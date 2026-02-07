Brüsszel tétlenséggel védi a Muszlim Testvériséget

Franciaországban hivatalos jelentések hívták fel a figyelmet arra, hogy a Muszlim Testvériséghez köthető hálózatok képesek befolyást gyakorolni az állam egyes területeire – az oktatástól a vallási képviseletig –, miközben formálisan a jog keretein belül maradnak. Az elutasított kezdeményezés nem automatikus elítélést szorgalmazott, hanem egy formális értékelési folyamat elindítását a tanács és a bizottság részéről. A parlamenti többség ennek ellenére azzal érvelt, hogy uniós szinten nincs megfelelő jogalap, és egy ilyen lépés nem kívánt következményekkel járhat a külpolitikára vagy a „belső társadalmi kohézióra” nézve.

Az Európai Néppárt szigorú jogi kritériumok és meggyőző bizonyítékok szükségességére hivatkozva védte álláspontját. Papíron ez koherens megközelítés – ám nehezen magyarázható más, közelmúltbeli terrorellenes döntések fényében, mint például az iráni Iszlám Forradalmi Gárda uniós listára vétele.

Ez az ellentét azt a benyomást erősíti, hogy az EU kettős mércét alkalmaz: határozott olyankor, amikor a döntés kis politikai kockázattal jár, de rendkívül óvatos, amikor az Európán belüli politikai iszlám érzékeny kérdése kerül terítékre.

Refus scandaleux du Parlement européen de débattre sur les Frères musulmans alors que l’islamisme continue d’empoisonner nos sociétés.

