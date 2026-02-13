Már lassan meg sem lepődünk: az ukrán nagykövet egy követ fúj Magyar Péterrel

Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester arról beszélt, hogy régi és intenzív a testvérvárosi kapcsolat a Lajta-parti város és Beregszász között. A városvezető 2003 óta rendszeresen látogat Kárpátaljára, és segíti a beregszászi magyar kollégiumot. A támogatást továbbra is megígérte. Sándor Fegyir az ukrán nép nevében köszönetet mondott, hogy a nehéz időkben is mellettük álltak, és oklevelet adott át az ukrán külügyminisztérium nevében Szabó Miklósnak. A köszönet mellett célja a gazdasági, kulturális kötelékek erősítése is. – Mindig is éreztük a segítő jobbot – emelte ki a Beregszászt 13 éve vezető Babják Zoltán, aki szintén kitért a helyi kollégium korszerűsítésében nyújtott anyaországi támogatásokra. A beregszászi polgármester is köszönetet mondott a szisztematikus segítségnyújtásért, és mint mondta, büszke a kapcsolatokra – írja a Kisalföld.

Ukrajna nagykövete, Fegyir Sándor és Beregszász polgármestere, Babják Zoltán látogatott Mosonmagyaróvárra, ahol Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester fogadta a vendégeket

Még 58 nap!

Amikor a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak csorbítására kérdeztünk rá, a nagykövet úgy válaszolt:

Jelen pillanatban nagyon sok kérdés szüneteltetve van, egyszerűen félre van téve, nem lezárva, hogy később ezekre visszatérjünk, még 58 nap.

Mint ismert, 58 nap van hátra a választásokig, Sándor Fegyir ezzel a válasszal Magyar Pétert idézte, sőt egyértelműen kiállt a Tisza Párt mellett.

Kényszersorozás

Ha ég a ház, oltani kell a tüzet – válaszolta lapunk kérdésére Sándor Fegyir, Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövete az orosz–ukrán háború kapcsán a kényszersorozásokra.

Ami a mobilizációt illeti, kérdésre kérdéssel válaszolok: ha ég egy közös ház, akkor nincs olyan, hogy a család egyik fele oltja a tüzet, a család másik fele felveszi telefonra. Éppen ezért most mindenki a házat menti

– felelte a nagykövet, megjegyezve, hogy ilyenkor a szomszédoknak is segíteniük kell, hogy a tűz ne terjedjen át. Arról nem ejtett szót, hogy a kényszersorozás kérdése a kárpátaljai magyarságot is különösen érzékenyen érinti: egy éven belül több haláleset is megrázta a helyi közösséget.

Sándor Fegyir elhallgatta a kényszersorozásokkal kapcsolatban azt is, hogy brutális módszerekkel beteg embereket is a frontra hurcolnak. A nagykövet kijelentette: az orosz–ukrán háború mára drónháborúvá alakult, mely civil áldozatokat követel, gyermekek, nők vesztik életüket.