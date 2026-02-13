Sándor Fegyírukrán nagykövetorosz-ukrán háború

Már lassan meg sem lepődünk: az ukrán nagykövet egy követ fúj Magyar Péterrel

A magyar kisebbség helyzetéről és az orosz–ukrán háború fejleményeiről kérdezte a Kisalföld Sándor Fegyirt, Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét a mosonmagyaróvári városházán pénteken. A nagykövet Ukrajna külügyminisztériuma nevében oklevelet is átadott a Lajta-parti város vezetőjének, a sajtónak pedig arról beszélt, hogy érdemi kérdésekre a magyar választások után lesz lehetőség visszatérni. Az ukrán nagykövetet elkísérte Babják Zoltán beregszászi polgármester is, mert a kárpátaljai város Mosonmagyaróvár testvérvárosa.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 18:30
Sándor Fegyir Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester arról beszélt, hogy régi és intenzív a testvérvárosi kapcsolat a Lajta-parti város és Beregszász között. A városvezető 2003 óta rendszeresen látogat Kárpátaljára, és segíti a beregszászi magyar kollégiumot. A támogatást továbbra is megígérte. Sándor Fegyir az ukrán nép nevében köszönetet mondott, hogy a nehéz időkben is mellettük álltak, és oklevelet adott át az ukrán külügyminisztérium nevében Szabó Miklósnak. A köszönet mellett célja a gazdasági, kulturális kötelékek erősítése is. – Mindig is éreztük a segítő jobbot – emelte ki a Beregszászt 13 éve vezető Babják Zoltán, aki szintén kitért a helyi kollégium korszerűsítésében nyújtott anyaországi támogatásokra. A beregszászi polgármester is köszönetet mondott a szisztematikus segítségnyújtásért, és mint mondta, büszke a kapcsolatokra – írja a Kisalföld.

Ukrajna nagykövete, Fegyir Sándor és Beregszáz polgármetere, Babják Zoltán látogatott Mosonmagyaróvárra, ahol Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester fogadta a vendégeket
Ukrajna nagykövete, Fegyir Sándor és Beregszász polgármestere, Babják Zoltán látogatott Mosonmagyaróvárra, ahol Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester fogadta a vendégeket
Fotó: Kerekes István

Még 58 nap!

Amikor a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak csorbítására kérdeztünk rá, a nagykövet úgy válaszolt:

Jelen pillanatban nagyon sok kérdés szüneteltetve van, egyszerűen félre van téve, nem lezárva, hogy később ezekre visszatérjünk, még 58 nap.

Mint ismert, 58 nap van hátra a választásokig, Sándor Fegyir ezzel a válasszal Magyar Pétert idézte, sőt egyértelműen kiállt a Tisza Párt mellett.

Kényszersorozás

Ha ég a ház, oltani kell a tüzet – válaszolta lapunk kérdésére Sándor Fegyir, Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövete az orosz–ukrán háború kapcsán a kényszersorozásokra. 

Ami a mobilizációt illeti, kérdésre kérdéssel válaszolok: ha ég egy közös ház, akkor nincs olyan, hogy a család egyik fele oltja a tüzet, a család másik fele felveszi telefonra. Éppen ezért most mindenki a házat menti

– felelte a nagykövet, megjegyezve, hogy ilyenkor a szomszédoknak is segíteniük kell, hogy a tűz ne terjedjen át. Arról nem ejtett szót, hogy a kényszersorozás kérdése a kárpátaljai magyarságot is különösen érzékenyen érinti: egy éven belül több haláleset is megrázta a helyi közösséget.

Sándor Fegyir elhallgatta a kényszersorozásokkal kapcsolatban azt is, hogy brutális módszerekkel beteg embereket is a frontra hurcolnak. A nagykövet kijelentette: az orosz–ukrán háború mára drónháborúvá alakult, mely civil áldozatokat követel, gyermekek, nők vesztik életüket. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrasszizmus

A tej mint fékevesztett rasszizmus

Bayer Zsolt avatarja

A tej rasszista. A tejivás rasszizmus. Pontosabban nácizmus meg fasizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.