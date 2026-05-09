Most még fáj, de kellett ez a vereség

Orbán Viktor az utolsó négy évben nagypolitikával, civilizációs kérdésekkel, a nyugati, keresztény világ fennmaradásával foglalkozott. Szó sincs róla, hogy elfeledkezett volna az emberek napi problémáiról. Lett nyugdíjelemelés, fiatalok adómentessége, olcsó rezsi, hitel, stb. Azt hittük, a pénzzel minden le is van rendezve. És a civilizációs kérdésekben továbbra is nekünk van igazunk. Oroszország meg fogja nyerni ezt a háborút. Az energiaválság már itt van. A muszlim invázió is. Európának annyi, elvesztette a védekezőképességét. A genderőrülettel a szaporodóképességét is. A háborúval pedig a gazdasági képessége vész el a szemünk láttára.

De hiába van igazunk civilizációs kérdésekben, hiába állunk a történelem jó oldalán, ha a hétköznapi emberek bizalma elpárolog. Az önvizsgálatnak igen, van helye. Be kell látnunk, hogy ez nem mehetett így tovább. Amikor egy struktúra már ennyire régóta áll, ennyi ember betonozódott be, akkor nagyon nehéz változtatni rajta. Orbán Viktorral szemben senki nem akart „bajkeverő” lenni, „ütni az asztalt”, hogy önkorrekcióra van szükség.

Pedig Orbánban is volt erre szándék, ő maga beszélt erről. De ha elkezd komolyan „rendet rakni” a NER-ben, azzal sokaknak – köztük sok opportunistának – lépett volna a tyúkszemére. És bosszúból simán kárt okoztak volna a rendszernek és az országnak. Pont úgy, ahogy ezen opportunisták legnagyobbika, aki épp a miniszterelnöki székbe készül beleülni.

A Fidesz – és különösen a ráépült politikai-gazdasági struktúra – tele volt feszülési pontokkal, és akkora volt a „kinetikus tehetetlensége”, amit kizárólag egy hatalmas, katartikus esemény képes megváltoztatni. És itt van. Elsöprő erejű, földrengésszerű. Bibliá­ban jártas ismerőseim szerint „ítéletszagú” a dolog. Isten beavatkozott – mert muszáj volt. És ez a beavatkozás sokszor fájdalmas. Ha nem látjuk a saját hibáinkat, s így nem is tudunk ezeken változtatni, azzal mindig az önpusztításba rohanunk. Egyénként, a magánéletben is, és csoportként, társadalomként is. Istennek ilyenkor hozzánk kell vágnia egy követ. (Vagy hegyet.) Néha kénytelen fájdalmat okozni. Azért, hogy gyógyítson.

A nemzeti konzervatív oldal meg fog gyógyulni. Orbán Viktornak nyilván szerepe lesz még ebben, a 2,4 millió szavazó leginkább rá szavazott, és nem a Fideszre. De a tábort Isten tartja össze. Ez nagyon fontos. A jobboldal megerősödésének hitbéli, keresztény alapokra (is) kell épülnie.

Eddig az önreflexió… És mi a helyzet a nagyobb perspektívával? Hát az, hogy nemcsak a nemzeti oldal megtisztulásához kellett ez a purgatóriumszerű vereség, hanem a polgárháború elkerüléséhez is. Ne legyenek illú­zióink: ezek tényleg egy budapesti Majdanra készültek. Itt voltak a nemzetközi felforgató aktivisták, brüsszeli titkosszolgák, ukrán ügynökök. És itt volt a felbőszített, naiv fiatalság, akiket a frontvonalba dobtak volna, ha véletlenül mégis a Fidesz nyer. Azonnal csalást kiabáltak volna, és zavargások törnek ki. És megint ne legyenek illúzióiink: a fegyveres testületek, a rendőrök, katonák egy része is megtagadta volna a parancsot. Rengeteg a tiszás köztük. Nekik szólt Szabó Bence és Pálinkás Szilveszter „kitálalása”. Ezek is nagyon tudatosan megtervezett és időzített lázító akciók voltak.