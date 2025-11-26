Kádári előválasztási komédia

Nagyon fel volt háborodva a Tisza nevű pártpótlék szekta vezére, hogy a sajtó nem baloldal-kritikátlan, és nem neki gazsuláló része élénken érdeklődik az előválasztási komédiájuk iránt. Sőt, ezzel valójában azt nyilatkoztatja ki az izgága, könnyen haragra gyulladó személy, hogy a választópolgároknak sincs közük ahhoz, hogy ők milyen jelöltállítási folyamatot bonyolítanak le. Hát szépen vagyunk! Magyar Péter a saját potenciális szavazóit rekeszti ki és hurrogja le, amiért szeretnék saját hangjukon hallani a tiszás jelöltjelölteket. Kvázi nem tart igényt a véleményükre. Ez pedig a politikai álmoskönyvek szerint nem ígér túl sok jót egy formáció számára pár hónappal a választások előtt.

A legnagyobb és legröhejesebb bökkenő mégis csak az az egész demokráciaellenes tiszás vircsaftban, hogy senki sem kényszerítette ezt a szélsőbaloldali, posztkommunista üvöltő dervist, hogy beavassa az ország közvéleményét a saját kabaréba hajló jelöltállító procedúrájukba.

Amennyiben valóban a párt belső ügye az általuk előválasztásnak nevezett, erősen bundagyanús folyamat, miért kellett locsogni róla, minek kellett nyilvánosságot adni az egész kínos lebőgésnek? Okos ember nem teregeti ki a hibáit és gyengeségeit. Miért kellett úgy beállítani, mintha ez volna a profizmus és demokratikus ügyvitel utolérhetetlen csúcsteljesítménye?

Ugyanaz a szemlélet, mint amikor azt mondta a botcsinálta, pökhendi politikus a bennfentes kereskedése kapcsán az őt kérdező riportereknek, hogy a magyar választóknak semmi közük ahhoz, hogy mit csinált korábban. Ej, de furcsa! Ha másról, mondjuk kormánypárti politikusokról, konzervatív közéleti személyiségekről van szó, akkor senki sem hivatkozhat arra a legártatlanabb kérdésekben sem, hogy valami történelmi messzeségekben, a régmúltban történt. Akkor minden képzelt bűnt, rágalmat úgy lehet tekinteni, mintha a jelen része volna. Ha ellenben róla, illetve önkényesen pártnak nevezett Patyomkin-alakulatáról van szó, akkor senkinek semmi köze hozzá, még akkor sem, ha előtte még ő tukmálta is rá a nyilvánosságra az azzal kapcsolatos információkat.