Terrortámadásként vizsgálják a cseh fegyvergyárban keletkezett tüzet

A cseh hatóságok vizsgálatot indítottak egy tűzeset miatt, amely egy drónokat és egyéb katonai felszereléseket gyártó vállalat raktárában tört ki. A cég egy új cirkálórakétát is fejleszt, amelyet a hírek szerint idén Ukrajnában, harci körülmények között terveztek kipróbálni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 8:58
A cseh fegyvergyártó LPP Holding tulajdonában lévő leégett gyár helyszíne (Fotó: AFP)
A tisztviselők szerint a Prágától mintegy 100 kilométerre keletre fekvő Pardubicében, az LPP Holding fegyvergyártó vállalat egyik létesítményében hajnal előtt keletkezett tüzet szándékosan okozták, és az esetet terrortámadásként kezelik.

Terrortámadás történt egy cseh fegyvergyár ellen (Fotó: AFP)
Egy Earthquake Faction, azaz Földrengés Frakció nevű csoport a Telegramon azt állította, hogy ők felelősek a tűzért. 

A létesítményt „kulcsfontosságú gyártóközpontnak” nevezték az izraeli fegyverek számára.

Minden rendelkezésre álló információt vizsgálunk. Valószínűsíthető a kapcsolat egy terrortámadással

 – írta az X-en Lubomír Metnar belügyminiszter.

Andrej Babis miniszterelnök szintén az X-en közölte, hogy az ügyet terrorcselekményként vizsgálják, Petr Pavel köztársasági elnök pedig hangsúlyozta, hogy fontos megvárni a nyomozás eredményeit.

Martin Vondrasek országos rendőrfőkapitány elmondta, hogy nem sokkal a hajnali 4 óra körül bejelentett tűz után több cseh újságíró is üzeneteket kapott egy olyan címről, amely ugyanahhoz a doménhez tartozik, mint az Earthquake Faction oldala.

Az Aktualne cseh médium egy LPP-képviselőt idézve azt írta, hogy a 2023-ra tervezett együttműködés az izraeli Elbit Systems vállalattal végül nem valósult meg, mert a tendert törölték, és az LPP soha nem gyártott izraeli drónokat.

Az LPP weboldalán megjelent cikkek szerint a vállalat olyan drónokat készített, amelyeket az ukrán hadsereg a teljes körű orosz invázió elleni védekezés során használ.

Az Aktualne decemberben arról számolt be, hogy az LPP által fejlesztett, akár 680 kilométer hatótávolságú új cirkálórakéta, a Narwhal harci tesztelését idén január–februárra tervezték Ukrajnában, és ezt követően hamarosan megindulhat a sorozatgyártás is.

Borítókép: Cseh fegyvergyár elleni támadás (Fotó: AFP)

Szakértő a csehországi támadásról: Nagyon óvatosan kell kezelni az azonnali bejelentéseket

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

