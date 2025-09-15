Orbán Viktor: Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk

Mint fogalmazott a bejegyzéshez:
Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk!
A miniszterelnök az érkezésétől kezdődően, az előadásokon át a közös fotózkodásokig végig nem győzte fogadni a köszöntéseket a rekord nagyságú résztvevő közönségtől.
Úgy tűnik, továbbra sincs következménye semminek a baloldalon.
Bige Dávid elismerte, hogy Orbán Viktor kormánya komoly eredményeket ért el.
Bemutatta Forsthoffer Ágnesék ingatlanjait az Ellenpont.
Balos közgazdászok állnak Magyar Péter mögött – mutatott rá a médiaszakember a Harcosok órájában.
