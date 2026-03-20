Ronaldót nem viszik Amerikába a portugálok, válogatottságot ért a Fradi elleni remeklés

Már a nyári világbajnokságra gondolva Mexikó és az Egyesült Államok ellen játszik idegenben felkészülési mérkőzéseket a portugál labdarúgó-válogatott. Cristiano Ronaldo nem került be Roberto Martínez pénteken kihirdetett 27 tagú keretébe. A támadók között szerepel Ricardo Horta neve is, a Braga játékosa két góllal vette ki a részét a Ferencváros 4-0-s legyőzéséből.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 20. 19:14
Cristiano Ronaldo Lisszabon, 2025. október 12. A portugál Cristiano Ronaldo a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezői F csoportja harmadik fordulójának Portugália-Írország mérkőzésén Lisszabonban 2025. október 11-én.
Cristiano Ronaldo a legnagyobb kimaradt név a portugál keretből. Mondjuk, nála nagyobb sztárt nehéz lenne találni, hiába hemzseg kiválóságoktól a Nemzetek Ligája címvédője. A 41 esztendős világklasszis nélkül is bombaerős keretet válogatott össze Roberto Martínez szövetségi kapitány, aki a bőség zavarával küzd a támadósorban. A világbajnokság egyik esélyesének tartott luzitán együttes megkezdi a felkészülést a nyári tornára.

Cristiano Ronaldo megsérült

Hetek óta combizomsérüléssel bajlódik Cristiano Ronaldo, aki márciusban klubja, az al-Nasszr mindkét szaúdi bajnoki mérkőzését kihagyta. Nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan rendbe jön, ugyanakkor vélhetően elővigyázatosságból nem utazik el a portugál válogatottal Amerikába. 

A nemzeti együttesben 226 fellépésén 146 gólt elérő támadó ősszel még Magyarországot is „boldogította” két meccsen szerzett három találatával a vb-selejtezőkön. Bár a korábbi szövetségi kapitány, Fernando Santos szégyenszemre a kispadra száműzte 2022-ben, ezúttal – ha egészséges lesz – ismét a pályán lehet a világbajnokságon.

A bőség zavara

Cristiano Ronaldo távollétében lehetőséget kaphat az a Ricardo Horta, aki remekelt a Ferencváros elleni Európa-liga-visszavágón. A 2-0-s budapesti vereség után otthon 4-0-ra nyerő SC Braga vezére két gólt lőtt Gróf Dávidnak. A 31 évesen a 13. válogatottságára készülő szélső két és fél éve lépett pályára legutóbb címeres mezben, s gólt lőtt Izland ellen. Az ő esete is jelzi, milyen nehéz bekerülni a portugál csapatba, amelyben ezúttal vele együtt Pedro Goncalves (Sporting), Joao Félix (al-Nasszr), Francisco Trincáo (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Rafael Leao (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Goncalo Guedes (Real Sociedad) és Ramos (PSG) alkotja a támadósort.

A puding próbája

Portugália csoportelsőként jutott ki az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő világbajnokságra. Már a nyári kihívásokra gondolva választott helyszínt és ellenfeleket Roberto Martínez szövetségi kapitány. Március 28-án Mexikóvárosban a házigazdával, 31-én Atlantában az Amerikai Egyesült Államokkal méri össze az erejét Portugália.

– Ez az edzőtábor az utolsó lehetőség a kísérletezésre a világbajnoki keret kihirdetése előtt. Két érdekes mérkőzésünk van, különböző CONCACAF-ellenfelek ellen. Keményen fogunk dolgozni a megfelelő protokollon, időbeosztáson, illetve azon, hogy alkalmazkodjunk a tengerszint feletti magassághoz. Nelson Semedo és még néhány játékos egészségügyi okokból ezúttal nem bevethető, miközben vannak új játékosaink. Sokat kísérletezhetünk – tekintett előre Roberto Martínez. 

Portugália a világbajnokságon az interkontinentális rájátszás győztesével (Új-Kaledónia–Jamaica győztese Kongóval csap össze), Üzbegisztánnal és Kolumbiával szerepel majd egy csoportban. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

