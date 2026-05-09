idezojelek
Vélemény

Most még fáj, de kellett ez a vereség

ÉN CSAK LEÍRAM... – Ahogy a Fidesz-kormányzás nem tartott örökké, a Tiszáé sem fog.

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
Cikk kép: undefined
választásFideszkormánysúlyos vereségOrbán ViktorfeltámadásMagyar Péter 2026. 05. 09. 5:40
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hol itt az önreflexió? Ott, hogy a két különböző bosszúvágyó csoportot lehet napestig elemezni és – jogosan – minősíteni, de a bennük lévő frusztrációra és dühre adtak azért páran okot. És ezt ne szépítsük. 

Kormányzati körökben, a gazdasági, kulturális és egyéb holdudvarokban annyi vállalhatatlan figura legyeskedett, ami miatt sokaknak elegük lett. Persze, dolgozott is az ellenoldal, hogy minél több mondvacsinált ügyet kreáljon, minél jobban fölhergelje az embereket. De sajnos voltak olyan ügyek, olyan megnyilvánulások, amiket nem kellett kreálni, és amik védhetetlenek.

 Balásy Gyula maga az egyik ilyen ügy. Az az átlátszó show-műsor, amit most a tiszás propaganda csinál vele, nagyon nem véletlen. A hozzá hasonló elvtelen, haszonleső opportunisták megnyilvánulásait akarják ráégetni a teljes magyar jobboldalra, politikusoktól a sima támogatókig. Pedig a 99 százaléknak tényleg semmi köze nem volt ezekhez az alakokhoz. (Szatmáry Kristóf leköszönő képviselő egy kiváló posztot is írt erről.)

De nemcsak sok ilyen figura tapadt kullancsként a rendszerhez, került befolyásos pozíciókba, és/vagy jutott rengeteg pénzhez, hanem ki is alakult egy informális, de masszív struktúra, tele konfliktus-dinamikával, összefonódásokkal és ellentétekkel. Az egykor hatékony „gépezetből” kiveszett az innováció, a lendület. És eluralkodott benne az öncélú harácsolás, a nepotizmus, és persze ami a legjobban bosszantotta az embereket: a gőg, az arrogancia, a kivagyiság.

Alapvetően semmi baj a nemzeti tőkésosztály építésével. Mert ha minden a külföldieké, akkor azt csinálnak velünk, amit akarnak. Az Antall-kormány bukását is a teljes kiszolgáltatottság okozta. És látjuk, hogy a másik oldal mögött micsoda pénzek állnak. Ezzel valahogy fel kell venni a harcot, erőforrásokat kell teremteni. Azzal sincs önmagában baj, hogy megbízható emberek, barátok, rokonok kapnak lehetőséget. 

Ha a ténykedésük az ország javára válik, nem volna szabad irigykednünk, hogy a tűzhöz közelebb állók is jól járnak. De sajnos sokan tényleg visszaéltek, „elszálltak”. (A nagy részük persze gyorsan átállt a Tiszához, Wáberer György és Balogh Levente csak a jéghegy csúcsa.)

Orbán Viktor az utolsó négy évben nagypolitikával, civilizációs kérdésekkel, a nyugati, keresztény világ fennmaradásával foglalkozott. Szó sincs róla, hogy elfeledkezett volna az emberek napi problémáiról. Lett nyugdíjelemelés, fiatalok adómentessége, olcsó rezsi, hitel, stb. Azt hittük, a pénzzel minden le is van rendezve. És a civilizációs kérdésekben továbbra is nekünk van igazunk. Oroszország meg fogja nyerni ezt a háborút. Az energiaválság már itt van. A muszlim invázió is. Európának annyi, elvesztette a védekezőképességét. A genderőrülettel a szaporodóképességét is. A háborúval pedig a gazdasági képessége vész el a szemünk láttára.

De hiába van igazunk civilizációs kérdésekben, hiába állunk a történelem jó oldalán, ha a hétköznapi emberek bizalma elpárolog. Az önvizsgálatnak igen, van helye. Be kell látnunk, hogy ez nem mehetett így tovább. Amikor egy struktúra már ennyire régóta áll, ennyi ember betonozódott be, akkor nagyon nehéz változtatni rajta. Orbán Viktorral szemben senki nem akart „bajkeverő” lenni, „ütni az asztalt”, hogy önkorrekcióra van szükség. 

Pedig Orbánban is volt erre szándék, ő maga beszélt erről. De ha elkezd komolyan „rendet rakni” a NER-ben, azzal sokaknak – köztük sok opportunistának – lépett volna a tyúkszemére. És bosszúból simán kárt okoztak volna a rendszernek és az országnak. Pont úgy, ahogy ezen opportunisták legnagyobbika, aki épp a miniszterelnöki székbe készül beleülni.

A Fidesz – és különösen a ráépült politikai-gazdasági struktúra – tele volt feszülési pontokkal, és akkora volt a „kinetikus tehetetlensége”, amit kizárólag egy hatalmas, katartikus esemény képes megváltoztatni. És itt van. Elsöprő erejű, földrengésszerű. Bibliá­ban jártas ismerőseim szerint „ítéletszagú” a dolog. Isten beavatkozott – mert muszáj volt. És ez a beavatkozás sokszor fájdalmas. Ha nem látjuk a saját hibáinkat, s így nem is tudunk ezeken változtatni, azzal mindig az önpusztításba rohanunk. Egyénként, a magánéletben is, és csoportként, társadalomként is. Istennek ilyenkor hozzánk kell vágnia egy követ. (Vagy hegyet.) Néha kénytelen fájdalmat okozni. Azért, hogy gyógyítson. 

A nemzeti konzervatív oldal meg fog gyógyulni. Orbán Viktornak nyilván szerepe lesz még ebben, a 2,4 millió szavazó leginkább rá szavazott, és nem a Fideszre. De a tábort Isten tartja össze. Ez nagyon fontos. A jobboldal megerősödésének hitbéli, keresztény alapokra (is) kell épülnie.

Eddig az önreflexió… És mi a helyzet a nagyobb perspektívával? Hát az, hogy nemcsak a nemzeti oldal megtisztulásához kellett ez a purgatóriumszerű vereség, hanem a polgárháború elkerüléséhez is. Ne legyenek illú­zióink: ezek tényleg egy budapesti Majdanra készültek. Itt voltak a nemzetközi felforgató aktivisták, brüsszeli titkosszolgák, ukrán ügynökök. És itt volt a felbőszített, naiv fiatalság, akiket a frontvonalba dobtak volna, ha véletlenül mégis a Fidesz nyer. Azonnal csalást kiabáltak volna, és zavargások törnek ki. És megint ne legyenek illúzióiink: a fegyveres testületek, a rendőrök, katonák egy része is megtagadta volna a parancsot. Rengeteg a tiszás köztük. Nekik szólt Szabó Bence és Pálinkás Szilveszter „kitálalása”. Ezek is nagyon tudatosan megtervezett és időzített lázító akciók voltak.

Ha sikerült is volna előbb-utóbb véget vetni a zavargásoknak, a megtépázott, meggyengült Fidesz-kormányt végigkísérte volna a passzív ellenállás, a csendes szabotázs. Ami ráadásul már évek óta ment. Széles körben, vasúti kalauzoktól minisztériumi dolgozókig (talán még a helyettes államtitkári szintig is; nem véletlen, hogy néhányuk még a választás estéjén elküldte a felmondását, és gyorsan elment a tiszás eredményváróra ünnepelni). Az ország alighanem működésképtelenné vált volna. Magyar Péter és körei pedig az ellenállás hősei maradtak volna. Akiket a „gonosz, csaló, diktatórikus” Fidesz nem engedett győzni, hiába akarta ezt a nép. A felépített mítosz nem találkozott volna a valósággal.

Most viszont kénytelen lesz. 

Nagyon hamar ki fog derülni, hogy a király meztelen. Egyelőre tart az eufória. Alice még csodaországban jár. Bármennyire abszurd és szürreális, hogy egy családon belüli erőszaktevő, nyilvános helyeken verekedő, agresszív telefontolvaj legyen Magyarország miniszterelnöke, mégis ezt ünneplik. Köztük értelmes(nek gondolt), eredendően tisztességes emberek is. De a valóság szembe fog jönni.

 Még csak az derült ki, hogy a nepotizmust kimaxolja az új hatalom, bár a széles körű megrökönyödést látva a sógor az utolsó pillanatban visszalépett az igazságügyi miniszteri pozíciótól. Aztán hamar kiderül majd a hozzá nem értés, a dilettantizmus. Jönnek a pénztárcáinkat érintő gondok. Egy darabig el lehet majd ezeket tusolni az „elmúlt 16 évre” mutogatással, meg az „Út a börtönbe” programmal (a főbolsevik Puzsér nagy örömére), de egy idő után az emberek már nem fogják elfogadni. És rájönnek, hogy mit (és kit) szabadítottak rá az országra.

Addig nagy levegő, és ki kell bírnunk. Lesz itt jakobinus diktatúra, megfűszerezve egy kis maoizmussal. Látványos leszámolások, koncepciós perek, de aki önkritikát gyakorol, az enyhébb büntetést kap. (Balásy már az első példa.) De ahogy a Fidesz-kormányzás sem tartott örökké, ez sem fog. 

A világ borzasztóan felgyorsult. Amint az energiaválság ténylegesen beüt, a brüsszeli birodalmi központ már nem fogja tudni finanszírozni a magyarországi (sem a román, horvát stb.) helytartókat. És valóban „g…ci nagy háború” lesz – ahogy a Diákhitel Központ volt vezérigazgatója fogalmazott. Mondom, ezt át kell vészelnünk. De lesz még feltámadás, átjutunk a purgatóriumon. Addig mindenki menjen templomba, keresse Istent; most ennek jött el az ideje. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Jogos a nemzeti besorolás

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekFidesz

Jól eltervezett államcsíny zajlik

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekCsíkszereda

Sikeres magyar identitáspróba

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkultúrharc

Rossz közérzet a kultúrában

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojeleknato

Mi a teendő?

Lóránt Károly avatarja

A Fidesz nagyarányú vereségét ugyan különlegesnek lehet tartani, de tizenhat évi kormányzás után bárki megbukhat, függetlenül a mérhető teljesítménytől.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu