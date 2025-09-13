Vitályos Eszter: Petíció indult, hogy mondjon le a kutyapártos képviselő, aki örült Charlie Kirk halálának

Közéleti vita középpontjába került a szeptember 10-i merénylet áldozata, Charlie Kirk, akit a világ jóérzésű része, politikai hovatartozástól függetlenül gyászol. A megemlékezéseket azonban felháborító módon zavarta meg Újbuda egyik helyi képviselője, Jánosi Gergő (Kétfarkú Kutya Párt), aki – mint megírtuk – megosztott egy posztot, amelyben jó hírnek nevezik Charlie Kirk halálát. A politikus nemcsak megosztotta a bejegyzést, hanem „imádom” hangulatjelet is tett rá.

Az eredeti posztnál látszik, hogy nem Jánosi Gergő az egyetlen, aki imádja, hogy elhunyt egy ember (Forrás: Facebook)

Vitályos Eszter kormányszóvivő, a legújabb Facebook-bejegyzésében közölte, hogy petíció indult a politikus lemondásáért és pártja hivatalos bocsánatkéréséért.

Senki, de egy választott tisztségviselő végképp nem ünnepelheti egy ember életének kioltását

– írta Vitályos.

A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, aláírásával jelezve, hogy a gyász pillanatait nem lehet gúny tárgyává tenni.