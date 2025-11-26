Sallaiék edzője egy teljes ország bírói karát osztotta ki az elveszített BL-meccs után

A belgák ellen nem megy. Míg a Galatasaray ebben az idényben is korábbi BL-győztes csapatokat (Liverpool, Ajax) győzött le, a belga együttesekkel szemben tehetetlen a Royale Union elleni vereség után immár négy döntetlen és öt vereség a mérleg, győzelem nélkül. Sallai Roland végig a pályán volt a kedd esti BL-meccsen, de ezúttal nem nyújtott kiemelkedőt, sőt a belgák gólt hozó akciója előtt ő is hibázott. Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője a nyilatkozatában nem vette elő Sallait, a spanyol bírói kart viszont igen.

Argentinok csatája: Mauro Icardi és Kevin Mac Allister a Galatasaray és a Royale Union BL-meccsén. Fotó: Anadolu via AFP/Abdulhamid Hosbas

– Az ellenfélnél elmaradt egy második sárgás kiállítás.

Nagy baj van a spanyol bírókkal! Őszintén szólva ezt láttuk. A hozzáállása… Rengetegszer megállította a játékot, miközben támadtunk

– fogalmazott Okan Buruk.

A Galatasaray emberhátrányban fejezte be a BL-meccset

A török tréner maga is kapott sárga lapot a meccsen, egyetlen becserélt játékosa pedig még rosszabbul járt: a fiatal Arda Ünyayt kiállították a mérkőzés hajrájában. Okan Buruk azért nem fogta teljesen a játékvezetőre az 1-0-s vereséget. – Nem szabad mindent a játékvezetőre fogni. Látnunk kell a saját hibáinkat. Jól küzdöttünk, de a támadásból hiányoztak az egyéni villanások, az ellenfél pedig jól védekezett – értékelt a török szakember, akinek ezúttal nélkülöznie kellett sztárcsatárát, Victor Osimhent.

A Galatasaray eddig öt BL-meccset játszott az idényben, azt a hármat megnyerte, amikor rendelkezésre állt a nigériai támadó, míg az Osimhen nélkül megvívott két mérkőzést elveszítette. Okan Buruk mindenkit megnyugtatott: a csatár sérülése nem súlyos, hamarosan visszatérhet a pályára.

A Liverpool játékosának testvére bosszút állt

A keddi volt a második alkalom a BL-idényben, hogy a Galatasaray vendégénél pályára lépett egy Mac Allister fivér. Míg a Liverpool világbajnok középpályása, Alexis vereséggel távozott, a Royale Union védője, az argentin válogatottban idén bemutatkozott Kevin győzelmet ünnepelhetett.