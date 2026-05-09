Most még fáj, de kellett ez a vereség

Hol itt az önreflexió? Ott, hogy a két különböző bosszúvágyó csoportot lehet napestig elemezni és – jogosan – minősíteni, de a bennük lévő frusztrációra és dühre adtak azért páran okot. És ezt ne szépítsük.
Kormányzati körökben, a gazdasági, kulturális és egyéb holdudvarokban annyi vállalhatatlan figura legyeskedett, ami miatt sokaknak elegük lett. Persze, dolgozott is az ellenoldal, hogy minél több mondvacsinált ügyet kreáljon, minél jobban fölhergelje az embereket. De sajnos voltak olyan ügyek, olyan megnyilvánulások, amiket nem kellett kreálni, és amik védhetetlenek.
Balásy Gyula maga az egyik ilyen ügy. Az az átlátszó show-műsor, amit most a tiszás propaganda csinál vele, nagyon nem véletlen. A hozzá hasonló elvtelen, haszonleső opportunisták megnyilvánulásait akarják ráégetni a teljes magyar jobboldalra, politikusoktól a sima támogatókig. Pedig a 99 százaléknak tényleg semmi köze nem volt ezekhez az alakokhoz. (Szatmáry Kristóf leköszönő képviselő egy kiváló posztot is írt erről.)
De nemcsak sok ilyen figura tapadt kullancsként a rendszerhez, került befolyásos pozíciókba, és/vagy jutott rengeteg pénzhez, hanem ki is alakult egy informális, de masszív struktúra, tele konfliktus-dinamikával, összefonódásokkal és ellentétekkel. Az egykor hatékony „gépezetből” kiveszett az innováció, a lendület. És eluralkodott benne az öncélú harácsolás, a nepotizmus, és persze ami a legjobban bosszantotta az embereket: a gőg, az arrogancia, a kivagyiság.
Alapvetően semmi baj a nemzeti tőkésosztály építésével. Mert ha minden a külföldieké, akkor azt csinálnak velünk, amit akarnak. Az Antall-kormány bukását is a teljes kiszolgáltatottság okozta. És látjuk, hogy a másik oldal mögött micsoda pénzek állnak. Ezzel valahogy fel kell venni a harcot, erőforrásokat kell teremteni. Azzal sincs önmagában baj, hogy megbízható emberek, barátok, rokonok kapnak lehetőséget.
Ha a ténykedésük az ország javára válik, nem volna szabad irigykednünk, hogy a tűzhöz közelebb állók is jól járnak. De sajnos sokan tényleg visszaéltek, „elszálltak”. (A nagy részük persze gyorsan átállt a Tiszához, Wáberer György és Balogh Levente csak a jéghegy csúcsa.)
