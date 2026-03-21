A tisztviselők szerint a Prágától mintegy 100 kilométerre keletre fekvő Pardubicében, az LPP Holding fegyvergyártó vállalat egyik létesítményében hajnal előtt keletkezett tüzet szándékosan okozták, és az esetet terrortámadásként kezelik.
Terrortámadásként vizsgálják a cseh fegyvergyárban keletkezett tüzet
A cseh hatóságok vizsgálatot indítottak egy tűzeset miatt, amely egy drónokat és egyéb katonai felszereléseket gyártó vállalat raktárában tört ki. A cég egy új cirkálórakétát is fejleszt, amelyet a hírek szerint idén Ukrajnában, harci körülmények között terveztek kipróbálni.
Egy Earthquake Faction, azaz Földrengés Frakció nevű csoport a Telegramon azt állította, hogy ők felelősek a tűzért.
A létesítményt „kulcsfontosságú gyártóközpontnak” nevezték az izraeli fegyverek számára.
Minden rendelkezésre álló információt vizsgálunk. Valószínűsíthető a kapcsolat egy terrortámadással
– írta az X-en Lubomír Metnar belügyminiszter.
Andrej Babis miniszterelnök szintén az X-en közölte, hogy az ügyet terrorcselekményként vizsgálják, Petr Pavel köztársasági elnök pedig hangsúlyozta, hogy fontos megvárni a nyomozás eredményeit.
Martin Vondrasek országos rendőrfőkapitány elmondta, hogy nem sokkal a hajnali 4 óra körül bejelentett tűz után több cseh újságíró is üzeneteket kapott egy olyan címről, amely ugyanahhoz a doménhez tartozik, mint az Earthquake Faction oldala.
Az Aktualne cseh médium egy LPP-képviselőt idézve azt írta, hogy a 2023-ra tervezett együttműködés az izraeli Elbit Systems vállalattal végül nem valósult meg, mert a tendert törölték, és az LPP soha nem gyártott izraeli drónokat.
Az LPP weboldalán megjelent cikkek szerint a vállalat olyan drónokat készített, amelyeket az ukrán hadsereg a teljes körű orosz invázió elleni védekezés során használ.
Az Aktualne decemberben arról számolt be, hogy az LPP által fejlesztett, akár 680 kilométer hatótávolságú új cirkálórakéta, a Narwhal harci tesztelését idén január–februárra tervezték Ukrajnában, és ezt követően hamarosan megindulhat a sorozatgyártás is.
Borítókép: Cseh fegyvergyár elleni támadás (Fotó: AFP)
