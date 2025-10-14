Nem hajlandó lemondani a kutyapárti képviselő, aki Charlie Kirk halálhírén gúnyolódott

„Van egy határ, amit ember nem léphet át – a halál fölött nem tréfálunk” – írta nyílt levelében Steiner Attila, a Fidesz–KDNP budapesti 3. számú választókerületének elnöke Kovács Gergőnek, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt vezetőjének.
A kormánypárti politikus felidézte, hogy a párt XI. kerületi képviselője, Jánosi Gergő szeptember 10-én a közösségi oldalán Charlie Kirk amerikai véleményvezér halálhírét ünnepelte, ami szerinte súlyosan megsértette a kegyeletet.
Ez már nem pusztán politikai nézetkülönbség, ez kegyeletsértés
– fogalmazott Steiner Attila, hozzátéve: egy ilyen ember szerinte méltatlan a közfeladat ellátására.
A politikus hangsúlyozta, hogy
az ügy már több mint egy hónapja történt, de az MKKP érdemi lépést azóta sem tett.
Mint írta, minden nap, amíg Jánosi hivatalban marad, a „gyűlöletbeszéd és a káröröm kultúráját” normalizálják.
Steiner Attila szerint 21 734 ember írta alá azt a petíciót, amely Jánosi Gergő lemondását követeli.
A politikus a nyílt levélben
az MKKP Etikai Kódexét is idézte, amely kimondja, hogy a párt tagjai nem adhatnak közre olyan dokumentumokat vagy vicceket, amely másokat sérthet.
A Fidesz–KDNP választókerületi elnöke szerint, ha az MKKP valóban betartja a saját etikai elveit, Jánosi Gergő kizárása elkerülhetetlen.
Bízom abban, hogy a Magyar Kétfarú Kutya Párt Etikai Kódexében rögzített alapelvek nem üres szavak és az önök közössége sem tűri meg soraiban azt, aki más ember halálából gúnyt űz.
– zárta sorait Steiner Attila.
Borítókép: Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke (Forrás: MW/Huszár Márk)