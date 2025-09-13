Hann EndreMomentumTisza Párt

Mentális összeomlás az ATV stúdiójában: Hann Endre a saját számai előtt kapitulált + video

Péntek reggel durva összeomlás történt az ATV stúdiójában. Hann Endre már az adás elején belezavarodott a saját számaiba, és többször is Fidesz-vezetésről beszélt. Könnyen lehet, hogy az egy éve (ismét) működő manipulációs kerekasztal újabb lebukásáról van szó.

2025. 09. 13. 13:09
Hann Endre az ATV stúdiójában Forrás: Videa (Képernyőkép)
„Mekkorák a szavazótáborok? Mit mérnek?” – ezt a nem túl nehéz, rávezető jellegű kérdést kapta a 78 éves Hann Endre az ATV stúdiójában. A balliberális oldal régi tanácsadója mintha nem lett volna felkészülve arra, hogy a nyilvánossággal közölt adatait megismételje. Próbáljuk szó szerint idézni a válaszát:

„Hát kiegy… ööö… aaa…ugye hát a, hogyha a teljes népességet nézzük, akkor 37 százalékon áll a Fide, aaa. a Fidesz, Tisza Párt, és 30 százalékon a Fidesz”. Mindeközben a Medián vezetője folyamatosan a papírjait nézegette, és így állított előbb kétszer is fideszes vezetést, hogy aztán korrigálja magát.

Szintén érdekes, hogy a gondolatmenet kezdetén a kiegy… mondatkezdés éppen úgy hangzik, mintha a kiegyenlített szót akarná használni Hann, hogy aztán gyorsan lefagyjon, majd újra belezavarodjon a saját adataiba.

Lapunk korábban már beszámolt arról, hogy a Medián oszlopos tagja az úgynevezett manipulációs kerekasztalnak, amelyhez több közvélemény-kutató cég is sorolható. Tevékenységük lényege úgy foglalható össze, hogy a Tisza Párt népszerűségének folyamatos emelkedését, illetve magas szintjé mutatják ki. A mérések így tulajdonképpen már nem kutatják az állampolgárok véleményét, hanem befolyásolni próbálják azt. 

Ennek módszertana kapcsán Hann Endre idén júniusban a Klubrádió műsorában azt mondta: „Ez most nem túl népszerű szuverenitásvédelmi szempontból, de a 90-es évek elején amerikai kollégáktól tanultuk, amerikai szakemberektől, akik sokkal nagyobb rutinnal rendelkeztek már akkor kampányok támogatásában.” A megszólalás lényegében beismerő vallomásnak tekinthető, Hann ugyanis mint közvélemény-kutató, beszél arról, hogy felmérése valamiféle kampánytámogató eszköz. Arra nem tért ki, kinek vagy minek a kampányát támogatja a kutatása.

Hann Endre a 2022-es választás után elmondta, hogy voltak olyan kutatások, amelyek kimondottan a közvélemény befolyásolására készültek. A saját érintettségéről így fogalmazott: „Igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is. Mert az tény, hogy igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások.”

Hann tanítványa, Róna Dániel a Momentum után ma már bevallottan a Tisza Párt számára kutat. Ő is részt vett a baloldal 2022-es bukott kampányában, és utána beszélt a manipulátorok működéséről. Elmondta, hogy létezett egy kutatói tanács nevű fórum, amit az ellenzéki kampányközpont hozott létre. „A központi kampánycsapat hívott közvélemény-kutatókat, hogy átbeszéljék a helyzetet” – idézte fel Róna, aki maga is részt vett az egyeztetéseken. Elmondta azt is, hogy nem voltak megfelelő minőségűek azok a kutatások, amelyek szoros versenyt mutattak a Fidesz és a baloldal között.

Magyar Péter a kampányfellépésein egyébként rendszeresen ezekre a kutatókra és az általuk készített számokra hivatkozik.

