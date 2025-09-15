Máthé ZsuzsannaCharlie KirkJánosi Gergely

Továbbra sem mond le a Charlie Kirk halálán élcelődő kutyapárti képviselő

Úgy tűnik, továbbra sincs következménye semminek a baloldalon.

Gábor Márton
2025. 09. 15. 11:16
Right-wing activist Charlie Kirk debates with CSUN students during his American Comeback tour stop at CSUN in Northridge, Calif., on March 6, 2025. (Photo by Benjamin Hanson / Middle East Images via AFP) Charlie Kirk a sorozat premierje előtt elmondta, h
Jánosi Gergely, a Kutyapárt újbudai önkormányzati képviselője a Facebookon örömködött a jobboldali amerikai véleményvezér, Charlie Kirk szerdai meggyilkolását követően. A politikus ezt követően bocsánatot kért, de továbbra sem hajlandó lemondani a képviselői mandátumáról.

Maga a Magyar Kétfarkú Kutya Párt sem határolódott el a politikus kijelentéseitől. Az üggyel kapcsolatban ezért kérdéseket intéztünk a párthoz. Arra voltunk kíváncsiak, hogy Jánosi Gergely véleménye a kérdésben tükrözi-e a Magyar Kétfarkú Kutya Párt véleményét. Emellett pedig arra is rákérdeztünk, hogy terveznek-e elhatárolódni a politikustól és felszólítani a lemondásra. Amint választ kapunk a kérdéseinkre, beszámolunk róla.

Mindeközben Máthé Zsuzsanna újságíró egy petíciót is indított annak érdekében, hogy Jánosi Gergő eltűnjön a közéletből. A petíciót mostanra több mint 13 ezer ember írta alá.

Borítókép: Charlie Kirk (Forrás: Middle East Images)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

