az Ifop az Écran de veille számára készített, a Le Figaro által exkluzívan közölt felmérése erős vonzalmat mutatott ki a fiatal francia muszlimok körében a vallás szigorúbb formája iránt. A tanulmány második része azt is kimutatta, hogy a francia muszlimok 33 százaléka úgy vélte: a saría jogot mindenhol alkalmazni kellene.

Borítókép: Muszlim fenyegető üzenet a londoni Francia Nagykövetség előtt (Fotó:AFP)