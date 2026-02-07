Parlamenti vizsgálatok és szakértői elemzések egy visszatérő működési mintát tárnak fel több európai országban: látszólag civil egyesületek létrehozása, vallási központok ellenőrzése, részvétel konzultatív testületekben, valamint a jogok és a diszkriminációmentesség nyelvezetének állandó használata a hálózat ellenőrzéstől való megóvására.
Ez a csendes, ám kitartó megközelítés megnehezíti a politikai választ. Tudatosan kerüli a nyílt támadásokat, amelyek sokkolnák a közvéleményt, viszont folyamatos kulturális, oktatási és társadalmi nyomásgyakorlás zajlik, amely végső soron formálja az intézményeket.
Több ország lépett a Muszlim Testvériség megfékezése érdekében
Miközben az EU habozik, más országok léptek. 2026 januárjában az Egyesült Államok több nemzeti Testvériség-ágazatot terrorszervezetként jelölt meg. Egyiptom, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek évekkel korábban hasonló döntéseket hoztak. Legutóbb a francia nemzetgyűlés fogadott el egy határozatot, amely Brüsszelt hasonló irányú lépésre szólítja fel.
Az elutasított javaslat egyértelmű üzenetet hordoz, ami jól láthatóan rámutat a tényre, hogy a brüsszeli elit a belső politikai konfliktusoktól való félelem és a demokratikus önvédelem saját képességeinek egyre szűkebb értelmezése között rekedt.
A Patrióták Európáért szégyenletesnek nevezte a parlament döntését. Az Európai Parlament többsége ezzel szemben továbbra is jogi megfontolás kérdésének tekinti az ügyet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!