Sallaiék edzője egy teljes ország bírói karát osztotta ki az elveszített BL-meccs után

A belgák ellen nem megy. Míg a Galatasaray ebben az idényben is korábbi BL-győztes csapatokat (Liverpool, Ajax) győzött le, a belga együttesekkel szemben tehetetlen a Royale Union elleni vereség után immár négy döntetlen és öt vereség a mérleg, győzelem nélkül. Sallai Roland végig a pályán volt a kedd esti BL-meccsen, de ezúttal nem nyújtott kiemelkedőt, sőt a belgák gólt hozó akciója előtt ő is hibázott. Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője a nyilatkozatában nem vette elő Sallait, a spanyol bírói kart viszont igen.
– Az ellenfélnél elmaradt egy második sárgás kiállítás.
Nagy baj van a spanyol bírókkal! Őszintén szólva ezt láttuk. A hozzáállása… Rengetegszer megállította a játékot, miközben támadtunk
A Galatasaray emberhátrányban fejezte be a BL-meccset
A török tréner maga is kapott sárga lapot a meccsen, egyetlen becserélt játékosa pedig még rosszabbul járt: a fiatal Arda Ünyayt kiállították a mérkőzés hajrájában. Okan Buruk azért nem fogta teljesen a játékvezetőre az 1-0-s vereséget. – Nem szabad mindent a játékvezetőre fogni. Látnunk kell a saját hibáinkat. Jól küzdöttünk, de a támadásból hiányoztak az egyéni villanások, az ellenfél pedig jól védekezett – értékelt a török szakember, akinek ezúttal nélkülöznie kellett sztárcsatárát, Victor Osimhent.
A Galatasaray eddig öt BL-meccset játszott az idényben, azt a hármat megnyerte, amikor rendelkezésre állt a nigériai támadó, míg az Osimhen nélkül megvívott két mérkőzést elveszítette. Okan Buruk mindenkit megnyugtatott: a csatár sérülése nem súlyos, hamarosan visszatérhet a pályára.
A Liverpool játékosának testvére bosszút állt
A keddi volt a második alkalom a BL-idényben, hogy a Galatasaray vendégénél pályára lépett egy Mac Allister fivér. Míg a Liverpool világbajnok középpályása, Alexis vereséggel távozott, a Royale Union védője, az argentin válogatottban idén bemutatkozott Kevin győzelmet ünnepelhetett.
BL-alapszakasz, az 5. forduló keddi eredményei
gólszerzők: gól: Dahl (6.), Barreiro (90.)
Galatasaray–Royale Union Saint-Gilloise 0-1 (0-0)
gólszerző: David (57.)
Dortmund–Villarreal 4-0 (1-0)
gólszerzők: Guirassy (45+2., 54.), Adeyemi (58.), Svensson (90+5.)
gólszerzők: Koundé (27. – öngól), Estevao (55.), Delap (73.)
Bodö/Glimt–Juventus 2-3 (1-0)
gólszerzők: Blomberg (27.), Fet (87. – 11-esből,) ill. Openda (48.), McKennie (59.), J. David (90+1.)
Manchester City–Leverkusen 0-2 (0-1)
gólszerzők: Grimaldo (23.), Schick (54.)
Olympique Marseille–Newcastle United 2-1 (0-1)
gólszerzők: Aubameyang (46., 50.), ill. Barnes (6.)
Slavia Praha–Athletic Bilbao 0-0
Napoli–Qarabag 2-0 (0-0)
gólszerzők: McTominay (66.), Jankovics (72. – öngól)
