Sallaiék edzője egy teljes ország bírói karát osztotta ki az elveszített BL-meccs után

Véget ért a Galatasaray 33 meccses hazai veretlenségi sorozata, miután Sallai Roland csapata 1-0-ra kikapott a Royale Uniontól a Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában. Míg korábban a Liverpool is elvérzett Isztambulban, most a Vörösök világbajnok középpályásának testvére, Kevin Mac Allister győzelmet ünnepelhetett a Galatasaray ellen. Okan Buruk, a törökök vezetőedzője nemcsak a játékvezetőt, hanem a teljes spanyol bírói kart kritizálta a kedd esti BL-meccs után, amelyet tíz emberrel fejezett be a Galatasaray.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 6:59
Sallai Roland és Okan Buruk sem lehetett boldog, a Royal Union elleni BL-meccsen véget ért a Galatasaray 33 meccses hazai veretlenségi sorozata Fotó: Anadolu via AFP/Abdulhamid Hosbas
A belgák ellen nem megy. Míg a Galatasaray ebben az idényben is korábbi BL-győztes csapatokat (Liverpool, Ajax) győzött le, a belga együttesekkel szemben tehetetlen a Royale Union elleni vereség után immár négy döntetlen és öt vereség a mérleg, győzelem nélkül. Sallai Roland végig a pályán volt a kedd esti BL-meccsen, de ezúttal nem nyújtott kiemelkedőt, sőt a belgák gólt hozó akciója előtt ő is hibázott. Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője a nyilatkozatában nem vette elő Sallait, a spanyol bírói kart viszont igen.

Argentinok csatája: Mauro Icardi és Kevin Mac Allister a Galatasaray és a Royale Union BL-meccsén, utóbbi örülhetett Sallai csapata ellen
Argentinok csatája: Mauro Icardi és Kevin Mac Allister a Galatasaray és a Royale Union BL-meccsén. Fotó: Anadolu via AFP/Abdulhamid Hosbas

– Az ellenfélnél elmaradt egy második sárgás kiállítás.

Nagy baj van a spanyol bírókkal! Őszintén szólva ezt láttuk. A hozzáállása… Rengetegszer megállította a játékot, miközben támadtunk

fogalmazott Okan Buruk.

 

A Galatasaray emberhátrányban fejezte be a BL-meccset

A török tréner maga is kapott sárga lapot a meccsen, egyetlen becserélt játékosa pedig még rosszabbul járt: a fiatal Arda Ünyayt kiállították a mérkőzés hajrájában. Okan Buruk azért nem fogta teljesen a játékvezetőre az 1-0-s vereséget. – Nem szabad mindent a játékvezetőre fogni. Látnunk kell a saját hibáinkat. Jól küzdöttünk, de a támadásból hiányoztak az egyéni villanások, az ellenfél pedig jól védekezett – értékelt a török szakember, akinek ezúttal nélkülöznie kellett sztárcsatárát, Victor Osimhent.

A Galatasaray eddig öt BL-meccset játszott az idényben, azt a hármat megnyerte, amikor rendelkezésre állt a nigériai támadó, míg az Osimhen nélkül megvívott két mérkőzést elveszítette. Okan Buruk mindenkit megnyugtatott: a csatár sérülése nem súlyos, hamarosan visszatérhet a pályára.

 

A Liverpool játékosának testvére bosszút állt

A keddi volt a második alkalom a BL-idényben, hogy a Galatasaray vendégénél pályára lépett egy Mac Allister fivér. Míg a Liverpool világbajnok középpályása, Alexis vereséggel távozott, a Royale Union védője, az argentin válogatottban idén bemutatkozott Kevin győzelmet ünnepelhetett.

BL-alapszakasz, az 5. forduló keddi eredményei

Ajax–Benfica 0-2 (0-1)

gólszerzők: gól: Dahl (6.), Barreiro (90.)

Galatasaray–Royale Union Saint-Gilloise 0-1 (0-0)

gólszerző: David (57.)

Dortmund–Villarreal 4-0 (1-0)

gólszerzők: Guirassy (45+2., 54.), Adeyemi (58.), Svensson (90+5.)

Chelsea–Barcelona 3-0 (1-0)

gólszerzők: Koundé (27. – öngól), Estevao (55.), Delap (73.)

Bodö/Glimt–Juventus 2-3 (1-0)

gólszerzők: Blomberg (27.), Fet (87. – 11-esből,) ill. Openda (48.), McKennie (59.), J. David (90+1.)

Manchester City–Leverkusen 0-2 (0-1)

gólszerzők: Grimaldo (23.), Schick (54.)

Olympique Marseille–Newcastle United 2-1 (0-1)

gólszerzők: Aubameyang (46., 50.), ill. Barnes (6.)

Slavia Praha–Athletic Bilbao 0-0

Napoli–Qarabag 2-0 (0-0)

gólszerzők: McTominay (66.), Jankovics (72. – öngól)

 

