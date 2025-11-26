idezojelek
Vélemény

Kádári előválasztási komédia

Magyar Péter a saját potenciális szavazóit rekeszti ki és hurrogja le.

Megyeri Dávid
előválasztás Tisza Párt Kádár hitelesség 2025. 11. 26.
Nagyon fel volt háborodva a Tisza nevű pártpótlék szekta vezére, hogy a sajtó nem baloldal-kritikátlan, és nem neki gazsuláló része élénken érdeklődik az előválasztási komédiájuk iránt. Sőt, ezzel valójában azt nyilatkoztatja ki az izgága, könnyen haragra gyulladó személy, hogy a választópolgároknak sincs közük ahhoz, hogy ők milyen jelöltállítási folyamatot bonyolítanak le. Hát szépen vagyunk! Magyar Péter a saját potenciális szavazóit rekeszti ki és hurrogja le, amiért szeretnék saját hangjukon hallani a tiszás jelöltjelölteket. Kvázi nem tart igényt a véleményükre. Ez pedig a politikai álmoskönyvek szerint nem ígér túl sok jót egy formáció számára pár hónappal a választások előtt.

A legnagyobb és legröhejesebb bökkenő mégis csak az az egész demokráciaellenes tiszás vircsaftban, hogy senki sem kényszerítette ezt a szélsőbaloldali, posztkommunista üvöltő dervist, hogy beavassa az ország közvéleményét a saját kabaréba hajló jelöltállító procedúrájukba.

 Amennyiben valóban a párt belső ügye az általuk előválasztásnak nevezett, erősen bundagyanús folyamat, miért kellett locsogni róla, minek kellett nyilvánosságot adni az egész kínos lebőgésnek? Okos ember nem teregeti ki a hibáit és gyengeségeit. Miért kellett úgy beállítani, mintha ez volna a profizmus és demokratikus ügyvitel utolérhetetlen csúcsteljesítménye?

Ugyanaz a szemlélet, mint amikor azt mondta a botcsinálta, pökhendi politikus a bennfentes kereskedése kapcsán az őt kérdező riportereknek, hogy a magyar választóknak semmi közük ahhoz, hogy mit csinált korábban. Ej, de furcsa! Ha másról, mondjuk kormánypárti politikusokról, konzervatív közéleti személyiségekről van szó, akkor senki sem hivatkozhat arra a legártatlanabb kérdésekben sem, hogy valami történelmi messzeségekben, a régmúltban történt. Akkor minden képzelt bűnt, rágalmat úgy lehet tekinteni, mintha a jelen része volna. Ha ellenben róla, illetve önkényesen pártnak nevezett Patyomkin-alakulatáról van szó, akkor senkinek semmi köze hozzá, még akkor sem, ha előtte még ő tukmálta is rá a nyilvánosságra az azzal kapcsolatos információkat.

Még azzal is elháryjánoskodott a hetvenkedő álpolitikus, hogy tízezer jelentkező volt ezekre a tiszás jelölti posztokra, és fél év alatt, amióta zajlik a kiválasztás, legalább egy órát beszélgetett minden egyes aspiránssal. Mi több, volt, akivel többször is konzultált. Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője ennek a nyilvánvaló lódításnak a kapcsán az állítás abszurditására hívta fel a figyelmet. Jelesül arra, hogy szerinte egy közepesen kipihent középiskolásnak is feltűnhetett, hogy nem stimmel a matek, mivel ha kábé száznyolcvan nap alatt mindenkit meginterjúvolt, ezt a csoda teljesítményt ötvenöt és fél órás napokkal lehetett volna abszolválni. Ami lássuk be, az idő kitágításával nem mindennapi csodatétel. A kormánypárti politikus azt a konzekvenciát vonta le mindebből, hogy a Tisza fura ura vagy hazudott, vagy nagyon nem megy neki a matematika. Szerintünk meg az egyik verzió nem zárja ki a másikat. Az outlet balos bádoghérosz ugyanis jó pár hónapja viccesen valami olyasmiről beszélt fiatalok előtt, hogy hülye volt a matekhoz, azért ment annak idején a jogi karra. Mit mondjunk? Lehetetlen vitatkozni vele ebben az egy kérdésben.

Persze eközben ne tegyünk úgy, mintha nem tudná minden értelmileg nem korlátozott, már nem kiskorú állampolgár, hogy az egész előválasztási hűhó csupán választóetető átlátszó kamu.

Ugyan ki garantálja azt, hogy nem pártmutyik romlott gyümölcse lesz a végeredmény? Nem véletlen, hogy egyre több Tisza-szigetekre bepalizott ember józanodik ki és hagyja ott a jobboldali ötödvonalból igazolt jellemgyenge, karrierszomjúhozó nímandot.

Az a végtelenül szomorú az egészben, hogy még a Kádár-rendszerben sem teljesen a párt belső ügyeként kezelték a képviselőjelölteket. A pártállami politikai és központi bizottsági elvtársak is több figyelmet szenteltek arra, hogy ne ordítson a nyilvánvaló felülről vezérlés. Nem jártak sikerrel, de ennyire nem nézték le, vették semmibe a magyar állampolgárokat.

Sajnálatosan logikus mindennek fényében, hogy a Tisza Párt egész borzalmas jelöltállítása automatikusan, óhatatlanul felidézi azt, amikor 1994-ben, szűk négy évvel a rendszerváltás után visszajöttek a szocialistának eufemizált kommunisták. 

Akkor úgy fogalmaztak: visszajöttek az illetékes elvtársak.

Egyáltalán nem véletlen ebből a szempontból, hogy a tiszás vezérpancser azt mondta szokás szerint ellentmondás nem tűrő, fenyegető tónusban: a jelöltjeik egytől egyig igaz magyar emberek. Megismerve a listát, amelyen a levitézlett szocialista nómenklatúra legtehetségtelenebb része akar visszaszivárogni a hatalomba, biztosra vehető, hogy a Tisza szekta pártbizottsági első titkára szemében Biszku Béla, Apró Antal és Kádár János is igaz magyar ember volt. Egyébként ők sem tudtak sohasem szabad választást nyerni.

 

