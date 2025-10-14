Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

Jánosi GergőgyűlöletbeszédCharlie KirkSteiner AttilaMKKP

Nem hajlandó lemondani a kutyapárti képviselő, aki Charlie Kirk halálhírén gúnyolódott

A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak nincs más választása, mint kizárni politikusát, aki Charlie Kirk halálhíréből is tréfát csinált – jelentette ki Steiner Attila kormánypárti politikus.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 13:16
„Van egy határ, amit ember nem léphet át – a halál fölött nem tréfálunk” – írta nyílt levelében Steiner Attila, a Fidesz–KDNP budapesti 3. számú választókerületének elnöke Kovács Gergőnek, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt vezetőjének.

New York, 2025. szeptember 13. A New York-i Fiatal Republikánusok Klubjának tagjai virrasztást tartanak a merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista emlékére New Yorkban 2025. szeptember 12-én. A 31 éves Kirköt, a Turning Point USA nevű szervezet alapítóját szeptember 10-én lőtték agyon egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen. A feltételezett elkövetőt, a 22 éves amerikai Tyler Robinsont a rendőrök elfogták. MTI/EPA/Olga Fedorova
Virrasztást tartanak a merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista emlékére New Yorkban (Fotó: Olga Fedorova / MTI/EPA)

A kormánypárti politikus felidézte, hogy a párt XI. kerületi képviselője, Jánosi Gergő szeptember 10-én a közösségi oldalán Charlie Kirk amerikai véleményvezér halálhírét ünnepelte, ami szerinte súlyosan megsértette a kegyeletet.

Ez már nem pusztán politikai nézetkülönbség, ez kegyeletsértés

– fogalmazott Steiner Attila, hozzátéve: egy ilyen ember szerinte méltatlan a közfeladat ellátására.

A politikus hangsúlyozta, hogy 

az ügy már több mint egy hónapja történt, de az MKKP érdemi lépést azóta sem tett. 

Mint írta, minden nap, amíg Jánosi hivatalban marad, a „gyűlöletbeszéd és a káröröm kultúráját” normalizálják.

Steiner Attila szerint 21 734 ember írta alá azt a petíciót, amely Jánosi Gergő lemondását követeli.

A politikus a nyílt levélben 

az MKKP Etikai Kódexét is idézte, amely kimondja, hogy a párt tagjai nem adhatnak közre olyan dokumentumokat vagy vicceket, amely másokat sérthet.

A Fidesz–KDNP választókerületi elnöke szerint, ha az MKKP valóban betartja a saját etikai elveit, Jánosi Gergő kizárása elkerülhetetlen.

Bízom abban, hogy a Magyar Kétfarú Kutya Párt Etikai Kódexében rögzített alapelvek nem üres szavak és az önök közössége sem tűri meg soraiban azt, aki más ember halálából gúnyt űz.

– zárta sorait Steiner Attila.

Borítókép: Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke (Forrás: MW/Huszár Márk)

               
       
       
       

